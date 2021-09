4 actions dentaires à acheter pour un boom de redressement des dents

in

Avec autant de personnes commençant à travailler à domicile en mars 2020 en raison de la nouvelle pandémie de coronavirus, il y a eu un tournant majeur vers le travail à distance. La conversation normale au bureau a maintenant lieu via des points de vente comme Slack. Des réunions de travail organisées par le Zoom sur les communications vidéo (NASDAQ :ZM) Plate-forme. Et bien que cela ne vienne peut-être pas à l’esprit au début, une tendance spécifique est dans l’esprit de nombreuses personnes dans cette situation : la santé dentaire. À son tour, il existe de nombreux stocks dentaires juteux à consulter.

Dans l’ensemble, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que les maladies bucco-dentaires touchent près de 3,5 milliards de personnes dans le monde. L’industrie dentaire connaît donc une croissance soutenue et devrait valoir 42,2 milliards de dollars d’ici 2027. Ainsi, les actions dentaires peuvent être un thème d’investissement intéressant.

Au sein de l’industrie dentaire, le marché mondial de l’orthodontie présente une opportunité d’investissement attrayante. L’orthodontie fait référence au segment impliqué dans la correction des irrégularités dentaires.

Cela dit, le marché mondial de l’orthodontie devrait valoir 10,6 milliards de dollars d’ici 2027. Aux États-Unis, le marché est encore plus attrayant. Il devrait croître à un TCAC de 13,1% jusqu’en 2027.

Il convient également de noter qu’avec une campagne mondiale de vaccination, l’industrie dentaire surmonte progressivement le vent contraire de la pandémie. Cependant, la pandémie a en fait été un catalyseur pour un boom de redressement des dents.

Selon le dentiste cosmétique Brian Kantor —

« Nous avons assisté à un boom de toute la dentisterie esthétique, en particulier le redressement des dents. C’est pour plusieurs raisons; tout le monde est sur Zoom en train de regarder ses dents et les gens sont contrariés d’avoir des dents tordues ou foncées.

La British Orthodontic Society confirme également une augmentation du nombre d’adultes à la recherche d’un traitement orthodontique depuis le début de la pandémie.

Par conséquent, concentrons-nous sur quatre stocks dentaires présents sur le marché de l’orthodontie. Ces actions méritent d’être considérées pour les prochaines années alors que la croissance gagne du terrain.

Aligner la technologie (NASDAQ :ALGN)

DENTSPLY SIRONA (NASDAQ :RADIOGRAPHIE)

Henri Schein (NASDAQ :HSIC)

Systèmes 3D (NYSE :DDD)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Stocks dentaires à acheter : Align Technology (ALGN)

Source : rafapress / Shutterstock.com

L’action ALGN a connu une tendance haussière avec des rendements de 33% au cours des six derniers mois. La société enregistrant de solides performances sur le plan des revenus, il semble que cette hausse se maintiendra.

Align Technology est une entreprise mondiale de dispositifs médicaux qui vend des équipements qui soutiennent la dentisterie restauratrice et esthétique. Le système Invisalign de la société est également prétendu être le système d’alignement transparent le plus avancé au monde.

Pour le deuxième trimestre 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 1 milliard de dollars. D’une année sur l’autre (YOY), les revenus ont augmenté de 186,9%. L’aligneur transparent de la société a été le moteur des revenus avec une contribution aux revenus de 841 millions de dollars. Compte tenu de la trajectoire de croissance de l’entreprise, il n’est pas surprenant que le titre soit resté dans une tendance haussière.

Il convient également de noter que la société s’est développée sur le marché des adolescents pour les gouttières transparentes. Cela devrait stimuler le marché total adressable à l’échelle mondiale.

D’un point de vue financier, la société a déclaré des liquidités et équivalents de 1,1 milliard de dollars pour le deuxième trimestre 2021. De plus, la société a déclaré des flux de trésorerie disponibles (FCF) de 183 millions de dollars pour le trimestre. Ainsi, avec une visibilité FCF annualisée de 800 millions de dollars, l’entreprise semble bien positionnée pour créer de la valeur actionnariale.

Dans l’ensemble, l’action ALGN pourrait sembler chère avec un ratio cours/bénéfice à terme (P/E) de 55,6. Cependant, la tendance haussière des actions peut se maintenir si la croissance du chiffre d’affaires et des flux de trésorerie reste robuste. Cela semble très probable avec l’aligneur transparent Invisalign susceptible d’être le moteur de la croissance.

DENTSPLY SIRONA (RAYON X)

Source : Cineberg / Shutterstock.com

Le stock XRAY semble être un autre jeu intéressant parmi les stocks dentaires. En particulier, la société étant fortement axée sur le segment de l’orthodontie.

