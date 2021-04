Une étude de septembre 2020 montre que près de la moitié des consommateurs mondiaux s’attendent à un monde sans numéraire d’ici l’exercice 2030. Il n’est pas surprenant que les actions fintech aient été ciblées et aient bondi l’année dernière.

Il y a plus de données pour soutenir le grand changement de tendance, qui devrait se maintenir au cours de la prochaine décennie. L’année dernière, l’utilisation du portefeuille mobile a dépassé pour la première fois les paiements en magasin. Beaucoup pensent que les portefeuilles numériques en viendront à dominer le commerce électronique d’ici FY2024.

Si nous regardons la situation dans son ensemble, l’adoption croissante des crypto-monnaies a également soutenu la poussée vers une société sans numéraire. La Chine a déjà créé sa propre monnaie numérique, qui est la première de toute grande économie. La Suède est également susceptible d’avoir une monnaie numérique dans les cinq prochaines années.

Ces tendances sont positives pour les entreprises de technologie financière et la plupart des entreprises sont encore à un stade de croissance précoce. Je n’hésiterais donc pas à avoir une ou plusieurs de ces valeurs fintech dans votre portefeuille de base.

Parlons de quatre valeurs fintech qui semblent bonnes pour une exposition à long terme.

Paysafe Limited (NYSE:PSFE)

Carré (NYSE:SQ)

Adyen (OTCMKTS:ADYEY)

StoneCo (NASDAQ:STNE)

4 actions Fintech pour un monde sans numéraire: Paysafe (PSFE)

L’action PSFE a récemment été cotée dans le cadre d’un regroupement d’entreprises de sociétés d’acquisition à usage spécial (SPAC). L’action fintech semble attrayante d’un point de vue d’investissement à long terme aux niveaux actuels d’environ 13,50 $.

Paysafe est une plateforme de paiement spécialisée avec traitement des paiements, portefeuille numérique et solutions de paiement en ligne.

La société a récemment élargi son offre de crypto aux États-Unis avec Coinbase (NASDAQ:PIÈCE DE MONNAIE), qui a été conçu pour aider les gens à acheter, vendre et suivre des crypto-monnaies. Avec l’adoption croissante des crypto-monnaies, la société semble aller dans la bonne direction.

Paysafe est également un bon indicateur de l’exposition à l’industrie du iGaming à forte croissance. La société prétend être le leader mondial du marché des paiements iGaming. Le réseau d’e-cash iGaming de Paysafe est déjà utilisé dans plus de 50 pays. Actuellement, la société tire 36% des revenus du commerce iGaming.

D’un point de vue financier, Paysafe est positionné pour générer un chiffre d’affaires de 1,52 milliard de dollars au cours de l’année en cours. La société s’attend également à une marge d’EBITDA ajusté de plus de 30%. En outre, la société s’attend à une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 10% au cours des deux prochaines années.

Dans l’ensemble, Paysafe a une activité diversifiée en termes de traitement des paiements, de portefeuilles et d’eCash. L’entreprise construit également une présence mondiale. Avec un modèle commercial pouvant potentiellement générer des flux de trésorerie robustes, l’action PSFE fait partie des actions à acheter dans le segment des fintech.

Carré (SQ)

Même avec des problèmes de valorisation, l’action SQ est restée dans une tendance haussière. L’action se négocie actuellement à un ratio cours / bénéfice à terme de 214,6. S’il est logique d’être prudent, une certaine exposition peut être envisagée même aux niveaux actuels.

L’application Cash est l’une des principales raisons pour lesquelles l’entreprise impose des évaluations de primes. De trois millions de clients actifs en décembre 2016, les utilisateurs actifs sont passés à 36 millions en décembre 2020.

Il convient également de noter que Cash App a généré un bénéfice brut de 377 millions de dollars pour le quatrième trimestre de 2020. Sur une base annuelle, la marge brute a bondi de 162%.

Compte tenu de la croissance du nombre d’utilisateurs actifs, Cash App a le potentiel d’être une vache à lait pour l’entreprise. Au cours de l’exercice 2020, plus de trois millions de clients ont acheté ou vendu Bitcoin (CCC:BTC-USD) sur l’application Cash.

