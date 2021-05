4 actions Fintech intelligentes à acheter sur la spéculation Hot Deal

Qu’est-ce que la fintech et pourquoi devriez-vous envisager des actions de fintech pour votre portefeuille? En termes simples, la fintech est le terme utilisé pour désigner les innovations dans l’espace financier et technologique, c’est-à-dire les entreprises ou les services qui utilisent la technologie pour fournir des services financiers aux entreprises ou aux consommateurs, ou les deux. Nous vivons dans un monde basé sur la technologie et la technologie financière ne fait pas exception.

Un rapport de Market Data Forecast mentionne la taille et la croissance du marché des technologies financières. «Le marché mondial des technologies financières devrait croître progressivement et atteindre une valeur marchande d’environ 305 milliards de dollars d’ici 2025, avec une croissance annuelle composée d’environ 22,17% sur la période de prévision 2020-2025», indique-t-il.

Avec une forte croissance attendue dans l’industrie de la fintech et des moteurs positifs tels que l’adoption généralisée de la sécurité des données financières et la demande croissante d’applications bancaires mobiles, je choisis de mentionner quatre domaines de la fintech – les prêts numériques, les paiements, la blockchain et la gestion de patrimoine numérique – qui présentent un intérêt particulier et répertorient quatre valeurs fintech qui pourraient bientôt faire l’objet de spéculations sur des transactions à chaud.

Ces actions peuvent en bénéficier pour des raisons telles que le rythme rapide de la croissance technologique, la perturbation de la finance moderne et même les risques et développements réglementaires. J’attribuerais seulement une très faible probabilité que ces entreprises fintech deviennent bientôt la cible d’une autre entreprise, car elles sont toutes très grandes et ont la capacité financière de faire des acquisitions et des fusions sélectives.

Cela dit, les quatre actions fintech sont:

Groupe CME Inc. (NASDAQ: CME)

International Business Machines Corporation (NYSE:IBM)

Mastercard Incorporated (NYSE:MA)

Coinbase Global, Inc. (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE)

Maintenant, plongeons-nous et regardons chacun de plus près.

Actions Fintech à acheter sur la base de futures fusions et acquisitions: Groupe CME

CME Group est la plus grande bourse de contrats à terme et d’options au monde, offrant une pléthore de produits dérivés pour les actions, les indices, les devises et les crypto-monnaies. Pour l’instant, CME Group dispose d’un avantage concurrentiel dans le secteur des technologies financières. C’est la plus grande bourse qui crée un marché pour les contrats à terme Bitcoin.

Le contrat à terme Bitcoin du CME, BTC, est un contrat réglé en espèces en USD, basé sur un taux de référence fourni par le CME. L’autre grand marché pour le trading de contrats à terme sur Bitcoin est Bakkt par Échange intercontinental (NYSE:GLACE). La différence est que Bakkt propose la livraison physique de contrats à terme Bitcoin.

Le règlement en espèces est un moyen plus flexible de spéculer, d’investir et de se couvrir dans des contrats à terme. Avec l’intérêt du bitcoin à la hausse en 2021 et le soutien potentiel du prix du bitcoin par son adoption plus large par les traders institutionnels, le groupe CME devrait bénéficier en termes de revenus et de rentabilité pour être le marché des produits dérivés le plus important et le plus diversifié au monde.

IBM

Source: shutterstock.com/LCV

IBM a beaucoup investi dans la blockchain et a son segment sur la blockchain, une décision commerciale qui a commencé en 2017.

La plateforme IBM Blockchain est une «plateforme Hyperledger Fabric permettant de créer, d’exploiter, de gérer et de développer des solutions blockchain dans n’importe quel environnement informatique via Red Hat® OpenShift®.». Il soutient les entreprises plus intelligentes et les entreprises qui croient en cette transformation numérique, les principaux avantages étant l’amélioration de l’efficacité et la réduction à la fois des coûts et des risques.

IBM estime que de nouvelles synergies dans le secteur de la blockchain peuvent offrir une valeur économique ajoutée et de nouveaux modèles commerciaux à plus haute valeur. Et il choisit d’utiliser facilement les réseaux existants pour les entreprises qui ne sont pas encore prêtes à construire leur réseau adapté à leurs besoins. Je pense qu’IBM tentera de tester et d’étendre diverses autres solutions de blockchain à l’avenir et a le potentiel de faire des acquisitions avec des liquidités et des investissements à découvert de 14,28 milliards de dollars sur son bilan publié pour 2020.

Actions Fintech à acheter sur la base de futures fusions et acquisitions: MasterCard

Source: Alexander Yakimov / Shutterstock.com

Le géant du traitement des paiements, Mastercard, est une action fintech plus conventionnelle et une société qui a profité et continue de le faire d’une tendance à l’économie sans numéraire. La technologie blockchain peut perturber les paiements numériques en offrant une solution que presque tout le monde souhaite, les transferts d’argent transfrontaliers, qui seront plus rapides et moins coûteux.

En 2019, avant la pandémie, il y a eu une annonce importante selon laquelle «Mastercard et R3 s’associent pour développer une nouvelle solution de paiement transfrontalier alimentée par la blockchain», et c’était énorme.

Le principal point fort que je veux mentionner est que «Mastercard agira en tant qu’opérateur de réseau pour traiter, compenser et régler les paiements internationaux.»

Mastercard et R3, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de blockchain d’entreprise, ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique pour développer et piloter une nouvelle solution de paiement transfrontalier basée sur la blockchain qui se concentrera initialement sur la connexion d’infrastructures de paiement plus rapides, de systèmes et de banques à travers le monde soutenus par une compensation. et le réseau de règlement exploité par Mastercard. »

Je ne serai pas surpris si Mastercard suit de futurs partenariats stratégiques ou acquisitions même en 2021, la trésorerie et les équivalents de trésorerie ayant augmenté de 44,7% en 2020.

Coinbase

Source: Nadezda Murmakova / Shutterstock.com

Mon dernier choix pour cette liste d’actions fintech qui peuvent bénéficier de fusions et d’acquisitions est Coinbase Global. Le stock COIN ne semble pas bon marché maintenant. Mais avec COIN stock est maintenant accessible au public et avec des fondamentaux très solides tels que l’augmentation des revenus à 1,14 milliard de dollars en 2020, Coinbase a l’avantage d’être maintenant le tout premier échange de crypto rendu public. À son tour, cela signifie un accès facile et un accès généralement bon marché au capital pour l’expansion des entreprises et les acquisitions.

Néanmoins, ce ne sera bientôt pas le seul. Mais c’est maintenant, et cela donne à Coinbase un avantage stratégique. Si nous considérons également le fait que Coinbase est considéré comme l’une des meilleures applications de crypto trading et les personnes qui souhaitent faire confiance à un échange crypto réputé pour le trading de crypto-monnaies, le potentiel de revenus augmente considérablement.

A la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA, ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être joint sur Twitter et LinkedIn.