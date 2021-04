4 actions d’énergie renouvelable à acheter malgré la vente du secteur

Depuis février, Wall Street ne peut pas voir la forêt pour les arbres en ce qui concerne les stocks d’énergie renouvelable. Les investisseurs se concentrent sur des problèmes mineurs tout en oubliant apparemment que les fondamentaux de ces actions restent incroyablement solides.

Au cours des dix dernières semaines environ, les stocks d’énergie solaire ont été particulièrement faibles. Depuis fin janvier, le géant chinois de la fabrication de modules solaires JinkoSolar (NYSE:JKS) a perdu 50% de sa valeur. Centrale solaire commerciale américaine SunPower (NASDAQ:SPWR) a également rendu la moitié de sa valeur au cours de cette période. Mais certains jeux d’énergie éolienne ont également chuté, le supraconducteur américain ayant chuté de 45% depuis le 22 janvier et Systèmes éoliens Vestas (OTCMKTS:VWDRY) en baisse de 16%.

Je pense que la hausse des taux d’intérêt a été le principal responsable de la faiblesse du secteur des actions des énergies renouvelables. Pour les stocks solaires, le coût du polysilicium, l’un des composants clés des modules solaires, a grimpé en flèche. Et les investisseurs s’inquiètent probablement de savoir si l’administration Biden peut obtenir son projet de loi de relance, qui comprend de nombreux allégements fiscaux et un soutien financier pour des projets «verts», par le biais du Congrès.

Mais comme je l’ai souligné dans les colonnes précédentes, les gouvernements chinois, américains et européens se sont tous engagés à réduire considérablement leurs émissions de carbone. Pendant ce temps, de nombreuses grandes entreprises à travers le monde adoptent également les énergies renouvelables, tandis que l’énergie solaire est devenue nettement moins chère que d’autres formes d’énergie dans de nombreux endroits. Enfin, en augmentant significativement la demande d’électricité, les véhicules électriques devraient aider les entreprises d’énergies renouvelables.

Voici 4 actions d’énergies renouvelables à acheter malgré la liquidation du secteur:

Bancs (NASDAQ:SHLS)

Systèmes éoliens Vestas (OTCMKTS:VWDRY)

JinkoSolar (NYSE:JKS)

Supraconducteur américain (NASDAQ:AMSC)

Si vous doutez encore que les actions d’énergies renouvelables soient de bons investissements, jetez un œil aux énormes fonds que «l’argent intelligent» déverse dans l’espace. Par exemple, le 8 avril Roche noire (NYSE:BLK) a annoncé avoir levé 4,8 milliards de dollars pour son Global Renewable Power Fund III «auprès de plus de 100 investisseurs institutionnels, y compris des fonds de pension publics et privés de premier plan, des compagnies d’assurance, des fonds de dotation, des fondations et des family offices.» La récente promesse de JP Morgan (NYSE:JPM) pour investir un incroyable billion de dollars au cours des dix prochaines années dans «des projets verts, y compris les énergies renouvelables et les technologies propres».

Stocks d’énergie renouvelable à acheter: Shoals (SHLS)

Source: zhao jiankang / Shutterstock.com

Cette société développe des produits innovants qui permettent de connecter plus facilement et moins cher de grands projets solaires au réseau électrique public. Au fur et à mesure que de plus en plus de grands projets solaires seront lancés et que Shoals deviendra mieux connu, sa part de marché, ses revenus et ses bénéfices augmenteront probablement.

En effet, Shoals, qui a lancé son introduction en bourse plus tôt cette année, s’attend à ce que son chiffre d’affaires grimpe de 31% à 36,7% en 2021 pour se situer entre 230 millions de dollars et 240 millions de dollars. De plus, Shoals a prédit que son bénéfice net pour 2021 se situerait entre 47 et 51 millions de dollars.

Même après son récent recul brutal, l’action SHLS se négocie toujours à un rapport prix-ventes apparemment excessif de 23 fois le haut de ses prévisions de ventes pour 2021. Mais ce n’est en fait pas très élevé compte tenu de l’énorme piste de croissance de l’entreprise, du fait qu’elle s’attend à ce que son chiffre d’affaires augmente de plus de 30% cette année et de sa rentabilité significative.

Il convient également de considérer qu’une autre entreprise bien mieux établie qui fabrique des composants pour les systèmes d’énergie solaire – Enphase Energy (NASDAQ:ENPH) – a une capitalisation boursière de 20 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière des actions SHLS n’est que de 5,5 milliards de dollars.

