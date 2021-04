4 actions IA en tête du peloton

Il est difficile de surestimer l’importance de l’intelligence artificielle dans le monde actuel. Accenture (NYSE:ACN) indique que «3 dirigeants de la C-suite sur 4 pensent que s’ils ne font pas évoluer l’intelligence artificielle au cours des cinq prochaines années, ils risquent de cesser complètement leurs activités.» Compte tenu de la taille potentielle du marché et de l’application dans tous les secteurs, les actions de l’IA ont attiré l’attention des investisseurs.

La bonne nouvelle est que le marché de l’intelligence artificielle est encore à un stade de croissance précoce. Les entreprises qui sont actuellement leaders dans le domaine de l’IA disposent d’une grande marge de manœuvre pour se développer. UNE Kearney L’article «Embrace AI to Survive» est d’avis que «l’IA n’a atteint qu’une petite fraction de son plein potentiel. La course est lancée, et certains prétendants ont pris l’avance, mais personne n’a l’avance. »

De toute évidence, le marché n’est aujourd’hui que la pointe de l’iceberg. Cela présente une grande opportunité pour les actions de l’IA. Il est prévu que pour l’exercice 2021, le marché de l’IA est estimé à 327,5 milliards de dollars. Le marché devrait croître à un TCAC de 17,5% jusqu’en FY2024. Je ne serai pas surpris si une croissance saine se maintient au-delà de cette période de prévision.

Discutons de quatre actions de l’IA qui sont positionnées pour figurer parmi les leaders de l’industrie dans les années à venir. Ces actions méritent d’être considérées pour le portefeuille à long terme.

C3.ai (NYSE:IA)

ServiceNow (NYSE:À PRÉSENT)

Microsoft (NASDAQ:MSFT)

Nvidia Corporation (NASDAQ:NVDA)

Actions AI en tête du peloton: C3.ai (AI)

Source: shutterstock

L’action AI a plongé après avoir atteint des sommets de 183,90 $ vers la fin de l’année fiscale 2020. Actuellement, l’action se négocie à 69,76 $, et la correction profonde semble être une bonne opportunité d’achat. Bien que les bénéfices aient pu décevoir les marchés, il y a une valeur à long terme dans l’action.

Pour le troisième trimestre de 2021, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 49,1 millions de dollars, en hausse de 19% sur une base annuelle. Surtout, les revenus d’abonnement étaient de 42,7 millions de dollars et ont augmenté de 23%.

D’un autre côté, la société a continué de déclarer une perte de niveau opérationnel. Pour l’année, C3.ai prévoit des pertes d’exploitation d’environ 50 millions de dollars. Le point clé à noter est que, à mesure que les revenus d’abonnement récurrents augmentent, les flux de trésorerie à la hausse sont probables. Par conséquent, je ne vois pas les pertes d’exploitation comme une grande préoccupation.

Il convient de noter que l’entreprise a étendu sa présence sur le marché du climat et de la durabilité énergétique. Les partenaires incluent Microsoft, Coquille (NYSE:RDS.A) et Baker Hughes (NYSE:BKR). Ce segment est susceptible d’accélérer la croissance à long terme.

De plus, l’US Air Force, l’US Army et la New York Power Authority font partie des clients de la société. Il semble que C3.ai dispose d’une base solide pour générer une croissance plus élevée dans les années à venir. La correction boursière de l’IA est donc une opportunité à accumuler.

ServiceNow (MAINTENANT)

Source: Photo de Phonlamai / Shutterstock.com

NOW stock est un autre nom intéressant parmi les actions AI. Le titre a bondi de 90% l’année dernière et semble bon pour une nouvelle hausse.

ServiceNow exploite plusieurs plates-formes qui incluent l’apprentissage automatique, le chatbot intelligent, la recherche basée sur l’IA et l’analyse des performances. Récemment, l’entreprise a acquis Intellibot, qui est une société d’automatisation de processus robotique.

