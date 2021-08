4 actions à bêta élevé à éviter en cas de correction du marché

Les meilleurs mots pour décrire mon point de vue sur les marchés sont prudemment optimistes. À moyen et long terme, il est probable que les actions suivront une tendance à la hausse. Cependant, les marchés semblent trop mousseux à ce stade, laissant les investisseurs décider quelles actions éviter.

Parce que le Indice S&P 500 se négociant à un ratio cours-bénéfice ajusté des variations cycliques de 37,9, il est logique de surpondérer les actions défensives. D’un autre côté, il y a des actions à éviter ou à sous-pondérer sur des titres relativement volatils sur le marché.

Un filtre qui peut être utilisé efficacement pour séparer les actions à risque élevé et faible est la version bêta. C’est une mesure de la volatilité d’une action par rapport à l’indice. Plus le bêta est élevé, plus la volatilité est élevée. Par conséquent, avec des marchés qui semblent tendus, les titres à bêta élevé sont les actions à éviter.

D’un autre côté, les actions à faible bêta aideront à conserver les bénéfices et à protéger le portefeuille de l’érosion du capital.

Parlons de quatre actions à bêta élevé à éviter. Ces actions à bêta élevé sont des noms de qualité d’un point de vue fondamental. Cependant, pour l’instant, une correction relativement forte semble probable si les marchés au sens large baissent.

Moderna (NASDAQ :ARNm)

Freeport-McMoRan (NYSE :FCX)

Pinduo (NASDAQ :PDD)

Charge clignotante (NASDAQ :BLNK)

Stocks bêta élevés à éviter : Moderna (MRNA)

Source : Ascannio / Shutterstock.com

Pour l’année en cours, le stock de MRNA a déjà bondi de 265%. C’est l’une des raisons de rester prudent sur toute nouvelle exposition au titre. Il convient de noter que les analystes ont un objectif de cours médian de 271,50 $ pour l’action. Actuellement, l’action se négocie nettement plus haut à 385 $.

De plus, le stock d’ARNm a un bêta élevé de 1,49. Les marchés se négociant près de leurs plus hauts historiques, il pourrait être judicieux de rester sur la touche même si la société est fondamentalement forte.

Une nouvelle étude de la société indique que le vaccin Covid-19 maintient des anticorps contre les variantes préoccupantes six mois après la vaccination. Moderna a également reçu l’approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour la troisième dose du vaccin pour les personnes immunodéprimées. Cependant, je pense que les nouvelles positives sont largement déduites du cours de l’action.

Moderna a un avantage de premier Pfizer (NYSE :PFE). Toute correction profonde par rapport aux niveaux actuels rendrait le titre attrayant. Pour le premier semestre 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 6,3 milliards de dollars et un bénéfice net de 4 milliards de dollars. Pour la même période, le flux de trésorerie d’exploitation de l’entreprise était de 7 milliards de dollars. Compte tenu de la visibilité des flux de trésorerie, Moderna est également bien placée pour investir dans la recherche et stimuler le pipeline de produits.

Freeport-McMoRan (FCX)

Source : 360b / Shutterstock.com

Avec le marché haussier des matières premières, l’action FCX ​​a bondi de 150% au cours des 12 derniers mois. Je pense que les matières premières font partie des classes d’actifs les plus sous-évaluées. Le marché haussier devrait donc se maintenir.

Cependant, en cas de correction générale du marché, l’action FCX ​​est susceptible de baisser. L’action a un bêta élevé de 2. Un autre point à noter est que l’inflation restant élevée, la hausse de premier ordre pourrait survenir plus tôt que prévu. Dans un tel scénario, les actions de matières premières peuvent être sous-performantes.

Freeport a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 2,4 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, le prix du cuivre restant ferme. Cela implique un FCO annualisé de 9,6 milliards de dollars. De solides flux de trésorerie ont permis à l’entreprise de se désendetter. La dette nette est déjà passée de 8,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020 à 3,4 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021.

