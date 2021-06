4 actions non shortable qui sont trop risquées pour parier contre

in

Les marchés font face à une armée d’investisseurs qui recherchent des actions fortement shorted. Mais il y a aussi des noms fondamentalement forts où l’initiation d’une position courte peut être risquée. Ce sont les actions dites non shortable.

Certes, les rallyes à court terme ont généré des rendements multiples pour les investisseurs. Divertissement AMC (NYSE :AMC) est le cas récent d’un short squeeze rally. Cependant, cela ne change rien au fait que certaines actions valent la peine d’être vendues à découvert. Il est très probable que l’action AMC connaîtra une correction tout aussi forte.

Ce n’est pas le cas avec les actions indisponibles.

Je me concentre sur quatre actions non shortable où l’intérêt à découvert en pourcentage du flottant est d’environ 1%. Deux de ces actions se négocient près des sommets historiques. Les deux autres sont en mode de consolidation et il semble y avoir une forte probabilité d’une cassure à la hausse.

Les raisons pour lesquelles ces actions ne sont pas disponibles à la vente sont des fondamentaux solides, une croissance élevée et des flux de trésorerie solides. De plus, de nombreux catalyseurs positifs de croissance commerciale se profilent à l’horizon.

Examinons de plus près les raisons qui rendent ces actions indisponibles.

Nvidia (NASDAQ :NVDA)

Cible (NYSE :TGT)

Shopify (NYSE :MAGASIN)

Pomme (NASDAQ :AAPL)

Actions non vendables : Nvidia (NVDA)

Source : rafapress / Shutterstock.com

L’action NVDA se négocie actuellement près des sommets de 52 semaines. Cependant, l’intérêt à découvert dans l’action n’est que de 1% du flottant. C’est probablement une indication du fait que l’action NVDA fait partie des actions indisponibles.

D’un point de vue fondamental, Nvidia est sur une trajectoire de forte croissance. Pour le premier trimestre 2022, la société a annoncé une croissance de ses revenus de 84 % à 5,66 milliards de dollars. La croissance a été saine dans le segment des jeux ainsi que des centres de données.

En outre, Nvidia a déclaré un flux de trésorerie d’exploitation de 1,9 milliard de dollars pour le trimestre. Cela impliquerait un cash-flow d’exploitation annualisé de près de 8 milliards de dollars. L’entreprise dispose d’une grande flexibilité financière pour investir dans l’innovation et poursuivre une croissance inorganique.

Dans une actualité récente, Nvidia a demandé aux régulateurs chinois d’approuver l’acquisition de 40 milliards de dollars de Bras. Une approbation possible au cours des prochains trimestres garantira que la dynamique boursière reste positive.

En mettant l’accent sur l’intelligence artificielle, Nvidia a également fait des percées dans de nombreux secteurs. Cela inclut des puces et des solutions d’IA pour la robotique, la conduite autonome et les soins de santé, entre autres. Par conséquent, avec de multiples catalyseurs de croissance, l’action NVDA reste attrayante.

Cible (TGT)

Source : jejim / Shutterstock.com

L’action TGT est un autre nom que j’inclurais parmi les actions indisponibles. L’action se négocie près des sommets historiques et semble bonne pour une nouvelle hausse.

L’analyste d’UBS Michael Lasser considère Target comme “structurellement amélioré à mesure que son positionnement solide devient encore plus clair au cours des prochains trimestres”. Lasser a un objectif de cours de 265 $ pour l’action.

Alors que l’économie américaine connaît une réouverture plus large, Target est bien placé pour en profiter. Selon Moody’s Analytics, les Américains détenaient 2 600 milliards de dollars d’épargne excédentaire à la mi-avril. La possibilité d’un boom de la consommation post-pandémique est probablement une bonne nouvelle pour Target, parmi d’autres détaillants.

Target a déjà enregistré une croissance exceptionnelle. Pour le premier trimestre, la société a enregistré une croissance des ventes comparable de 22,9% sur une base annuelle. La croissance des ventes comparables numériques était de 50 %.

