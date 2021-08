4 actions crypto à acheter à mesure que l’adoption de Bitcoin augmente

in

Le nombre total d’utilisateurs de crypto-monnaie dans le monde était de 106 millions en janvier 2021. L’augmentation du nombre d’utilisateurs mondiaux a été sans précédent au cours des derniers mois. Ainsi, cette augmentation a fait qu’un certain nombre d’actions cryptographiques sont des produits de base pour les investisseurs.

En juin 2021, le nombre d’utilisateurs de crypto dans le monde a plus que doublé pour atteindre 221 millions. De toute évidence, l’adoption de Bitcoin (CCC :BTC-USD) a connu une croissance fulgurante avec une forte participation d’investisseurs institutionnels.

Du point de vue de l’action des prix, le pire semble être passé pour Bitcoin. La crypto-monnaie s’est négociée à la hausse, l’adoption croissante étant l’un des facteurs. Par ailleurs, Tesla (NASDAQ :TSLA) est susceptible de recommencer à accepter Bitcoin comme mode de paiement. Les taux d’intérêt réels restant négatifs dans la plupart des régions du monde, Bitcoin devrait connaître un afflux de fonds soutenu.

L’un des moyens d’être exposés au monde des crypto-monnaies consiste à utiliser les actions cryptographiques. Il existe des sociétés cotées impliquées dans l’extraction de Bitcoin et Ethereum (CCC :ETH-USD). De plus, la finance décentralisée promet d’être importante dans les années à venir. Les entreprises de cryptographie sont susceptibles de se diversifier au-delà de l’exploitation minière.

Par conséquent, avec une croissance à un point d’inflexion, c’est une bonne idée d’avoir des actions crypto dans votre portefeuille. Ainsi, parlons de quatre actions cryptographiques qui semblent intéressantes dans une perspective d’investissement à moyen et long terme.

Marathon numérique (NASDAQ :MARA)

Blockchain anti-émeute (NASDAQ :ÉMEUTE)

Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE)

Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Actions crypto à acheter : Marathon Digital (MARA)

L’action MARA a bondi de 194% en 2021 et semble bonne pour une nouvelle hausse. La société minière Bitcoin est positionnée pour une forte croissance des revenus au cours des prochaines années, car elle acquiert agressivement des mineurs.

Récemment, la société a annoncé ses résultats du deuxième trimestre pour 2021 et son chiffre d’affaires a bondi de 10 147 % en glissement annuel (YOY) à 29,3 millions de dollars. Pour le trimestre, la société a extrait un total de 654 Bitcoins avec 19 395 mineurs déployés.

Le point clé à noter est que Marathon prévoit d’augmenter le nombre de mineurs à 103 120 d’ici le premier trimestre 2022. Cela représenterait 6,4% du taux de hachage Bitcoin mondial. Par conséquent, à mesure que le nombre de mineurs augmente, l’entreprise est positionnée pour une croissance soutenue.

Une fois tous les mineurs déployés, la société prévoit de générer des revenus de 94,4 millions de dollars par mois à 55 000 Bitcoins. Cela impliquerait un chiffre d’affaires annualisé supérieur à 1 milliard de dollars.

Il convient également de noter qu’au deuxième trimestre de 2021, la société a déclaré des liquidités et équivalents de 170,6 millions de dollars. De plus, la valeur des avoirs en espèces et en Bitcoin était de 366,5 millions de dollars. Cela donne à l’entreprise une marge de manœuvre financière suffisante pour poursuivre sa croissance même au-delà du plan d’expansion actuel.

Dans l’ensemble, l’action MARA fait partie des actions crypto les plus attrayantes – et une nouvelle exposition peut être envisagée aux niveaux actuels.

Blockchain anti-émeute (RIOT)

Après un rallye massif au cours des 12 derniers mois, l’action RIOT a connu une certaine consolidation ces derniers temps. Un nouveau rallye semble probable, la société ayant des plans de croissance ambitieux.

Actuellement, Riot Blockchain a une capacité de taux de hachage totale de 1,6 EH/s. La société prévoit d’augmenter sa capacité de 7,7 EH/s d’ici le quatrième trimestre 2022.

Il convient de noter que pour le premier trimestre 2022, la société a extrait 5,46 Bitcoin par jour. Compte tenu des plans d’expansion, la société est bien placée pour extraire 20 à 25 Bitcoins par jour. Cela impliquerait une multiplication par cinq des revenus au cours des 12 à 18 prochains mois.

