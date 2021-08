3M India a indiqué que l’électrification automobile reste un domaine prioritaire et que la société continuera à introduire des solutions à valeur ajoutée dans la gestion thermique des batteries, l’amélioration de la durée de vie et de la sécurité des batteries et des solutions d’affichage. (Image représentative)

Faits saillants du rapport annuel FY21 : (1) L’électrification automatique est un domaine d’intérêt pour l’entreprise et elle introduira des produits différenciés dans les solutions de gestion thermique et d’affichage des batteries. (2) 3M prévoit également de travailler en étroite collaboration avec les équipementiers, leurs sous-traitants et leurs fournisseurs pour permettre un contenu plus local. (3) La société a introduit trois produits dans le segment automobile. Nous prévoyons des lancements de produits supplémentaires avec la normalisation de l’économie. (4) Les produits de 3M comme les désinfectants pour les mains, les respirateurs et les produits de solutions pour la maison (Scotch Brite, Command, etc.) ont bien performé au cours de l’année. Nous restons positifs sur 3M Inde en raison d’avantages concurrentiels tels que : (1) des marques fortes, (2) un réseau de distribution établi et des relations mondiales avec de grands fabricants, et (3) l’accès au pool technologique de la société mère. Passez à ACHETER avec un prix cible basé sur le DCF de 26 900 Rs.

Points saillants du discours du président : (1) Le portefeuille de produits diversifié de la société l’a aidée à amortir l’impact causé par le covid ; (2) ses segments respirateurs, désinfectants et équipements de protection individuelle se sont bien comportés (l’usine de Ranjangaon n’a jamais été fermée au cours de l’année) ; et (3) les plateformes d’apprentissage numérique ont aidé les aspirants à apprendre (3M Healthcare Academy et 3M Energy Academy) avec des cours d’auto-apprentissage.

Fournitures pour VE et téléphones portables : 3M India a indiqué que l’électrification automobile reste un domaine prioritaire et que la société continuera à introduire des solutions à valeur ajoutée dans la gestion thermique des batteries, l’amélioration de la durée de vie et de la sécurité des batteries et des solutions d’affichage.

Augmentation probable des approvisionnements des fabricants et fournisseurs de combinés : 3M India est l’un des fournisseurs mondiaux des équipementiers mobiles et de leurs sous-traitants. Alors que la production de combinés a été affectée au cours de l’exercice 21, 3M Inde prévoit de travailler en étroite collaboration avec ces acteurs et leurs fournisseurs pour permettre plus de contenu local.

Lancement régulier de nouveaux produits : Au cours de l’année, 3M Inde a introduit trois nouveaux produits dans le segment automobile : le nettoyant pour évaporateur AC, le nettoyant pour évent AC et la mousse antimicrobienne, et le smoggy antimicrobien. Nous pensons que le nombre de nouveaux lancements augmentera avec la normalisation de l’économie.

Réduction des dépenses publicitaires : Les dépenses publicitaires en % des ventes nettes sont passées de 2,5% en FY20 à 2,0% en FY21 en raison de l’impact de covid. Cependant, nous modélisons les dépenses publicitaires pour qu’elles augmentent jusqu’aux niveaux d’avant la pandémie au cours des exercices 22-23.

Mise à niveau vers ACHETER : Nous modélisons 3M Inde pour déclarer des revenus et des TCAC PAT de 18,1 % et 65,2 % respectivement au cours des exercices 21 à 23 E avec une amélioration constante du RoE. Nous améliorons l’action en ACHAT avec un prix cible basé sur le DCF de 26 900 . Principaux risques : faiblesse prolongée de l’économie et échec des nouveaux produits.

