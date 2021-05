4 actions à haut risque et à rendement élevé pour acheter un pari

Qui ne risque rien n’a rien. Ce dicton peut certainement s’appliquer au marché boursier. Chaque fois que les investisseurs choisissent des actions à acheter avec leur argent durement gagné, ils doivent déterminer si le risque vaut la récompense potentielle. Et certaines actions sont certainement plus risquées (et volatiles) que d’autres.

Bien qu’il existe de nombreuses actions de premier ordre stables, stables et fiables, il existe de nombreuses autres valeurs sujettes à des hauts et des bas sauvages qui obligent les investisseurs à rester vigilants et à agir rapidement lorsque de grandes fluctuations se produisent. Et ce sont souvent les actions les plus risquées qui finissent par offrir les plus grandes récompenses. Nous examinons ici quatre actions à haut risque et à rendement élevé à acheter si vous souhaitez parier.

Mes quatre meilleurs choix sont:

Vierge Galactique (NYSE:SPCE)

Branchez l’alimentation (NASDAQ:PRISE DE COURANT)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ:ÉMEUTE)

ETF ARK Innovation (NYSEARCA:ARKK)

Actions à haut risque et à haut rendement à acheter: Virgin Galactic (SPCE)

Des retards répétés et un manque de revenus significatifs ont nui au cours de l’action de Virgin Galactic. La société de vols spatiaux basée à Mojave, en Californie, qui promet de transporter les touristes vers les bords extérieurs de l’orbite terrestre, a vu son cours baisser d’environ 66% depuis début février, les tests de son vaisseau spatial ayant été repoussés.

À son prix actuel de 25,37 $, l’action SPCE est aujourd’hui à peu près au même niveau qu’elle l’était l’été dernier, peu de temps après ses débuts en bourse via un accord de société d’acquisition à usage spécial (SPAC).

Le fait que le fondateur de la société, Sir Richard Branson, ait vendu des actions SPCE n’a pas aidé le cours de l’action. Les analystes ne se demandent pas non plus ouvertement si le tourisme spatial va réellement décoller. À 250 000 $ par voyage, voler dans l’espace est hors de portée de la plupart des gens. Mais malgré les difficultés, il y a lieu d’être optimiste. Virgin Galactic vient de terminer son premier vol spatial en plus de deux ans, et le 21 mai, la banque d’investissement UBS a rehaussé l’action de Virgin Galactic à une note «d’achat» de «neutre» auparavant.

Branchez l’alimentation (PLUG)

Ce n’est jamais bon lorsqu’une entreprise doit retraiter ses bénéfices. Mais c’est exactement ce que vient de terminer Plug Power, basé à Latham, à New York. L’entreprise qui se concentre sur le développement de systèmes de piles à hydrogène susceptibles de révolutionner les véhicules électriques a retraité ses états financiers des exercices 2018 et 2019, ainsi que ses états trimestriels pour 2020.

La nouvelle des retraitements n’a pas aidé l’action PLUG, qui a chuté de 76% par rapport à son sommet des derniers mois, atteignant 18,47 $ par action le 11 mai.

Mais maintenant, l’action PLUG semble être sur le point de rebondir. La conclusion des retraitements financiers a conduit à une hausse du cours de l’action d’environ 40% à court terme. L’action Plug Power se négocie maintenant à 26,87 $. Wall Street semble vouloir croire en l’entreprise et en l’opportunité de marché des piles à hydrogène, qui ont été évaluées entre 200 et 10 billions de dollars.

Bien que l’avenir puisse sembler prometteur, les investisseurs doivent se rappeler que Plug Power reste non rentable, bien que la société prévoie des ventes de 475 millions de dollars cette année, 750 millions de dollars en 2022 et 1,7 milliard de dollars d’ici 2024.

Actions à haut risque et à haut rendement à acheter: Riot Blockchain (RIOT)

Le prix des crypto-monnaies continue de fluctuer énormément et ils emmènent les actionnaires de Riot Blockchain avec eux. En tant que l’un des principaux Bitcoin (CCC:BTC-USD) sociétés minières du monde, l’action de Riot Blockchain a tendance à évoluer en tandem avec la plus grosse pièce numérique. Et comme le prix du Bitcoin a fluctué haut et bas au cours de la semaine dernière, l’action RIOT a également évolué.

Depuis le 12 mai, le stock de RIOT a augmenté et diminué à plusieurs reprises. Il a fait des mouvements difficiles qui obligent les investisseurs à avoir des nerfs d’acier.

Pourtant, si Bitcoin et d’autres actifs cryptographiques se stabilisent ou augmentent fortement, on peut s’attendre à ce que l’action RIOT fasse de même. Certaines personnes de Wall Street prévoyant que Bitcoin pourrait atteindre 100000 $, voire 500000 $ par pièce, Riot Blockchain pourrait s’avérer un investissement rentable à long terme. En attendant, les investisseurs assez courageux pour détenir une position dans l’action Riot Blockchain devront endurer l’extrême volatilité qui accompagne l’exposition aux crypto-monnaies.

ETF Ark Innovation (ARKK)

Le fonds négocié en bourse (ETF) Ark Innovation a été l’un des plus performants en 2020. Le fonds regorge de valeurs technologiques à grande capitalisation et spéculatives allant de Tesla (NASDAQ:TSLA) et Roku (NASDAQ:ROKU) à Zoom vidéo (NASDAQ:ZM) et Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE) a augmenté d’environ 150% entre mai de l’année dernière et mi-février de cette année.

Cependant, depuis que les investisseurs ont commencé à passer des actions technologiques à des titres de valeur et cycliques, ARKK a chuté de 35% à son prix actuel de 109,50 $. Plus de 1,1 milliard de dollars de flux de fonds ont quitté l’ETF Ark Innovation jusqu’à présent au mois de mai.

Et pourtant, Cathie Woods, directrice générale d’Ark Invest, reste provocante et s’en tient à sa stratégie consistant à utiliser l’ETF Ark Innovation pour investir dans des technologies de rupture et de pointe. Au cours de la liquidation actuelle des actions technologiques, Woods a acheté davantage d’actions pour le FNB ARKK. Alors que les prix chutent, Woods et son équipe ont attrapé plus de parts d’entreprises telles que Coinbase et Tesla. Si elle a raison, la stratégie de Woods consistant à acheter la baisse pourrait être très rentable pour les investisseurs de l’ETF Ark Innovation lorsque le retour inévitable vers les actions technologiques se produira.

A la date de publication, Joel Baglole ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste d’affaires depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour le Washington Post et le Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.