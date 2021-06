4 actions de paris sportifs sur lesquelles parier dès maintenant

Le boom des actions de paris sportifs ne fait que s’intensifier.

À ce jour, nous pouvons parier sur des sports dans le Colorado, l’Illinois, l’Indiana, l’Iowa, le Michigan, le New Hampshire, le New Jersey, la Pennsylvanie, le Tennessee, la Virginie et la Virginie-Occidentale. Le Maryland se rapproche de la légalisation des paris sportifs, le gouverneur Larry Hogan signant un projet de loi créant un cadre pour l’industrie. Le Gouverneur de New York Cuomo a signé une législation qui inclut un cadre pour les paris sportifs.

À partir de là, si davantage d’États légalisent les paris sportifs, l’industrie pourrait valoir 100 milliards de dollars d’ici 2023, selon Statista, comme le souligne Roundhill Investments. Les analystes de “Macquarie pense que les paris sportifs en ligne seront disponibles pour 96% de la population américaine d’ici 2025”, ont-ils ajouté.

En bref, nous pourrions envisager une croissance monstre ici.

Il est donc logique d’investir dans certaines des meilleures actions de paris sportifs en ligne, notamment :

Penn National Gaming (NASDAQ :PENN)

DraftKings Inc. (NASDAQ :DKNG)

ETF de paris sportifs et iGaming Roundhill (NYSEARCA :BETZ)

ETF de jeu de vecteurs VanEck (NASDAQ :BJK)

Actions de paris sportifs : Penn National Gaming (PENN)

Source : Casimiro PT / Shutterstock.com

La dernière fois que j’ai pesé sur Penn National Gaming, j’ai dit: «Le retrait est temporaire. Avec la réouverture des casinos et l’application de paris sportifs en ligne de PENN, je pouvais facilement voir le stock revenir à 133 $. J’utiliserais le retrait comme une opportunité d’achat.

C’était le 13 mai, alors que l’action PENN s’échangeait à 75 $.

Maintenant, la société, qui détient une partie de Barstool Sportsbook, a vu ses actions atteindre 85,37 $ depuis cette note avant de chuter un peu plus bas. Toujours survendu, j’aimerais voir le PENN revenir au-dessus de 100 $, à court terme. Non seulement les casinos voient beaucoup plus de trafic piétonnier, mais PENN connaît un grand succès avec son Sportsbook.

Tant et si bien, le président et chef de la direction de PENN, Jay Snowden, a déclaré, cité par SBC Americas : « Depuis le lancement de notre produit il y a un peu plus de sept mois, nous avons enregistré plus de 400 000 clients et généré plus de 660 millions de dollars et 61 millions de dollars de revenus de traitement et de jeux. respectivement. Nous prévoyons que le Barstool Sportsbook en ligne sera disponible dans huit États d’ici la saison de football et dans au moins 10 États avant la fin de l’année.

De plus, la société vient de lancer son application Barstool Sportsbook dans l’Indiana, avec d’autres États à venir. Encore une fois, j’utiliserais toute faiblesse de PENN comme une opportunité d’achat, en particulier dans un marché qui pourrait atteindre 100 milliards de dollars dans les prochaines années.

Draftkings (DKNG)

Source : Lori Butcher / Shutterstock.com

La première fois que j’ai pesé sur Draftkings, j’ai dit: “À 52,72 $, DKNG est toujours bon marché et pourrait au moins doubler à partir d’ici sur les catalyseurs explosifs.” C’était le 21 septembre 2020.

DKNG a atteint un sommet de 74,38 $ en mars, puis s’est effondré.

Cependant, ne comptez pas le stock tout de suite. Alors que le boom des jeux de hasard sportifs ne fait que commencer, DKNG pourrait être l’un des grands gagnants. D’une part, l’analyste de Goldman Sachs, Stephen Grambling, a fait passer l’action à un « achat » avec un objectif de 87 $, comme l’a noté Street Insider.

Pour deux, selon Jason Park, directeur financier de DraftKings, « nos 312 millions de dollars de chiffre d’affaires au premier trimestre, une augmentation de 114 % des MUP et une croissance de 48 % de l’ARPMUP reflètent une acquisition et une fidélisation solides de la clientèle ainsi que des lancements réussis de paris sportifs mobiles et iGaming dans de nouveaux états. Nous relevons nos perspectives de chiffre d’affaires pour 2021 en raison de la surperformance de notre cœur de métier au premier trimestre et de notre attente d’une croissance saine et continue. »

Alors que le graphique DKNG a connu des jours meilleurs, j’utiliserais la faiblesse comme une opportunité.

Actions de paris sportifs : Roundhill Sports Betting and iGaming ETF (BETZ)

Source : KAMONRAT / Shutterstock.com

L’une de mes façons préférées de diversifier est d’utiliser un fonds négocié en bourse (ETF). Non seulement je peux obtenir plus d’exposition à des dizaines d’actions à chaud, mais je peux le faire à un coût bien moindre.

Regardez le Roundhill Sports Betting and iGaming ETF, par exemple. Il comprend les deux actions dont j’ai parlé jusqu’à présent et plusieurs autres noms notables. Après avoir explosé par rapport à un creux de 14,23 $ en 2020, il a ouvert le 2 juin à 31,83 $.

S’il peut maintenant dépasser la résistance à 33,08 $, j’aimerais le voir plus près de 45 $, d’autant plus que ses principaux avoirs décollent. Draftkings, Penn National Gaming, Divertissement Flutter (OTCMKTS :PDYPY) et Scientific Games Corp. (NASDAQ :SGMS) font partie des 41 participations du fonds.

Le ratio de dépenses sur BETZ est de 0,75%, soit 75 $ par 10 000 $ investis annuellement.

ETF de jeu de vecteurs Van Eck (BJK)

Source : sutadimages / Shutterstock

Le monde des actions de paris sportifs est suffisamment vaste et diversifié pour prendre en charge plusieurs ETF qui méritent notre attention. Le FNB dans lequel vous devriez investir dépend de ce que vous pensez de la combinaison de ses avoirs.

Nous pouvons également bien nous diversifier avec l’ETF Van Eck Vectors Gaming. Après avoir atteint un creux début 2020 à 20,02 $, l’ETF a ouvert à 55,44 $ le 2 juin. Il a connu une croissance significative cette année, mais il pourrait peut-être aller plus loin.

S’il peut dépasser la résistance précédente à environ 57,16 $, j’aimerais le voir se rapprocher de 65 $ par action alors que ses avoirs se réchauffent. Certains de ses principaux avoirs comprennent Sables de Las Vegas (NYSE :LVS), Divertissement Caesars (NASDAQ :CZR), Draftkings, Flutter Entertainment, MGM Resorts (NYSE :MGM), et Wynn Resorts (NASDAQ :WYNN).

Le ratio de dépenses nettes pour BJK est de 0,65%.

À la date de publication, Ian Cooper n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Ian Cooper, un contributeur à InvestorPlace.com, analyse les actions et les options pour les conseils en ligne depuis 1999.