La société s’attend également à une croissance soutenue des ventes de cuivre et d’or au cours des prochaines années. Les ventes de cuivre devraient passer de 3,85 milliards de livres en 2021 à 4,4 milliards de livres en 2023. Par conséquent, la société devrait bénéficier de la hausse du prix du cuivre et des ventes en volume.

Freeport s’attend à engager des dépenses en capital de 2,2 milliards de dollars en 2021 et de 2,5 milliards de dollars en 2022. Compte tenu des flux de trésorerie, les fonds internes devraient suffire pour les projets d’investissement. La santé du bilan devrait donc encore s’améliorer. Même avec ces points positifs, l’action FCX ​​serait dans ma liste d’actions à éviter en cas de correction du marché.

Actions à bêta élevé à éviter : Pinduoduo (PDD)

Source : madameF / Shutterstock.com

Les actions chinoises ont déjà connu une forte correction en raison de vents contraires réglementaires. Les investisseurs doivent être très sélectifs lorsqu’ils envisagent une exposition aux actions chinoises. L’action PDD s’est corrigée des sommets de 212 $ aux niveaux actuels de 84 $. L’action ayant un bêta élevé de 1,4, elle serait toujours dans ma liste d’actions à éviter.

Du point de vue des revenus, Pinduoduo semble attrayant. Cependant, il y a un facteur qui donne un avantage à Alibaba (NYSE :BABA) et JD.com (NASDAQ :JD). Pour le premier trimestre 2021, Pinduoduo a annoncé une perte de niveau d’exploitation de 3,2 milliards de renminbi.

Pinduoduo a toujours un bilan solide avec 12,7 milliards de dollars en espèces et équivalents. Cependant, je pense qu’Alibaba et JD.com sont mieux positionnés du point de vue de la création de valeur. En particulier, l’action BABA semble attrayante après une correction significative due aux vents contraires de la réglementation.

Pour le premier trimestre 2021, Pinduoduo a annoncé une croissance de son chiffre d’affaires de 157% en glissement annuel pour atteindre 2,2 milliards de dollars. Pour la même période, la société a enregistré une croissance saine des acheteurs actifs. Les liquidités utilisées dans les opérations pour le trimestre se sont toutefois élevées à 569 millions de dollars.

Dans l’ensemble, le stock de PDD pourrait ne pas avoir de baisse significative par rapport aux niveaux actuels. Cependant, si les marchés se corrigent, l’action pourrait encore être sous-performante par rapport aux actions à faible bêta.

Charge clignotante (BLNK)

Source : David Tonelson/Shutterstock.com

L’action BLNK serait également parmi les meilleures actions à éviter parmi les noms à bêta élevé. Actuellement, le stock a une version bêta de 4.2. Même s’il y a une correction du marché de 10 à 15 %, la baisse peut être significative pour le titre.

Je mentionnerai que l’infrastructure de recharge des véhicules électriques a encore besoin d’investissements importants au cours de la prochaine décennie. Cependant, à court terme, l’action BLNK semble surévaluée. Un meilleur investissement peut être Points de charge (NYSE :CHPT) sur la charge clignotante.

Récemment, la société a annoncé les résultats du deuxième trimestre 2021. Le chiffre d’affaires a augmenté de 177 % en glissement annuel pour atteindre 4,4 millions de dollars. De plus, pour la première moitié de l’année, le chiffre d’affaires s’est élevé à 6,6 millions de dollars. Cela impliquerait un revenu annualisé de 13,2 millions de dollars.

Avec une capitalisation boursière de 1,55 milliard de dollars, l’action BLNK se négocie à 117 fois les revenus. Le stock semble être dans un mode de consolidation. Cependant, l’intérêt à découvert dans l’action est toujours supérieur à 30%.

Dans une perspective à long terme, le titre mérite d’être ajouté sur des corrections profondes. L’entreprise compte déjà plus de 24 000 bornes de recharge déployées. De plus, l’entreprise propose une grande variété de produits à usage industriel et résidentiel. Avec une présence aux États-Unis et en Europe, il existe de nombreuses possibilités de hausse des revenus au cours de la prochaine décennie.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.