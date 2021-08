4 actions américaines de grande capitalisation avec une croissance annualisée de plus de 30% sur 1, 3, 5 et 10 ans

Des actions de bonne qualité qui ont affiché des performances constantes dans toutes les conditions du marché peuvent constituer le cœur de votre portefeuille à long terme.

L’investissement en actions, par rapport aux investissements dans d’autres classes d’actifs, est censé générer un rendement corrigé de l’inflation plus élevé à long terme. Outre la détention d’actions à long terme, la sélection de l’action appropriée est également importante. Toutes les entreprises n’ont pas le potentiel de résister à l’évolution de l’environnement économique et réglementaire sur plusieurs années. De plus, les actions qui sont devenues gagnantes ces derniers temps ne resteront peut-être pas nécessairement au sommet dans les années à venir. Des actions de bonne qualité qui ont affiché des performances constantes dans toutes les situations de marché peuvent constituer le cœur de votre portefeuille à long terme.

Voici quatre actions américaines à grande capitalisation qui ont une énorme capitalisation boursière de plus de 300 milliards de dollars qui ont affiché des performances constantes au cours des dix dernières années.

Le taux de croissance annualisé composé (TCAC) de ces 4 actions à grande capitalisation a été constamment supérieur à 30% par an au cours des derniers 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans. Il montre que l’un de ces stocks, lorsqu’il est détenu sur une période de 3 ou 5 ans, a généré plus de 30 % de TCAC et même lorsqu’il est détenu sur 10 ans, le TCAC a été supérieur à 30 %. Les retours sont comme à une date spécifique et, par conséquent, les retours glissants peuvent différer.

Un TCAC de 30% sur un investissement initial de 1500 $ (environ 1 lakh Rs) après 10 ans, se traduit par près de 20 500 $, ce qui représente environ 14 lakh Rs (taux de change considéré à Rs 70 pour un dollar).

Comme le 19 août

Tesla (TSLA), NVIDIA (NVDA), Adobe (ADBE), ASML Holding NV (ASML) font tous partie de l’indice Nasdaq 100. Si vous souhaitez prendre part à toutes les actions cotées au Nasdaq 100, l’Invesco QQQ est un fonds négocié en bourse (ETF) qui vous donne accès aux sociétés du Nasdaq 100 en un seul investissement.

Tesla (TSLA) : 673,47 milliards de dollars

NVIDIA (NVDA) : 518,735 milliards $

Adobe (ADBE) : 308,393 milliards de dollars

ASML Holding NV (ASML): 322,978 milliards de dollars

(Capitalisation boursière)

Certaines des actions américaines les plus performantes telles que Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX) et Google (GOOG) collectivement connues sous le nom d’actions FAANG font partie de l’indice Nasdaq 100.

Ce qu’il montre, c’est que la détention d’actions de qualité sur le long terme a récompensé les actionnaires qui les détenaient avec conviction. Leurs performances futures restent inconnues et rien ne garantit qu’elles continueront à générer des rendements similaires. Cependant, en tant qu’investisseur, la sélection d’actions à grande capitalisation de qualité devrait être l’effort de les choisir et de les conserver à long terme.

Clause de non-responsabilité: La décision d’investir dans ces actions ou dans toute autre action doit être prise par vous-même après avoir soigneusement évalué l’activité et les autres fondamentaux de l’entreprise ou après avoir consulté son conseiller financier. Il ne s’agit pas d’une recommandation d’acheter, de détenir ou de vendre des actions. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils en investissement.

Vous cherchez à investir dans les actions américaines ? Ouvrez un compte gratuit avec Stockal – la première plateforme d’investissement sans frontières de l’Inde.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.