La société dispose déjà d’une solide base de clients avec 6 900 entreprises clientes mondiales. Du point de vue de la visibilité des flux de trésorerie, l’entreprise a un taux de renouvellement de plus de 95%. De plus, à partir de l’exercice 2020, les revenus des services d’abonnement représentaient 95% des revenus totaux.

Pour FY2020, ServiceNow a déclaré un chiffre d’affaires d’abonnement de 4,3 milliards de dollars, soit une hausse de 32% en glissement annuel. Pour l’année en cours, les revenus d’abonnement sont guidés à 5,5 milliards de dollars. Surtout, le flux de trésorerie disponible de la société était de 1,4 milliard de dollars l’année dernière. Il semble très probable que le FCF dépassera 2,0 milliards de dollars (annualisé) au cours des 24 prochains mois.

Par conséquent, l’entreprise dispose d’une marge de manœuvre financière pour poursuivre une croissance organique et inorganique agressive. En février 2021, Argus Research a relevé l’objectif de cours de l’action NOW entre 600 $ et 640 $. MAINTENANT, l’action est positionnée pour continuer à afficher une tendance à la hausse.

Microsoft (MSFT)

Source: Peteri / Shutterstock.com

Parmi les plus grands noms de la technologie, l’action MSFT vaut la peine d’être ajoutée au portefeuille d’actions d’IA. L’action a connu une tendance haussière constante et sa valorisation semble toujours attrayante avec un ratio cours / bénéfice prévisionnel de 31,95.

Récemment, Microsoft a annoncé un accord pour acquérir Communications Nuance (NASDAQ:NUAN) au prix de 56 $ l’action. Ce dernier est une société de logiciels cloud et d’IA axée sur le secteur de la santé. La société est fortement implantée aux États-Unis, 77% des hôpitaux américains étant des clients de Nuance.

Satya Nadella, PDG de Microsoft, estime que «l’intelligence artificielle est la priorité la plus importante de la technologie et la santé est son application la plus urgente.» Avec cette acquisition, la société sera positionnée pour accélérer sa présence dans le secteur de la santé. La déclaration ci-dessus indique également le fait que Microsoft se concentre sur l’IA pour la croissance dans les années à venir.

Il convient de noter que Microsoft a également investi dans C3.ai avec une exposition totale de 1,19 million d’actions. En octobre 2020, C3.ai, Microsoft et Adobe (NASDAQ:ADBE) a conclu un partenariat pour réinvestir le CRM avec l’intelligence artificielle. Je ne serai pas surpris si C3.ai est une autre cible d’acquisition potentielle pour Microsoft car il accélère les investissements dans l’IA.

Nvidia Corporation (NVDA)

Source: JHVEPhoto / Shutterstock.com

L’action NVDA est un autre grand nom à considérer parmi les actions d’IA. En tant que fournisseur leader de puces d’intelligence artificielle, la société est positionnée pour une forte croissance.

Au cours de la dernière année, le plus grand développement de l’entreprise dans le segment de l’IA a été l’acquisition de Bras limité pour une contrepartie de 40 milliards de dollars. Avec cette acquisition, «Nvida sera désormais placé à l’avant-garde de l’écosystème IoT d’Arm et de l’informatique de pointe basée sur le cloud.»

La conduite autonome est un segment où Nvidia semble avoir fait des percées significatives. L’entreprise s’associera avec TuSimple (NASDAQ:TSP) pour les camions autonomes susceptibles de commencer la production au cours de l’exercice 2024.

Nvidia est également active sur le segment de la santé. En avril 2021, l’entreprise s’est associée à AstraZeneca (NASDAQ:AZN) sur «de nouveaux projets de recherche en IA utilisant des réseaux neuronaux transformateurs révolutionnaires».

Alors que Nvidia déploie ses ailes dans différents secteurs avec une application d’IA, l’action NVDA vaut la peine d’être détenue dans le portefeuille. Récemment, l’analyste de Raymond James, Chris Caso, a amélioré l’action NVDA avec un objectif de cours de 750 $. Cela impliquerait une hausse de 23% par rapport aux niveaux actuels d’environ 608 $.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.