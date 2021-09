4-2. L’Uruguay bat confortablement la Bolivie et s’empare du classement

09/06/2021

Avec deux buts de Giorgian De Arrascaeta, l’Uruguay a battu la Bolivie 4-2 ce dimanche lors des tours de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et renoue avec la victoire après quatre matchs sans victoire.

Le résultat confirme Celeste à la quatrième place du classement avec 12 points et Verde reste avec six.

Dans la première minute est venu le premier jeu dangereux des Boliviens avec un ballon en dehors de la zone que le gardien uruguayen Fernando Muslera a pu dégager.

La domination uruguayenne était présente pendant les minutes suivantes et à la 15e, le premier but céleste est arrivé dans un jeu de Brian Rodríguez avec un centre dans la petite zone bolivienne que Giorgian De Arrascaeta a pu relier pour 1-0.

Après quatre arrivées dans le but bolivien de La Celeste, à la 31e minute, Federico Valverde a marqué le 2-0 avec un coup franc du pied droit au sol que le gardien Carlos Lampe n’a pas pu contrôler.

Une minute seulement après le début de la seconde mi-temps a suffi à Agustín Álvarez pour marquer le premier but de ses débuts avec le maillot de Celeste après un débordement et une passe ultérieure dans la petite zone du défenseur Joaquín Piquerez.

À la 60e minute, la réduction de la Bolivie est survenue lorsqu’un oubli de la défense uruguayenne a été mis à profit par l’attaquant Marcelo Moreno Martins pour battre le gardien Fernando Muslera.

Après une réaction fugace de l’attaque bolivienne, l’Uruguay a obtenu un penalty en 65 dans une action dans laquelle le joueur Marc Enoumba a renversé Brian Rodríguez et a changé pour un but de De Arrascaeta des douze étapes pour ajouter son deuxième but du match.

La Bolivie n’a pas baissé les bras et à la 79e minute, Marcelo Moreno Martins, le meilleur buteur du tournoi, a marqué son deuxième but du match, également sur penalty et son huitième but des tours de qualification, pour mettre la finale 4-2 après le Un juge paraguayen réexaminera la peine par le biais du VAR.

L’Uruguay recevra l’Équateur jeudi prochain et la Bolivie se rendra en Argentine.

– Fiche technique:

4. Uruguay : Fernando Muslera ; Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín (Ronald Araujo, m.84), Joaquín Piquerez; Matías Vecino (Manuel Ugarte, m.70), Rodrigo Bentancur (Mauro Arambarri, m.46), Federico Valverde, Giorgian De Arrascaeta (Gastón Pereiro, m.84); Agustín Álvarez, Brian Rodríguez (David Terans, m.69).

Entraîneur : Oscar Washington Tabárez.

2. Bolivie : Carlos Lampe ; Erwin Saavedra, Jairo Quinteros, Luis Haquin, Marc Enoumba (Jesús Sagredo, m.66), Roberto Fernández (Rodrigo Ramallo, m.85); Fernando Saucedo (Moisés Villarroel, m.59), Ramiro Vaca (José Sagredo, m.59), Leonel Justiniano, Juan Carlos Arce (Henry Vaca, m.58) ; Marcelo Moreno Martins.

Entraîneur : César Farías.

Buts : 1-0, m.15 : Giorgian De Arrascaeta. 2-0, m.31 : Federico Valverde. 3-0, m.47 : Agustín Álvarez. 3-1, m.60 : Marcelo Moreno Martins. 4-1, m.65 : Giorgian De Arrascaeta, sur penalty. 4-2, m.79 : Marcelo Moreno Martins, sur penalty.

Arbitre : le Paraguayen Eber Aquino a réprimandé Enoumba et Ramallo.

Incidents : Match de la sixième journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2022 qui s’est déroulé au Champion of the Century Stadium d’une capacité de 15 000 personnes en raison de restrictions sanitaires.