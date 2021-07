4 actions de batteries sur lesquelles les investisseurs peuvent parier dès maintenant

Alors que nous continuons à naviguer dans une autre année sauvage, un secteur qui continue de prospérer est celui des véhicules électriques (VE). Cela dit, cet espace ne montre aucun signe de ralentissement – ​​et cela offre de solides perspectives pour les stocks de batteries.

Les estimations de Deloitte suggèrent que l’industrie des véhicules électriques augmentera à un TCAC de 29% jusqu’en 2030. Cela dit, cela semble très probable compte tenu de la poussée mondiale pour une énergie plus propre. De plus, une autre étude récente de Bank of America Global Research indique que le monde pourrait manquer de batteries pour véhicules électriques d’ici 2025. Ainsi, compte tenu de ces perspectives de croissance et de ce scénario d’offre, les stocks de batteries méritent d’être pris en compte pour le portefeuille à long terme.

Avec la demande croissante, l’industrie a également été témoin de l’innovation. Les batteries à semi-conducteurs sont considérées comme les batteries qui alimenteront les véhicules électriques à l’avenir. C’est un domaine d’intérêt dans cette colonne.

De plus, avec la demande de batteries lithium-ion, il y a eu une action significative sur les stocks miniers de lithium. J’ai également discuté d’un mineur de lithium qui semble positionné pour des rendements robustes au cours des prochaines années.

Avec tout cela à l’esprit, parlons des quatre actions de batteries qui semblent positionnées pour une tendance haussière avec des vents arrière positifs pour l’industrie.

Panasonic Corporation (OTCMKTS :PCRFY)

Lithium Amériques (NYSE :LAC)

QuantumScape (NYSE :QS)

Nio (NYSE :NIO)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Stocks de batteries : Panasonic Corporation (PCRFY)

Source : test/Shutterstock.com

Depuis le début de l’année, le stock de PCRFY a été relativement irrégulier. Cependant, l’action semble attrayante avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 18,8.

Dans le segment des batteries automobiles, Panasonic a fait des progrès rapides. L’année dernière, la société a introduit une nouvelle technologie pour une capacité de batterie plus élevée. La société a également augmenté la production dans l’usine nord-américaine avec une capacité supplémentaire attendue en 2022.

En février 2020, Panasonic et Toyota (NYSE :MT) a créé une coentreprise (JV) pour les batteries prismatiques automobiles. La JV développera « des batteries hautement compétitives et rentables, sûres et offrant une excellente qualité et performances ».

Récemment, Schlumberger (NYSE :SLB) également lié à Panasonic pour un « nouveau processus de production de lithium de qualité batterie ». À leur tour, ces développements devraient se traduire par une croissance accélérée du segment des batteries au cours des prochaines années.

Pour l’exercice 2021, la société a déclaré des ventes du segment automobile de 1 339,4 milliards de yens. Pour l’exercice en cours, la société a prévu un chiffre d’affaires de 1 560 milliards de yens. De toute évidence, la croissance semble gagner du terrain. Et compte tenu des perspectives pour les véhicules électriques au cours de la prochaine décennie, le stock de PCRFY semble être parmi les meilleurs stocks de batteries. Il convient également de noter que l’action offre un rendement de dividende sain de 1,55%.

Lithium Amériques (LAC)

Source : GrAl/ShutterStock.com

Je considérerais le stock LAC parmi les noms attrayants de la liste des stocks de batteries. La société est dans l’exploration et la production de lithium. Par conséquent, la société peut être considérée comme un proxy pour la forte croissance de la demande de batteries au lithium au cours de la prochaine décennie.

Du point de vue de l’action du cours des actions, l’action LAC a bondi de 131% au cours des 12 derniers mois. Cependant, le stock a été un peu en baisse pour l’année en cours. Cela dit, une cassure semble imminente après la consolidation actuelle.

De plus, l’actif Cauchari-Olaroz de la société a une capacité de production annuelle de 40 000 tpa avec une durée de vie du projet de 40 ans. L’actif devrait générer un BAIIA annuel moyen de 308 millions de dollars. L’actif est en voie de production à la mi-2022.

En outre, le projet de lithium Thacker Pass de la société devrait permettre une production de 60 000 tpa. Le projet a une durée de vie de 46 ans et la société a prévu un EBITDA annuel moyen de 520 millions de dollars pour le projet.

De toute évidence, une fois que ces deux projets commenceront la production, la société devrait afficher un EBITDA et des flux de trésorerie sains. Le financement de la croissance ne semble pas être une préoccupation. Lithium Americas dispose de 500 millions de dollars en espèces. L’actif Caucharí-Olaroz de la société est déjà entièrement financé.

Stocks de batteries : QuantumScape (QS)

Source : Michael Vi/Shutterstock.com

L’action QS a connu une volatilité importante au cours des derniers trimestres. L’action a atteint un sommet de 132,70 $ en décembre 2020. Une forte correction s’est ensuivie et l’action QS se négocie actuellement à 21,50 $. Néanmoins, je pense que la société est attrayante si les investisseurs recherchent des innovateurs parmi les stocks de batteries.

En matière d’innovation, l’entreprise détient plus de 200 brevets liés aux matériaux, à l’utilisation et aux procédés. Les facteurs de différenciation incluent probablement un coût inférieur, une durée de vie de la batterie plus élevée et une charge plus rapide.

Selon l’entreprise, la batterie peut se charger à 80% en 15 minutes. De plus, la nouvelle batterie à semi-conducteurs peut potentiellement alimenter des avions électriques.

Il est également intéressant de noter que Volkswagen (OTCMKTS :VWAGY) est l’un des investisseurs de QuantumScape. Outre l’engagement de financement, la société a également une coentreprise pour la production en série de batteries à semi-conducteurs pour Volkswagen.

Bien sûr, la production commerciale est prévue en 2024 ou 2025. Cependant, au fur et à mesure que des échantillons prototypes sont développés et testés, le stock est susceptible de réagir aux nouvelles. D’un point de vue financier, est dans une position solide en termes de trésorerie et équivalents. Il est peu probable qu’il y ait des inquiétudes liées au financement de la croissance, et le soutien de Volkswagen est un avantage supplémentaire.

Nio (NIO)

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Nio stock est un autre nom attrayant parmi les stocks de batteries. L’entreprise fait également partie des meilleurs choix dans le secteur des véhicules électriques en Chine. Au début de 2021, l’action Nio a atteint un sommet de 66,99 $. Après quelques corrections et consolidations, l’action se négocie actuellement à 39,21 $. Ce sont des niveaux attractifs pour une exposition fraîche.

En janvier 2021, Nio a annoncé une batterie de véhicule électrique à semi-conducteurs de 150 kWh. La batterie est rétrocompatible et le lancement aura lieu en 2022. La nouvelle batterie devrait “offrir 620 miles dans le nouvel ET7 à partir d’une seule charge”.

Un autre facteur qui a joué en faveur de Nio est le service d’échange de batterie. En mars 2021, la société avait effectué 2 millions d’échanges de batteries. En outre, la société prévoit de construire 4 000 stations d’échange de batteries dans le monde d’ici 2025. En Chine, Nio s’est associé à State Grid chinois pour construire 100 stations d’échange de batteries à travers le pays.

Dans l’ensemble, Nio a des plans de croissance ambitieux à l’échelle mondiale et le lancement de la batterie à semi-conducteurs de l’entreprise est susceptible de garder l’entreprise en avance sur ses pairs. De plus, avec des services tels que l’échange de batteries et la batterie en tant que service, la société est bien positionnée pour une croissance soutenue des livraisons de véhicules.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.