Vestas Wind Systems (VWDRY)

Source: Shutterstock

En 2020, malgré la pandémie du nouveau coronavirus, les revenus de ce géant de l’énergie éolienne ont bondi de 22% et son résultat net s’est élevé à 771 millions d’euros. Bien que la hausse des dépenses causée par Covid-19 et les garanties aient fait chuter le bénéfice d’exploitation de la société de 25% à 750 millions d’euros en 2020, ces problèmes devraient largement se dissiper cette année. De plus, les livraisons de Vestas en 2020 ont grimpé de 34% à 17,2 gigawatts.

Alors que les gouvernements du monde entier adoptent des plans de relance chargés de soutenir les initiatives vertes et se précipitent pour respecter les ambitieux programmes de réduction des émissions de carbone, les résultats de Vestas devraient considérablement s’améliorer en 2021 et les années suivantes.

En effet, faisant preuve de confiance dans ses perspectives, l’éolien a augmenté son dividende de plus de 5% cette année, faisant de la société l’une des rares actions d’énergies renouvelables à avoir payé, même si son rendement est inférieur à 1%.

La demande d’éoliennes offshore étant susceptible d’augmenter au fur et à mesure que les technologies s’améliorent et qu’il devient difficile de trouver des terrains ouverts appropriés pour les turbines onshore, l’initiative naissante d’éoliennes offshore de Vestas devrait considérablement booster les résultats de l’entreprise à long terme.

L’énorme carnet de commandes de la société de 43 milliards d’euros fait de l’action VWDRY un investissement très sûr.

JinkoSolar (JKS)

Source: Lutsenko_Oleksandr / Shutterstock.com

La société a déclaré qu’elle était devenue le plus grand fabricant de modules solaires photovoltaïques (PV) au monde à la fin de l’année dernière. Malgré la pandémie, les expéditions de Jinko ont grimpé de 31% et son chiffre d’affaires a bondi de 18% en 2020, tandis que la marge brute a grimpé de 13,6% en glissement annuel. Peut-être plus impressionnant encore, il a généré «un revenu d’exploitation de 273,6 millions de dollars, en hausse de 3,2%» en glissement annuel.

Au quatrième trimestre, alors que les coûts du silicium polycristallin ont grimpé en flèche, affectant négativement la demande de modules solaires, le bénéfice net de Jinko a chuté de 92% en glissement annuel à 5,1 millions de dollars.

Mais Jinko a déclaré qu’il s’attend à ce que ses expéditions augmentent de 30% en 2021 et a indiqué que les prix du polysilicium se stabiliseraient au second semestre de cette année, entraînant une demande plus élevée de modules. De plus, Jinko, en partenariat avec Tongwei, développe sa propre capacité de silicium cristallin, ce qui devrait augmenter la capacité de Jinko à accéder au silicium utilisé pour développer des modules solaires à des prix raisonnables.

En janvier, poursuivant son record de développement des modules solaires les plus efficaces, Jinko a remporté «le prix du meilleur module… pour son module monofacial Tiger haute densité», note la publication.

Incroyablement, même si JinkoSolar est l’une des premières entreprises d’énergie solaire au monde (sinon la première) et continue de développer des modules hautement innovants tout en se développant rapidement, l’action JKS a un ratio prix-ventes de seulement 0,32.

Superconducteur américain (AMSC)

Source: Shutterstock

Un peu comme Énergie de la tige – dont beaucoup pensent avoir un avenir très prometteur – American Superconductor vend des produits qui permettent aux services publics et aux entreprises de connecter efficacement les sources d’énergie renouvelables au réseau et de gérer les flux d’électricité. À mesure que de plus en plus d’entreprises utilisent des énergies renouvelables et des véhicules électriques, ces produits seront de plus en plus demandés.

American Superconductor a également une forte exposition à l’énergie éolienne, car il vend des produits qui augmentent l’efficacité des éoliennes. L’entreprise a des accords avec Inox, un important fabricant d’éoliennes en Inde, et Doosan, un grand fabricant d’éoliennes coréen.

Enfin, American Superconductor a développé REG, un système qui protège le réseau énergétique des intempéries et «d’autres événements catastrophiques». Alors que les transports sont de plus en plus électrifiés, ce qui rend le réseau plus critique que jamais, un nombre significatif de gouvernements et de services publics est susceptible d’acheter REG.

Après le récent repli des actions AMSC, les actions se négocient pour seulement 4,36 fois l’estimation des revenus moyens des analystes en 2022.

A la date de publication, Larry Ramer détenait des positions longues sur AMSC, JKS et SHLS.

Larry a mené des recherches et écrit des articles sur les actions américaines pendant 14 ans. Il a été employé par The Fly et le plus grand journal économique d’Israël, Globes. Parmi ses choix à contre-courant très réussis figurent les actions solaires, Roku et Snap. Vous pouvez le joindre sur StockTwits à @larryramer. Larry a commencé à écrire des articles pour InvestorPlace en 2015.