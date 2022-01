4 Actions financières déclarant leurs bénéfices la semaine du 10 janvier

Note de la rédaction : cet article est régulièrement mis à jour pour vous apporter des informations pertinentes et à jour.

La saison des rapports sur les bénéfices démarre lentement la semaine prochaine avant qu’un certain nombre de banques et de sociétés financières ne publient leurs derniers résultats trimestriels le vendredi 14 janvier. Les bénéfices des banques seront surveillés de près, d’autant plus que les actions bancaires, en tant que groupe, ont a pris un bon départ au début de la nouvelle année, soutenu par les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale américaine commencera à augmenter les taux d’intérêt dès le mois de mars de cette année.

Les banques ont tendance à obtenir de bons résultats dans un environnement de taux d’intérêt élevés, car elles tirent la majorité de leurs bénéfices des intérêts perçus sur les prêts. le ETF iShares US Financials (NYSEARCA :IYF) a augmenté de 4% au cours de la première semaine de bourse de 2022. Une solide performance des plus grandes banques américaines pourrait propulser les actions financières encore plus haut et aider à calmer un marché nerveux qui a connu une forte baisse des actions technologiques et des crypto-monnaies plus spéculatives ces derniers jours. .

Voici quatre actions financières qui publieront leurs résultats la semaine prochaine :

JPMorgan Chase (NYSE :JPM)

Wells Fargo & Co. (NYSE :WFC)

Roche noire (NYSE :NOIR)

Citigroup (NYSE :C)

Rapports sur les revenus : JPMorgan Chase (JPM)

Source : Shutterstock

La saison des résultats démarre avec les derniers résultats de la plus grande banque américaine, JPMorgan Chase. Le prêteur basé à New York possède actuellement un actif total de près de 4 000 milliards de dollars et reste la plus grande banque au monde en termes de capitalisation boursière (490,7 milliards de dollars). Une bonne performance trimestrielle aidera à détourner l’attention d’un récent scandale chez JPMorgan Chase. En décembre, la banque a été condamnée à une amende de 200 millions de dollars par les régulateurs pour plusieurs « défaillances de comptabilité » et pour avoir laissé des employés utiliser des appareils de communication personnels pour envoyer des SMS et des e-mails sur des activités sensibles de l’entreprise et échapper aux autorités.

Pour son dernier trimestre, les analystes s’attendent à ce que JPMorgan Chase déclare un chiffre d’affaires de 29,8 milliards de dollars et un bénéfice par action (BPA) de 2,98 $. Tout coup à la hausse devrait aider à pousser l’action JPM encore plus haut. Les actions de la banque ont été un bon pari tout au long de la pandémie mondiale, ayant augmenté d’environ 24% au cours de la dernière année pour atteindre leur niveau actuel de 165,64 $.

Les analystes voient plus de potentiel à venir, avec un objectif de cours médian sur l’action de 184 $, ce qui serait 11% supérieur à son niveau actuel. La possibilité de facturer des taux d’intérêt plus élevés au cours de l’année à venir ne devrait qu’aider les bénéfices de JPMorgan au cours des prochains trimestres. Parmi les actions bancaires, JPMorgan Chase est un premier choix.

Wells Fargo & Co. (WFC)

Source : Ken Wolter / Shutterstock.com

Wells Fargo, basée à San Francisco, a été l’action la plus performante parmi les prêteurs nationaux américains au cours de la dernière année, ayant gagné plus de 60% pour se négocier maintenant à 54,67 $. Avec un scandale majeur impliquant de faux comptes derrière lui et une nouvelle équipe de direction en place, Wells Fargo a regagné la confiance des investisseurs et l’action WFC s’est effondrée, ayant augmenté d’environ 11% au cours du seul mois dernier. Une impression de bénéfices meilleure que prévu pourrait ajouter plus de vapeur aux actions de Wells Fargo et maintenir l’action à la hausse. Wall Street s’attend à ce que le prêteur déclare des revenus de 18,69 milliards de dollars et un BPA de 1,09 $ lorsqu’il annoncera ses résultats vendredi prochain.

