3e vague: le taux de positivité de Mumbai atteint un énorme 7,6%, les experts mettent en garde contre des cas plus élevés que la 2e vague

Plus tôt que prévu, les appréhensions concernant la troisième vague de Covid-19 dans le pays se réalisent. La ville de Mumbai, qui a été l’une des villes les plus touchées lors de la première et de la deuxième vague de Covid-19, a enregistré jeudi un taux de positivité énorme de 7,67%. D’après le taux de positivité soudainement élevé, les experts en santé publique s’attendent à un nombre quotidien de cas de coronavirus beaucoup plus élevé que la deuxième vague.

Sur plus de 46 tests effectués jeudi dans la capitale financière du pays, un total de 3555 échantillons se sont révélés positifs pour le coronavirus, a rapporté l’Indian Express. Ce qui rend la hausse du taux de positivité encore plus choquante, c’est l’énorme bond d’environ 3 % par rapport au taux de positivité enregistré mercredi qui est resté à 4,84 %. Mercredi, le nombre total de cas de coronavirus enregistrés dans la ville était de 2 510 sur un total de 51 843 tests effectués le même jour.

Conformément aux tendances précédentes enregistrées dans la ville, le nombre de cas recensés à Mumbai contribue fortement à l’augmentation du nombre global de COvid-19 de l’État. Sur le total de 5368 cas de coronavirus enregistrés dans l’État du Maharashtra jeudi, environ 66% provenaient de Mumbai.

Réfléchissant à l’augmentation soudaine du taux de positivité quotidien dans la ville, les experts de la santé ont averti que les cas augmenteraient et dépasseraient le niveau de la première et de la deuxième vague. Le Dr Shashank Joshi, qui est membre du groupe de travail Covid-19 dans l’État, a déclaré à l’Indian Express que puisque le nombre de cas doublait en moins de 24 heures, les cas augmenteraient certainement plus que la deuxième vague. Le Dr Joshi a en outre déclaré que les hospitalisations et les décès devraient toutefois être moins nombreux qu’auparavant. Il a ajouté que ce n’était pas le bon moment pour baisser la garde.

