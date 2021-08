3e journée de Ligue 1 : avant-première du match du FC Girondins Bordeaux

21/08/2021 à 15h02 CEST

Dimanche prochain à 15h, le match de Ligue 1 se jouera contre Bordeaux et à Angers dans le Matmut atlantique.

Le FC Girondins Bordeaux Il affronte la troisième journée du tournoi avec l’illusion de récupérer sa position après un nul 2-2 lors de son dernier match contre lui Olympique de Marseille. Depuis le début de la compétition, les locaux n’ont gagné dans aucun des deux matchs disputés jusqu’à présent, avec deux buts pour et quatre contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le SCO Angers venaient de remporter leurs deux derniers matchs 3-0 et 0-2, le premier contre le Olympique Lyonnais dans son stade et le second contre lui Course de Strasbourg hors de son terrain et veut répéter le résultat devant le FC Girondins Bordeaux de poursuivre sa séquence de victoires. A ce jour, sur les deux matches que le SCO Angers En Ligue 1, il en a remporté deux et ajoute un chiffre de zéro but encaissé à cinq en faveur.

En tant que local, le FC Girondins Bordeaux il a perdu lors du seul match de Ligue 1 qu’il a disputé dans son stade. A la maison, le SCO Angers Il a réussi à gagner dans son seul engagement à l’extérieur jusqu’à présent dans la compétition.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Matmut atlantique et le bilan est de deux victoires, quatre défaites et deux nuls en faveur de la FC Girondins Bordeaux. La dernière fois que ces équipes se sont rencontrées dans la compétition, c’était en janvier 2021 et le match s’est terminé sur un résultat de 2-1 en faveur du Bordeaux.

En référence à la situation des deux équipes dans le tableau qualificatif de Ligue 1, on constate que l’équipe visiteuse est en avance sur FC Girondins Bordeaux avec une différence de cinq points. A ce moment, le FC Girondins Bordeaux il a un point et est en seizième position. De leur côté, les visiteurs comptent six points et occupent la première position du championnat.