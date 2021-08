3e journée de Ligue 1 : avant le match de l’OGC Nice

La série d’œuvres cryptographiques connues sous le nom de « Messiverse » et développées par l’artiste numérique BossLogic, sera mise en vente ce week-end. Notamment, la plate-forme de jetons non fongibles (NFT) Ethernity Chain est configurée pour héberger exclusivement la collection. La collection NFT de la star du football argentin Lionel Messi se prépare pour le lancement. […] More