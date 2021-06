3e vague : K’taka commence l’étude du génome des enfants touchés par le Covid-19

Cependant, au cours de la deuxième vague, la mortalité chez les enfants a augmenté d’environ 4 pour cent et 6 pour cent dans le groupe d’âge 0-9 et 10-19 respectivement.

Avec un grand nombre d’études prédisant la vulnérabilité des enfants en cas de troisième vague de coronavirus à l’avenir, les scientifiques du Karnataka ont commencé à étudier la séquence du génome des enfants infectés par le coronavirus. Dans le cadre de l’étude, les scientifiques tentent de comprendre si Covid-19 chez les enfants s’est propagé à partir des variantes existantes du virus ou a utilisé une nouvelle variante pour entrer dans le corps des enfants, a rapporté l’Indian Express. La responsabilité de conduire l’analyse du séquençage du génome a été confiée au Pr V Ravi, ancien professeur de virologie par le comité technique consultatif de l’État.

Le professeur Ravi aurait déclaré que les échantillons étaient collectés pour l’analyse et qu’après leur traitement, les informations et les données devraient être disponibles dans une quinzaine de jours. Bien que la situation de Covid-19 à travers le pays se soit considérablement stabilisée depuis le pic de la deuxième vague, la décision du gouvernement de l’État d’étudier les séquences du génome est considérée comme un effort pour se préparer à la probable troisième vague de coronavirus. Des échantillons d’enfants infectés qui ont été gravement infectés par le virus ainsi que ceux parmi les voyageurs internationaux, vivant dans des grappes d’infection locales seront collectés et étudiés dans le cadre de l’analyse.

Le professeur Ravi aurait déclaré que le virus était en constante mutation et qu’il suivait également le principe de la “survie du plus fort”. Jusqu’à 10 pour cent du nombre total d’infections à coronavirus au Karnataka au cours de la première et de la deuxième vague de coronavirus ont été retrouvés chez des enfants du groupe d’âge de 0 à 19 ans. Le taux de mortalité parmi le même groupe d’enfants est resté d’environ 0,1 pour cent. Cependant, au cours de la deuxième vague, la mortalité chez les enfants a augmenté d’environ 4 pour cent et 6 pour cent dans le groupe d’âge 0-9 et 10-19 respectivement.