De toute évidence, Target émerge de la pandémie avec des capacités omnicanales supérieures. Des initiatives telles que les services de ramassage des commandes, de livraison au volant et d’expédition le jour même garantiront probablement une croissance des ventes comparables.

D’un point de vue financier, Target a déclaré des flux de trésorerie de 1,1 milliard de dollars pour le trimestre. Avec plus de 4 milliards de dollars de visibilité sur les flux de trésorerie annualisés, les rachats de dividendes et d’actions se poursuivront.

Dans l’ensemble, l’action TGT semble attrayante compte tenu de la dynamique de croissance. Avec un boom des dépenses imminent, il serait peut-être préférable d’éviter de vendre le titre à découvert.

Stocks indisponibles : Shopify (SHOP)

Source : Au-delà de la scène / Shutterstock.com

L’action SHOP semble se négocier à des valorisations premium. Cependant, l’action s’est consolidée dans une large fourchette de 1 000 $ à 1 200 $. L’intérêt à court terme est faible et compte tenu des perspectives de croissance de l’entreprise, l’action fait partie des actions les plus indisponibles.

Pour le premier trimestre, Shopify a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 110 % d’une année sur l’autre à 988,6 millions de dollars. Un point important à noter est que les revenus récurrents mensuels se sont accélérés de 62 % à 89,9 millions de dollars. Avec une croissance soutenue des revenus mensuels récurrents, la société est positionnée pour des flux de trésorerie solides à long terme.

Avec la pandémie, la croissance du commerce électronique s’est accélérée à l’échelle mondiale. Shopify devrait bénéficier de vents favorables dans les années à venir. Il convient également de noter que la société a élargi ses offres pour les commerçants. Cela inclut Shopify Capital, Shopify Shipping et Shopify Plus. Au fur et à mesure que les commerçants se développent, les possibilités de croissance des revenus sont nombreuses.

En mars, Shopify déclarait 7,87 milliards de dollars en espèces et équivalents. Au fur et à mesure que l’entreprise se développe à l’échelle mondiale, il existe une grande flexibilité financière pour investir dans la mise à niveau de la plate-forme et de nouvelles solutions marchandes. À titre d’exemple, la société a récemment présenté l’offre Shopify POS aux commerçants.

Dans l’ensemble, l’action SHOP semble attrayante avec une forte croissance du chiffre d’affaires et une visibilité claire pour des flux de trésorerie solides à long terme.

Pomme (AAPL)

Source : View Apart / Shutterstock.com

L’action AAPL est un autre nom trop risqué pour parier. La société a toujours surpris les investisseurs et il semble que le titre soit positionné pour une cassure après la consolidation actuelle. Avec une forte croissance et un pipeline d’innovation de production, il n’est pas surprenant que l’intérêt à court terme pour les actions AAPL soit inférieur à 1% du flottant.

Au moment où j’écris, . rapporte qu’Apple est en pourparlers avec des fabricants chinois pour une usine de batteries de voitures aux États-Unis. La société semble progressivement travailler à son premier véhicule électrique. Cela est susceptible de garder les marchés excités.

Apple a également connu une forte croissance dans le segment des wearables et des services. Outre une forte croissance du chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires est plus diversifié. Dans le même temps, les ventes d’iPhone devraient rester robustes, la 5G étant un moteur de croissance clé.

La surabondance de liquidités d’Apple implique également une création de valeur soutenue via le rachat d’actions et éventuellement des dividendes plus élevés. Bien entendu, le tampon de trésorerie donne à l’entreprise une marge de manœuvre suffisante pour investir dans l’innovation de produits et d’éventuelles acquisitions.

Dans l’ensemble, tant qu’une forte croissance se maintient, il est trop risqué de vendre à découvert les actions AAPL. Au contraire, les niveaux actuels semblent attrayants pour envisager une exposition à long terme.

À la date de publication, Faisal Humayun n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur l’un des titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques au stock, axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.