La société est sur une trajectoire de forte croissance avec une accélération des ventes du deuxième trimestre 2021 de 117,3% en glissement annuel. De plus, la société a déclaré des flux de trésorerie d’exploitation de 214 millions de dollars pour le trimestre.

DENTSPLY est également bien diversifié à l’échelle mondiale avec 34 % de chiffre d’affaires aux États-Unis, 41 % en Europe et 25 % dans d’autres zones géographiques.

Collectivement, cependant, il y a deux facteurs importants pour aimer le stock XRAY.

Tout d’abord, l’entreprise est sur la bonne voie pour des dépenses de recherche et développement qui représentent 4 % du chiffre d’affaires total. L’accent mis sur la croissance axée sur l’innovation est susceptible de produire des résultats.

De plus, la société a déclaré 332 millions de dollars de trésorerie et d’équivalents au deuxième trimestre 2021. Avec de solides flux de trésorerie, DENTSPLY est positionné pour une croissance axée sur les acquisitions. En juin 2021, la société a annoncé l’acquisition de Propulser l’orthodontie pour une contrepartie de 131 millions de dollars. Ce dernier est un fabricant d’appareils orthodontiques présent sur le marché mondial.

De plus, XRAY fait également partie des actions dentaires qui versent des dividendes. Actuellement, l’action offre un dividende annualisé de 44 cents. Cela dit, avec des flux de trésorerie disponibles sains et compte tenu de la trajectoire de croissance de l’entreprise, la croissance des dividendes est probable dans les années à venir.

Stocks dentaires à acheter : Henry Schein (HSIC)

Source : Leonard Joukovski / Shutterstock.com

L’action HSIC, qui a connu une lente tendance à la hausse, est mon premier choix parmi les actions dentaires. L’action semble attrayante avec un ratio P/E à terme de 17,8.

En résumé, Henry Schein est un distributeur et une société de solutions dentaires pour les médecins généralistes, les spécialistes et les laboratoires. Dans le segment dentaire, la société est bien diversifiée à l’échelle mondiale avec 59 % de chiffre d’affaires en Amérique du Nord et 29 % en Europe.

Un point clé à noter est que la société a un bilan solide avec un faible ratio d’endettement. La société a donc été active sur le front de la croissance par acquisitions. En juin 2021, la société a acquis 70 % du capital de Solutions dentaires eAssist. Ce dernier fournit des services de facturation dentaire virtuelle externalisés.

Du point de vue de la marge, l’accent mis par la société sur le marché des spécialités dentaires peut donner des résultats. À titre d’exemple, Henry Schein est présent dans le secteur des implants à marge élevée. Le segment de l’orthodontie et de l’endodontie peut également contribuer à soutenir l’expansion de la marge EBITDA.

Dans l’ensemble, l’action HSIC semble attrayante aux niveaux actuels. Avec une position de leader sur des marchés clés, la société semble bien positionnée pour accélérer sa croissance dans les années à venir.

Systèmes 3D (DDD)

Source : Shutterstock

En tant que fournisseur de solutions d’impression 3D et de fabrication numérique, 3D Systems n’est peut-être pas un pur jeu parmi les stocks dentaires. Cependant, l’action est attrayante et a déjà bondi de 184% depuis le début de l’année (YTD).

Dans le segment dentaire, l’entreprise compte déjà 30 applications dentaires différentes. À titre d’exemple, la société est un fournisseur de solutions d’impression 3D dentaire automatisée pour l’orthodontie, la prosthodontie et l’implantologie.

En termes de produits spécifiques, 3D Systems fournit des outils de qualité industrielle capables d’adresser divers composants de l’orthodontie. De plus, avec la solution NextDent de l’entreprise, les appareils orthodontiques peuvent être « produits à « une vitesse considérablement accrue ».

Pour le deuxième trimestre 2021, 3D Systems a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 44% en glissement annuel à 162,6 millions de dollars. Il convient également de noter que les revenus des soins de santé ont augmenté de 68,6 % en glissement annuel. Le segment est donc le principal moteur de chiffre d’affaires et de rentabilité.

Avec une efficacité opérationnelle améliorée, la société a également déclaré une marge d’EBITDA ajusté de 12,4%. La vente d’actifs non essentiels devrait encore augmenter la rentabilité de l’entreprise.

Dans l’ensemble, j’attendrais une correction avant d’envisager une nouvelle exposition au titre DDD. L’entreprise semble cependant faire les bons choix. Une nouvelle amélioration de la marge d’EBITDA et des flux de trésorerie semble probable en se concentrant sur le cœur de métier.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.