4 actions dont le trading bouillonnant pourrait signaler un krach boursier

Depuis la crise financière, nous avons entendu des sceptiques dénoncer la supposée bulle boursière et prédire qu’un krach boursier est imminent. Ils n’ont pas vraiment été prouvés corrects jusqu’à présent.

Certes, nous avons vu de grands mouvements. La pandémie du nouveau coronavirus a fait un énorme plongeon en mars 2020. Mais, évidemment, cette vente était davantage due à la panique au sujet de la pandémie que les évaluations boursières qui ont mal tourné.

La fin de 2018 a vu un énorme recul, en particulier dans la technologie. Début 2016, le S&P 500 a atteint son plus bas niveau en 22 mois. Il y a eu également une énorme vente en 2011.

Aucun de ces mouvements ne s’est vraiment qualifié de krach boursier et les retournements rapides dans chaque cas n’ont guère soutenu les prédictions des condamnés à mort.

Les sceptiques restent fervents ici en 2021, et nous avons vu une bulle boursière se dégonfler cette année – ou peut-être plus exactement, quelques bulles plus petites. Les SPAC (sociétés d’acquisition à vocation spéciale) avant et après la fusion ont fortement reculé.

De nombreux stocks de véhicules électriques sont en baisse de plus de 50% par rapport à leurs sommets. Bon nombre des noms chauds qui ont connu d’énormes rassemblements au quatrième trimestre de l’année dernière et au début de 2021 n’ont plus l’air aussi chauds.

Cela pourrait être aussi proche que les sceptiques parviennent à justifier, du moins pour le moment. Mais si vous regardez ailleurs, il y a encore des noms qui suggèrent que l’optimisme des investisseurs reste à des niveaux dangereusement élevés – le genre de niveaux qui suggèrent le risque d’une bulle boursière plus large. Voici quatre de ces noms:

Groupe PLBY (NASDAQ:PLBY)

Art de Takung (NYSEAMERICAIN:TKAT)

Koss (NASDAQ:KOSS)

Ideanomique (NASDAQ:IDEX)

4 Actions vulnérables à un krach boursier: PLBY Group (PLBY)

Le retour de Playboy sur les marchés publics, via une fusion SPAC, s’est extrêmement bien déroulé. L’action PLBY a presque quadruplé depuis le début du mois de mars.

Il y a une raison essentielle à l’optimisme: les NFT ou les jetons non fongibles. Playboy a annoncé son intention de suivre cette tendance chaude en utilisant ses décennies d’images.

Cette décision à elle seule semble avoir ajouté environ 1 milliard de dollars à la valeur marchande du groupe PLBY en quelques semaines. Le reste de l’entreprise ne semble guère impressionnant.

La marque Playboy a une certaine valeur en Chine, mais son cachet chez les jeunes hommes en Occident est en déclin constant. Ses résultats 2020 ont été solides, en partie grâce aux acquisitions, mais ont également profité d’une année 2019 faible au cours de laquelle les revenus ont diminué de 22% d’une année sur l’autre.

Ces acquisitions, quant à elles, ne semblent guère être le genre de transactions permettant de générer ce genre de gains. PLBY a payé 25 millions de dollars pour Lovers, une chaîne essentiellement physique de produits sexuels. Il a ajouté le site de lingerie Yandy au début de l’année dernière.

En effet, la fusion SPAC elle-même a été accueillie principalement par un bâillement avant que l’engouement NFT ne frappe. Si (ou plus probablement, quand) cet engouement s’évanouit, le stock PLBY va probablement avec.

Art de Takung (TKAT)

L’action TKAT est un autre jeu pétillant sur les NFT si vous n’êtes pas inquiet d’un krach boursier, mais avec une distinction majeure.

La plate-forme chinoise de commerce d’art n’a même pas encore annoncé son passage dans les NFT. La pure spéculation a fait passer l’action de TKAT de 1,48 $ au début de l’année à 74 $. À un prix actuel juste au-dessus de 20 $, l’action a encore gagné plus de 1 100% depuis le début de l’année.

Et, encore une fois, rien ne s’est passé.

C’est une chose pour les vrais croyants en NFT de voir PLBY comme une énorme opportunité. Que les plans fonctionnent ou non, au moins ils existent. Lorsque les investisseurs enchérissent sur une action en fonction de ce que l’entreprise pourrait faire, cela semble au moins une preuve de l’existence d’une bulle.

Stocks de krach boursier: Koss (KOSS)

Je l’ai déjà dit et je le répète. Ce que la communauté r / WallStreetBets a fait avec GameStop (NYSE:GME) à la mi-janvier était génial. Il y avait un solide cas de redressement et un groupe de vendeurs à découvert surexposés.

WSB a exécuté un resserrement (même si certains des gains provenaient probablement de l’achat coordonné des actions et des options de GME) et en a profité largement. Mais cette thèse est terminée.

C’était fini depuis avant que l’histoire de GameStop n’atteigne une portée nationale. Depuis trois mois, les commerçants semblent essayer de revivre le commerce, que les mêmes conditions existent ou non.

Cela dit, la plupart des actions Reddit ont été en mesure de conserver une bonne partie de leurs gains même avec de forts reculs par rapport aux sommets de janvier. C’est en partie parce que les affiches sur les réseaux sociaux (dont peu ont une idée de ce dont elles parlent, pour être franc) poussent des récits qui suggèrent que la prochaine pression est imminente.

L’action KOSS a été l’un des plus étranges bénéficiaires du rallye Reddit en janvier. Le fabricant de casques n’était sur le radar de personne à l’approche de cette année. L’intérêt court était minime.

Cet intérêt à découvert a repris, étant donné que KOSS se négocie désormais à environ 200 fois ses bénéfices et a encore gagné près de 2000% par rapport à son plus bas de 52 semaines. Mais le grand intérêt est fondamentalement le cas taureau entier à ce stade. Les investisseurs qui ont acheté Koss et d’autres chouchous de Reddit aux plus hauts de janvier devraient déjà savoir comment cela fonctionne.

Ideanomique (IDEX)

En 2019, Ideanomics a déclaré aux investisseurs dans un dépôt auprès de la US Securities and Exchange Commission qu’il possédait 2409 Bitcoin (CCC:BTC-USD) et 17460 Ethereum (CCC:ETH-USD). Le directeur général Alf Poor a dit la même chose lors d’une conférence téléphonique cette année-là.

Ce n’était pas vrai. Ideanomics possédait en fait les cryptos, soi-disant, libellés en GTDollar Coins, une crypto-monnaie qui ne négociait que sur une seule bourse dont le site Web n’était souvent pas fonctionnel.

L’année précédente, Ideanomics a échangé du pétrole brut. Il a fermé cette entreprise. Il a également annoncé des plans pour «Fintech Village» dans le Connecticut. Ideanomics a peu fait avec le site avant d’accepter de le vendre ce mois-ci.

Les bulles voient souvent les entreprises douteuses enregistrer d’énormes gains. L’ideanomique semble être un parfait exemple. Il a maintenant une capitalisation boursière de plus d’un milliard de dollars au milieu des plans pour être un jeu de véhicules électriques en Chine et aux États-Unis et une société de technologie financière et un copropriétaire d’une plate-forme «d’influence».

Sur les marchés normaux, la litanie des promesses non tenues du passé pourrait conduire à un certain scepticisme à l’égard de projets aussi grandioses. Même avec le recul des actions IDEX, une valeur de marché de 1,2 milliard de dollars ne suggère pas du tout beaucoup de scepticisme.

