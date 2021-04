3ème phase de vaccination contre Covid 19: plus de 52K vaccinés vendredi soir à Delhi

Les chiffres définitifs à 21 heures n’étaient pas immédiatement disponibles. (Source de la photo: IE)

Plus de 52 000 bénéficiaires ont reçu des vaccins le deuxième jour de la troisième phase de la campagne de vaccination COVID-19 qui couvrira 65 lakh personnes âgées de plus de 45 ans dans la capitale nationale.

À 18 heures, au moins 52 408 personnes avaient reçu les coups, a déclaré un haut responsable du département de la santé de Delhi. Les chiffres définitifs à 21 heures n’étaient pas immédiatement disponibles. Parmi ceux-ci, 47 873 personnes ont reçu leur premier vaccin tandis que la deuxième dose a été administrée à 4 536 personnes. Deux cas d’événements indésirables mineurs après la vaccination (MAPI) ont été signalés, a déclaré le responsable.

La campagne d’inoculation se déroule à un moment où les cas de coronavirus se sont à nouveau multipliés au cours des dernières semaines.

Au cours de la première phase, à partir du 16 janvier, plus de 3,6 lakh de bénéficiaires comprenant des agents de santé et des agents de première ligne, ont été vaccinés à Delhi. Les injections ont été administrées aux personnes âgées de 60 ans et plus et à celles de 45 à 59 ans présentant des comorbidités au cours de la deuxième phase.

«Dans la troisième phase, les personnes âgées de 45 ans et plus au 1er janvier 2022 sont éligibles à la vaccination, quel que soit leur état de comorbidité», a déclaré plus tôt un haut fonctionnaire du gouvernement. Les centres de vaccination, tant dans les établissements publics que privés, fonctionnent de 9 h à 21 h.

Seuls les bénéficiaires enregistrés peuvent recevoir des vaccins entre 9 h et 15 h. Les non-inscrits peuvent prendre les jabs de 15h à 21h. Ils ont juste besoin de porter leur carte Aadhaar ou toute autre preuve d’identité valide, a déclaré un responsable.

La troisième phase de la campagne de vaccination contre le COVID-19 couvrira 192 établissements de santé, dont 136 hôpitaux privés dans la capitale nationale.

Les vaccins sont administrés gratuitement dans les hôpitaux publics et les centres de santé, tandis que jusqu’à 250 roupies par dose seront facturés dans les établissements de santé privés. Dans certains centres de vaccination, un afflux de bénéficiaires a été observé, mais dans de nombreux autres sites, la réponse a été modérée.

Mercredi, le ministre de la Santé de Delhi, Satyendar Jain, avait déclaré que 65 bénéficiaires éligibles lakh (âgés de plus de 45 ans) recevraient un vaccin contre le coronavirus sur 500 sites, à partir de jeudi.

«Nous avons suffisamment de vaccins disponibles. Le nombre de bénéficiaires éligibles est assez important. Nous ferons des efforts pour achever l’inoculation dès que possible », avait-il dit. Les personnes éligibles à la vaccination doivent être munies de leur carte d’identité avec photo, y compris des Aadhaar et des cartes d’électeur.

La ville a connu une augmentation du nombre de nouveaux cas de COVID-19 au cours des deux dernières semaines.

Delhi a enregistré vendredi 3594 nouveaux cas de COVID-19, le nombre quotidien le plus élevé cette année, alors que 14 personnes supplémentaires sont décédées en raison de l’infection à coronavirus, portant le nombre de morts à 11050, selon le département de la Santé.

Le taux de positivité est également monté à 4,11% contre 3,57% un jour auparavant, au milieu d’une augmentation massive des cas en quelques semaines.

