3e journée de Ligue 1 : Aperçu du match de l’AS Monaco

20/08/2021 à 17h01 CEST

Samedi prochain à 17h00 se jouera le match de la troisième journée de Ligue 1 qui mesurera la Monaco et à Lentille dans le Stade Louis II.

Le AS Monaco Il veut retrouver la victoire dans le match correspondant à la troisième journée après avoir subi une défaite contre lui Lorient dans le match précédent par un résultat de 1-0. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont remporté aucun des deux matchs disputés à ce jour et ont accumulé une séquence d’un but contre deux buts encaissés.

Pour sa part, le Course de Lens a dû se contenter d’un match nul 2-2 contre le AS Saint Etienne lors de son dernier match, il arrive donc au match avec le prétexte de garder les trois points cette fois. Sur les deux matchs qu’il a disputés cette saison en Ligue 1, le Course de Lens il n’en a remporté aucun et a un bilan de trois buts marqués contre trois buts reçus.

En référence à la performance locale, le AS Monaco il a tiré le seul match qu’il a joué dans son stade jusqu’à présent. Aux sorties, le Course de Lens il a également signé un tirage au sort lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Stade Louis IIEn fait, les chiffres montrent 14 victoires, trois défaites et huit nuls en faveur de la AS Monaco. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le résultat a été un match nul (0-0).

Actuellement, le Course de Lens il est en tête du classement avec un point d’écart par rapport à son rival. L’équipe de Niko Kovac Il arrive au match en quatorzième position et avec un point avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est neuvième avec deux points.