3×2 sur les produits Xiaomi sur Media Markt : ce sont les meilleures affaires que vous puissiez obtenir | La technologie

Xiaomi Home Connected Products propose une nouvelle offre incroyable sur Media Markt : achetez 3 de ces produits et obtenez-en un gratuitement.

Media Markt propose l’une des offres les plus intéressantes pour les fans de produits de maison connectée et de streaming. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir 3 produits de ce type de Xiaomi et économiser beaucoup d’argent.

Ceci est un 3×2 de produits Xiaomi sur Media Markt, un total de 15 appareils pour contrôler les aspects de votre maison, des haut-parleurs, des appareils de streaming et plus encore. De cette façon en sélectionnant 3, vous ne paierez que 2.

L’opération est très simple. Sélectionnez 3 des produits Xiaomi disponibles dans cette offre Media Markt. Lorsque vous les ajouterez au panier et traiterez la commande, vous n’en paierez que deux, tandis que le dernier avec le montant le plus bas sera gratuit.

Media Markt vous offre la possibilité d’envoyer ces produits gratuitement à votre domicile, mais aussi de les récupérer gratuitement dans l’un de ses nombreux magasins physiques si vous en avez un à proximité.

Ceux-ci sont le produits plus intéressants de Xiaomi que vous pouvez obtenir dans cette offre de Media Markt.

Haut-parleur intelligent Xiaomi Mi

Ce haut-parleur intelligent Xiaomi est compatible avec Google Assistant, vous pouvez donc contrôler avec lui tous les appareils qui utilisent cet assistant, en plus de toute la domotique Xiaomi.

L’enceinte intelligente de Xiaomi qui tente de rivaliser avec celles d’Amazon, Google et Xiaomi est disponible sur ce Media Markt 3×2.

Haut-parleur intelligent Xiaomi Mi est une enceinte domestique qui se connecte via WiFi et comprend également l’assistant virtuel de Google pour répondre à vos questions, contrôler les produits connectés, jouer de la musique et bien plus encore.

Il a une puissance de 12W, 2 micros de grande amplitude pour qu’il vous écoute parfaitement et un réglage DTS professionnel pour que la musique sonne bien dans toute la maison.

Il accepte également la connexion Bluetooth afin que n’importe qui puisse envoyer de la musique depuis son mobile.

Son prix sur Media Markt n’est que de 41,99 euros, une légère baisse pour économiser le plus possible.

Caméra de sécurité domestique Xiaomi Mi 360 ° 2K

Caméra de sécurité capable de tourner à 360º et avec vision nocturne, détection de mouvement et bruits forts, résolution 2K et stockage en microSD ou dans le cloud.

Si vous souhaitez surveiller votre maison pendant cet été pendant vos vacances, vous ne pouvez pas manquer cette caméra de sécurité Caméra de sécurité domestique Xiaomi Mi 360 ° 2K.

Il s’agit d’une mise à jour de la mythique caméra Xiaomi que pratiquement toutes les usines chinoises ont clonée dans différentes marques. Mais sa grande différence est que maintenant son capteur est plus grand, plus lumineux et capable d’enregistrer des vidéos en 2K.

Il a une vision nocturne, une détection des personnes utilisant l’intelligence artificielle pour éviter les faux positifs, un son bidirectionnel et bien sûr, il tourne à 360º pour que tout soit bien gardé.

Vous pouvez acheter cette caméra de sécurité sur Media Markt pour 42,99 euros.

Horloge intelligente Xiaomi Mi

Cette enceinte intelligente avec écran utilise Google Assistant et vous permet de définir des alarmes, de recevoir des rappels ou de jouer de la musique, en plus d’autres fonctions de l’assistant virtuel Google.

Si vous souhaitez compléter le circuit des produits connectés de la maison Xiaomi, vous ne pouvez pas manquer ça Horloge intelligente Xiaomi Mi.

C’est un réveil et un écran intelligent pour votre table de chevet, ou vraiment où vous voulez, qui intègre l’assistant Google.