Plusieurs analystes restent extrêmement optimistes sur les perspectives du titre WFC cette année. Barclays (NYSE :BCS) a récemment relevé sa note sur l’action Wells Fargo à « surpondérée », affirmant que la banque devrait surperformer le secteur financier en 2022 en raison de son exposition positive à des taux d’intérêt plus élevés et alors que les régulateurs continuent de s’éloigner de son scandale.

Certains analystes et investisseurs font également l’éloge de l’initiative de gestion des dépenses en cours de Wells Fargo, qui a permis au prêteur de réduire ses dépenses globales en « rationalisant la structure organisationnelle, en fermant des succursales et en réduisant les effectifs en optimisant les opérations et les autres équipes de back-office ». Toutes ces initiatives devraient contribuer à sa santé financière à long terme.

Rapports sur les revenus : BlackRock (BLK)

Source : David Tran Photo / Shutterstock.com

BlackRock n’est pas une banque. Il s’agit plutôt de la plus grande société de gestion d’investissement au monde avec des actifs sous gestion de 9,5 billions de dollars en octobre 2021. Aujourd’hui, BlackRock a des clients dans 100 pays à travers le monde et continue d’être dirigé par le fondateur et vétéran de Wall Street Larry Fink. Au cours des 12 derniers mois, l’action BlackRock a augmenté d’environ 21% pour atteindre son prix actuel de 889,48 $ par action. Malgré une solide performance, Wall Street voit le titre gagner plus de terrain cette année. L’objectif de prix médian de l’action BLK est actuellement de 1 036 $, ce qui implique une hausse de 16% par rapport aux niveaux actuels.

Les analystes prévoient que BlackRock publiera des revenus trimestriels de 5,13 milliards de dollars et un BPA de 10,04 $. BlackRock a récemment fait la une des journaux après avoir annoncé qu’il retirerait 2 000 milliards de dollars d’actifs qui avaient été gérés par Rue d’État (NYSE :STT), une décision qui, selon BlackRock, réduira sa dépendance à l’égard d’un seul gestionnaire d’investissement externe et contribuera à réduire ses coûts pour les employés de back-office. BlackRock a déclaré qu’il prévoyait de transférer les tâches administratives et comptables que State Street avait effectuées à d’autres prêteurs, tels que Citigroup et Banque de New York Mellon Corp. (NYSE :BK).

Citigroup (C)

Source : Willy Barton / Shutterstock.com

Les actions de Citigroup ont été à la traîne par rapport aux autres actions bancaires au cours de la dernière année. Depuis janvier 2021, l’action C est restée essentiellement stable (en baisse de 1,69%) à 66,21 $ par action. La principale raison de la sous-performance vis-à-vis de ses pairs est la transformation que Citigroup subit actuellement, dont certaines ne se sont pas déroulées sans heurts. Sous la direction de la présidente-directrice générale Jane Fraser (la première femme à diriger une grande banque américaine), Citigroup est en train de se retirer de ses activités bancaires aux consommateurs dans 13 marchés à travers le monde, un processus qui devrait fournir à la banque 7 $ milliards en espèces.

Cependant, les sorties d’Australie et de Corée du Sud ont pris la forme d’une poire et ont coûté près de 1,7 milliard de dollars à Citigroup. Les investisseurs n’ont pas été impressionnés par les coûts associés à la transformation jusqu’à présent. Ils n’ont pas non plus apprécié que le conseil d’administration de Citigroup ait approuvé des incitations qui pourraient permettre à trois dirigeants de l’organisation de gagner jusqu’à 5 millions de dollars de rémunération en fonction du succès de la transformation.

Pourtant, malgré les problèmes, les analystes s’attendent à ce que l’action C finisse par augmenter considérablement. L’objectif de cours médian sur les actions est de 76 $, ce qui serait environ 15 % supérieur à celui où se situe actuellement l’action. La semaine prochaine, Wall Street s’attend à ce que Citigroup annonce des revenus de 16,98 milliards de dollars et un BPA de 1,71 $ lors de la publication de ses rapports sur les résultats.

A la date de publication, Joël Baglole n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.