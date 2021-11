4 actions à acheter qui génèrent des revenus dans des endroits surprenants

Nous sommes tous prompts à analyser les actions pour les acheter à leur valeur nominale sans jamais considérer comment elles génèrent des revenus. Mais c’est un oubli critique. Non seulement il est important pour les investisseurs de comprendre comment leurs avoirs génèrent des revenus dans le présent, mais il est également important que les investisseurs sachent comment ils prévoient de le faire à l’avenir. Si vous ne considérez pas d’où vient tout l’argent maintenant, vous pouvez conserver une action et penser qu’elle est gagnante sans comprendre entièrement la trajectoire de la société sous-jacente.

Pour cette liste, j’ai identifié quelques actions à acheter qui ont récemment basculé sur des marchés lucratifs – et qui vont très probablement se développer sur ces mêmes marchés à l’avenir. Ces noms possèdent différentes tailles d’implantations dans ces « sous-marchés ». Cela dit, je les ai tous examinés de manière isolée et je me suis assuré qu’il s’agissait de pièces de conviction réalisables.

Alors, sans plus tarder, regardons comment ces noms prometteurs engrangent des revenus. Voici les quatre choix que j’ai trouvés :

Gué (NYSE :F)

Carvana (NYSE :CVNA)

Or Barrick (NYSE :OR)

Embraer (NYSE :ERJ)

Actions à acheter : Ford (F)

Premier sur cette liste d’actions à acheter, Ford a connu une année fantastique avec plus de 120% de gains d’actions depuis le début de l’année (YTD). À son soutien cyclique récent s’ajoute le battage médiatique des véhicules électriques (VE). L’E-Transit de Ford est épuisé. Pendant ce temps, le F-150 Lightning a plus de 160 000 réservations.

Le marché fixe clairement les prix du côté automobile de l’entreprise ici. Cependant, il n’a pas encore découvert le segment du crédit de Ford, qui a généré environ 8 % du chiffre d’affaires de l’entreprise au cours de son dernier trimestre financier.

Ce géant de l’automobile admet ouvertement qu’il offre des prêts à haut rendement aux consommateurs dont la cote de crédit n’est pas parfaite. Cependant, bien que cela puisse sembler mauvais, c’est en fait une énorme valeur ajoutée pour Ford. Le segment contribue à un modèle intégré verticalement dans lequel les ventes commencent à une vitesse excessive et les coûts de transaction sont réduits, les reprises de possession étant revendues par l’intermédiaire de la propre division d’occasion de l’entreprise.

L’action F est sous-évaluée par rapport à ses pairs. L’action se négocie à des remises de cours-bénéfices (P/E) et de ventes (P/S) de 25,2 % et 55,8 %, respectivement. Cela m’amène à croire qu’il existe une possibilité de gains boursiers, surtout si l’on considère les vents arrière économiques actuels.

Carvana (CVNA)

Le modèle commercial de « distributeur automatique » de Carvana s’est avéré être un énorme succès ces derniers temps. Le prochain choix sur cette liste d’actions à acheter, la société est un pionnier dans le département de vente de véhicules en ligne intégré. Il a acquis une reconnaissance significative de la part des acheteurs pour sa plate-forme conviviale.

Carvana a des parallèles similaires à Ford. Comment? Eh bien, cela génère également des revenus grâce à l’origination de prêts. La société n’indique pas ouvertement la taille de son service de crédit et l’inclut dans les autres revenus de ses états financiers. Cependant, les investisseurs devraient considérer la facilité de crédit facile à passer de Carvana comme une valeur ajoutée massive aux ventes de l’activité principale de l’entreprise.

Dans un monde où l’assouplissement quantitatif semble être la norme, des entreprises comme Carvana – offrant des facilités de crédit intégrées – en bénéficieront sans aucun doute.

Du point de vue de la valorisation, les indicateurs de croissance de l’action CVNA se démarquent. Le réinvestissement est évident compte tenu de la croissance des dépenses en capital (capex) d’une année sur l’autre (YOY) de 102,7 %. Ce chiffre est bien accommodé par la croissance des bénéfices, véhiculée par une croissance du chiffre d’affaires de près de 124 %.

Actions à acheter : Barrick Gold (OR)

Être le deuxième producteur d’or de la planète n’est pas une mince affaire. Barrick Gold est dirigée par le PDG sud-africain Mark Bristow et la société fonctionne aussi bien que de la soie en ce moment. Cependant, beaucoup ne réalisent pas qu’environ 10 % de la production de cette société minière est en fait générée par des exploitations de cuivre.

Compte tenu de ce fait, Barrick a beaucoup de possibilités de pivoter dans l’espace du cuivre à un moment donné afin de faciliter la demande de véhicules électriques. Bien que la société ait massivement investi ces derniers temps, elle se lance également dans l’augmentation de la production de ses mines de cuivre en Zambie, au Chili et en Arabie saoudite.

L’action GOLD est actuellement sous-évaluée avec une décote P/E par rapport aux autres mineurs d’or. Si Barrick finit par ajouter plus de cuivre à son cycle de production, nous examinerons l’un des stocks de matériaux optimaux à acheter.

Embraer (ERJ)

Le dernier sur cette liste d’actions à acheter est l’action ERJ. Ceux qui suivent Embraer sauront à quel point les jets privés de cette compagnie brésilienne sont élégants et attrayants. Embraer a livré 54 jets d’affaires depuis le début de l’année. Cependant, beaucoup ne savent toujours pas que la société a également livré une quantité importante d’avions commerciaux.

Combien de? Depuis le début de l’année, Embraer a livré 32 jets commerciaux et prévoit des livraisons commerciales de 45 à 50 d’ici la fin de 2021. En outre, la société a commandé trois de ses jets E175 à une compagnie aérienne nigériane, Voies aériennes terrestres. Cela représente 897 millions de dollars de revenus, qui seront probablement comptabilisés au quatrième trimestre de cette année.

Embraer est sous-évalué par rapport à sa moyenne normalisée sur cinq ans. L’action ERJ se négocie avec une décote P/S de près de 82 % et une décote prix/flux de trésorerie de 73,2 %. Cela signifie que le cours actuel de l’action est toujours bien inférieur à la croissance financière d’Embraer.

A la date de publication, Steve Booyens détenait des positions longues sur l’OR. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