Pour le premier trimestre 2021, Riot a déclaré un chiffre d’affaires de 23,2 millions de dollars. Pour la même période, le BAIIA ajusté de la société était de 10,3 millions de dollars. Cela implique une marge d’EBITDA de 44%. Avec l’expansion à venir, la société est positionnée pour un EBITDA et des flux de trésorerie sains.

Riot a également déclaré une valeur en espèces et en Bitcoin de 275,6 millions de dollars au premier trimestre 2022. De plus, la société n’avait aucune dette. Par conséquent, il existe une grande flexibilité financière pour financer le plan de croissance.

Je ne serais pas surpris que Riot poursuive sa croissance par acquisitions une fois le plan d’expansion actuel terminé. Par conséquent, l’action RIOT fait partie des actions crypto de qualité à considérer à moyen et long terme.

Stocks crypto à acheter: Coinbase (COIN)

Après une liste stellaire et des sommets de 429 $, l’action COIN est en mode de correction et de consolidation. Avec un ratio cours/bénéfice (P/E) à terme de 21,98, l’action semble attrayante. Une cassure à la hausse semble imminente avec l’adoption croissante des crypto-monnaies

En parlant de l’adoption croissante, les utilisateurs mondiaux de crypto ont dépassé les 100 millions plus tôt cette année. En quatre mois, le nombre d’utilisateurs de crypto a doublé pour atteindre 221 millions. De toute évidence, c’est un gros point positif pour Coinbase.

Spécifique à Coinbase, le volume des transactions de détail sur la plate-forme était de 11 milliards de dollars au deuxième trimestre 2020 et il a bondi à 145 milliards de dollars au deuxième trimestre 2021. Pour la même période, le volume des transactions institutionnelles est passé de 17 milliards de dollars à 317 milliards de dollars. Par conséquent, il y a eu une large adoption parmi les investisseurs institutionnels.

Un autre point important du point de vue financier est l’EBITDA déclaré de la société de 1,2 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2021. Cela impliquerait un EBITDA annualisé de 4,8 milliards de dollars.

La société a également déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 2,2 milliards de dollars (hors fonds de dépôt dus aux clients) pour le premier semestre 2021. Par conséquent, Coinbase semble positionné pour générer des flux de trésorerie disponibles robustes dans les années à venir.

Cela semble être une bonne opportunité d’accumuler des stocks de COIN aux niveaux actuels. L’activité d’actifs légers de la société sera probablement une machine à flux de trésorerie, car les utilisateurs de crypto continuent d’augmenter à un rythme sain.

Robinhood (CAPOT)

L’action HOOD a connu une volatilité importante après l’introduction en bourse (IPO). Cependant, l’action semble bonne à long terme, l’entreprise étant sur une trajectoire de forte croissance.

Actuellement, Robinhood propose des options de trading et d’investissement pour les actions, les fonds, l’or et les crypto-monnaies. L’offre est donc plus diversifiée.

D’un autre côté, la présence de l’entreprise uniquement aux États-Unis. Cependant, il semble très probable que Robinhood poursuivra son expansion sur les marchés internationaux dans les années à venir.

Selon le prospectus de la société, Robinhood comptait 17,7 millions de clients actifs mensuels avec 81 milliards de dollars d’actifs en conservation. Il convient également de noter que le revenu moyen par utilisateur (ARPU) de l’entreprise était de 37 $ en 2017. Cependant, pour 2020, l’ARPU est passé à 108,9 $. La croissance soutenue de l’ARPU laisse présager une marge d’EBITDA et des flux de trésorerie sains dans les années à venir.

En termes de croissance du chiffre d’affaires, Robinhood a déclaré un chiffre d’affaires de 959 millions de dollars pour 2020. YOY, le chiffre d’affaires était supérieur de 245%. De toute évidence, l’entreprise est sur une trajectoire de croissance robuste. Cela rend l’action HOOD attrayante.

Spécifique aux crypto-monnaies, Robinhood a déclaré des actifs sous conservation (AUC) de 481 millions de dollars en mars 2020. Le total des actifs cryptographiques en conservation est passé à 11,6 milliards de dollars en mars 2021. La croissance a été fulgurante et compte tenu du taux d’adoption des crypto-monnaies, AUC continuer à connaître une forte croissance.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.