Rien que pour janvier 2021, plus d’un million de clients ont acheté Bitcoin pour la première fois. Avec l’adoption croissante des crypto-monnaies, la société semble bien placée pour en profiter.

Il convient de noter que l’écosystème des vendeurs représente une opportunité de marché de 85 milliards de dollars aux États-Unis. Cela laisse de la place à une forte croissance au cours des prochaines années pour le segment de l’écosystème vendeur, qui a connu une croissance relativement modérée.

Dans l’ensemble, Square a connu une forte croissance de ses revenus et l’application Cash est susceptible de garantir que la marge d’EBITDA de l’entreprise continue de s’améliorer. L’action SQ fait donc partie des principales valeurs fintech à prendre en compte.

Actions Fintech: Adyen (ADYEY)

L’action ADYEY est un autre nom intéressant parmi les actions fintech. Le titre a bondi de 178% l’année dernière, mais semble toujours attrayant pour une nouvelle hausse.

Ayden propose une plateforme de paiement globale avec des services intégrés de passerelle, de gestion des risques, de traitement, d’acquisition et de règlement. Pour l’exercice 2020, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 823,6 millions de dollars et un BAIIA de 484,6 millions de dollars.

Cela implique une marge EBITDA santé de 59%. La société vise une marge d’EBITDA de 65% à l’avenir. Par conséquent, Adyen semble bien positionné pour fournir des flux de trésorerie disponibles sains.

Un autre point important à noter est que la société a enregistré une forte croissance de son chiffre d’affaires net de 70% en Amérique du Nord. Grâce à sa présence sur les marchés de l’Asie-Pacifique et de l’Amérique latine, la société semble bien positionnée pour maintenir une croissance saine du chiffre d’affaires. Adyen a guidé la croissance des revenus du milieu de la vingtaine et de la trentaine à moyen terme.

Dans un autre développement déclencheur de croissance, Adyen et Afterpay (OTCMKTS:AFTPF) se sont associés pour offrir un service «acheter maintenant, payer plus tard» aux détaillants. Le marché de la BNPL est encore à un stade de croissance précoce et Ayden devrait bénéficier d’une présence mondiale.

J’aime aussi le fait que l’entreprise ait des clients de grande qualité qui incluent Microsoft (NASDAQ:MSFT), eBay (NASDAQ:EBAY) et Spotify (NYSE:ENDROIT) Juste pour en nommer quelques-uns.

Dans l’ensemble, avec une forte croissance en Amérique du Nord, une présence mondiale et une solide marge d’EBITDA, l’action ADYEY vaut la peine d’être détenue.

StoneCo (STNE)

L’action STNE offre aux investisseurs une exposition à une société de technologie financière axée sur le Brésil. En février 2021, l’action a atteint un sommet de 95,10 $ avant de se corriger à environ 68 $ aujourd’hui.

UBS L’analyste Mariana Taddeo a un objectif de cours de 87 $ pour l’action. Cela impliquerait une hausse de près de 30% par rapport aux niveaux actuels.

La plate-forme de technologie en tant que service de la société, Pagar.me, est destinée aux petites entreprises numériques ainsi qu’aux grands détaillants. En outre, la société dispose d’une gamme de solutions logicielles et le nombre de clients logiciels abonnés a augmenté de façon soutenue.

Pour l’exercice 2020, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 594 millions de dollars, soit une hausse de 28,9% d’une année sur l’autre. De plus, la société comptait 652 600 clients actifs. L’entreprise a guidé plus d’un million de clients actifs au cours de l’année en cours. Il est donc probable qu’une forte croissance du chiffre d’affaires se maintiendra.

Il convient également de noter que pour l’exercice 2019, le flux de trésorerie disponible ajusté de la société était de 74,4 millions de dollars. Pour l’année dernière, le FCF ajusté est passé à environ 117 millions de dollars. De toute évidence, l’entreprise a le potentiel de générer des marges et des flux de trésorerie solides.

Dans l’ensemble, StoneCo est sur une trajectoire de croissance saine. Même avec l’important impact de la pandémie au Brésil, la croissance est restée résiliente au cours de l’exercice 2020. Je ne serais pas surpris si la croissance du chiffre d’affaires s’accélère encore dans les années à venir.