Avec cette horloge avec un écran de 4 pouces, vous pouvez afficher des informations de base comme l’heure et la température à une luminosité très faible pour la mettre la nuit à côté de votre lit. Mais il affiche également des informations en couleur ou des vidéos.

Vous pouvez l’acheter sur Media Markt dans cette offre 3×2 pour seulement 49,99 euros.

Ampoule LED intelligente Xiaomi Mi

Cette ampoule intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant. Son prix abordable en a fait une référence sur le marché espagnol, même si les unités sont rares.

Ce qui ne peut jamais manquer dans une maison connectée, ce sont des ampoules que vous pouvez contrôler avec votre voix ou avec une application mobile. C’est pourquoi c’est Ampoule LED intelligente Xiaomi Mi C’est une option parfaite pour tous ceux qui recherchent un éclairage, une télécommande et une luminosité dans une égale mesure.

Il s’agit d’une ampoule 8W blanc chaud et d’une douille E27. Il se connecte directement à votre routeur WiFi via la bande 2,4 GHz sans avoir besoin de pont ou de hub.

Mieux encore, il fonctionne avec n’importe quel assistant vocal, même Siri utilisant l’application Mi Home. Le prix est très bas, seulement 9,99 euros chez Media Markt.

Xiaomi Mi Box S

La Mi Box S est livrée avec Android 8.1, est facile à utiliser, permet les recherches vocales et dispose de Chromecast pour offrir du contenu multimédia sur votre téléviseur pour toute la famille.

Le lecteur le plus avancé de Xiaomi et un succès de masse pour donner une seconde chance à n’importe quel téléviseur ou Smart TV que vous avez à portée de main. Xiaomi Mi Box S est un lecteur multimédia compatible avec la vidéo 4K Ultra HD et avec Android TV.

Il est rapide et dispose d’Android 9, d’un accès à Google Play pour installer les applications de streaming que vous souhaitez et de pouvoir voir son contenu sans avoir à passer par le logiciel de votre Smart TV, ce qui n’est généralement pas très bon.

Il intègre également Chromecast, la technologie qui vous permet d’envoyer du contenu vidéo et audio directement depuis votre mobile vers le grand écran via WiFi.

Il est disponible chez Media Markt pour 62,99 euros, soit une réduction des près de 70 euros qu’il coûte habituellement.

Prise d’alimentation intelligente Xiaomi Mi

Cette prise intelligente est compatible avec Alexa et Google Assistant, bien que vous puissiez également l’ajouter et la contrôler directement depuis l’application Xiaomi Mi Home.

Un autre incontournable de la maison connectée est cette prise intelligente Prise intelligente Xiaomi Mi.

C’est un produit très simple et il fonctionne très bien. Connectez n’importe quel produit électronique et vous pouvez contrôler son marche et son arrêt, ou créer des calendriers où vous indiquez quand allumer et à quelle heure éteindre, de manière autonome et sans personne devant vous.

Il est également compatible avec les assistants Google et Alexa. Vous pouvez l’obtenir chez Media Markt pour 14,99 euros.

Ensemble de capteurs pour maison intelligente Xiaomi Mi

Ce kit de capteurs vous donne le contrôle et un système d’alarme de base pour votre maison avec des capteurs de mouvement et des capteurs d’ouverture de porte et de fenêtre.

Si, en plus d’une caméra de sécurité, vous souhaitez disposer d’une série d’accessoires qui contrôlent votre maison de manière plus approfondie, ce kit de sécurité Ensemble de capteurs pour maison intelligente Xiaomi Mi c’est une option très bon marché.

Il dispose d’un kit de capteur, l’application vous avertira lorsque vous avez une fenêtre ou une porte ouverte. Le forfait comprend une station d’accueil, car ils sont Bluetooth à faible consommation d’énergie, deux capteurs de mouvement, deux capteurs de fenêtre et de porte ou un interrupteur sans fil.

Chez Media Markt, il peut déjà être obtenu pour 56,99 euros, soit une remise de 28% par rapport à son prix officiel.

