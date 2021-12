3Space Art annonce le lancement de sa plateforme NFT révolutionnaire

Singapour, Singapour, 7 décembre 2021, Chainwire

3Space Art est ravi d’annoncer le lancement officiel de sa plate-forme NFT révolutionnaire qui facilite l’utilisation généralisée de l’art numérique dans le monde réel en le plaçant dans des espaces physiques. Il donne aux artistes et aux collectionneurs la possibilité de présenter leurs collections non seulement en ligne, mais également lors d’événements et d’expositions hors ligne.

Les jetons non fongibles (NFT) ont connu une forte croissance de la demande au cours des deux dernières années. De nouveaux créateurs entrent dans l’espace de l’art numérique avec un nombre sans précédent d’œuvres uniques. Cependant, la population en général est plus familière avec les expositions physiques d’œuvres d’art que l’art numérisé. Le marché de l’art numérique est limité aux communautés en ligne.

En utilisant des canaux appropriés pour afficher l’art « physiquement » et en organisant des événements et des expositions, 3Space Art agit comme un pont livrant l’art numérique et les NFT au monde réel.

Le co-fondateur de 3Space Art, Yoon Kim, a déclaré : « La tendance NFT a donné des opportunités et de l’espoir aux artistes ; et une nouvelle vague de créativité et d’expression est entrée en scène. Notre objectif est de ne pas gaspiller ces belles créations et de permettre à plus de gens de les voir dans leur vie quotidienne – pendant les trajets domicile-travail, pendant le travail – afin qu’eux aussi puissent vivre le changement. «

La plate-forme comprend trois composants principaux : le marché, le pool d’art et les expositions hors ligne.

Marché NFT

C’est le marché principal de 3Space Art où les artistes et les vendeurs peuvent vendre de l’art numérique à une base de collectionneurs organisée à l’aide de monnaie fiduciaire ou de crypto-monnaies. La plate-forme aide les artistes émergents à intégrer, à frapper NFT et à commercialiser.

Piscine artistique

Un protocole permettant aux artistes et aux collectionneurs de présenter leur art dans des lieux hors ligne en déposant leurs NFT dans un pool de contrats intelligents. Lorsqu’ils mettent leurs NFT dans le pool, les artistes et les collectionneurs donnent à 3Space Art les droits d’exposition afin qu’il puisse afficher l’œuvre d’art lors d’événements en ligne et hors ligne. La présentation lors d’expositions hors ligne aide les artistes à trouver de nouveaux acheteurs. Parallèlement, 100 % des recettes et récompenses commerciales sont réparties entre les artistes et collectionneurs participants.

Expositions hors ligne

Tout comme l’art physique, les NFT sont devenus une décoration populaire avec un attrait émotionnel. 3Space Art travaille avec des galeries, des départements et des bureaux d’entreprise pour diffuser de l’art numérique de Art Pool vers les cadres d’affichage NFT dans leurs maisons et bureaux sur la base d’un abonnement mensuel. Il compte parmi ses clients des collectionneurs d’art et des entreprises cherchant à créer un « complexe culturel » dans des lieux hors ligne.

À propos de 3Space Art

3Space Art est une plate-forme d’art numérique où les artistes et les collectionneurs ont la possibilité de présenter leurs collections lors d’événements et d’expositions hors ligne, et de gagner des revenus récurrents en plaçant leurs NFT inactifs dans le pool d’art. Conçu pour être une plate-forme multi-chaînes, il permet aux utilisateurs de créer des NFT sur Klaytn ainsi que des blockchains Ethereum à ce stade.

Pour plus d’informations, visitez : https://3space.art/home

