4 activités secondaires de création de contenu qui peuvent produire des revenus passifs, avec des conseils de pros

Environ un tiers des Américains ont une activité secondaire, selon une récente enquête Zapier menée auprès de 2 001 adultes. Parmi ceux-ci, 67% ont commencé leur activité secondaire au cours des trois dernières années et 31% l’ont commencé en 2020. Près d’un quart des Américains, 24%, prévoient de démarrer une activité annexe en 2021.

Une approche populaire consiste à créer un flux de revenus passifs, ou des revenus qui nécessitent un effort initial mais seulement un entretien continu mineur. Lorsque la plupart des gens entendent les mots « revenus passifs », ils pensent aux investissements et à l’immobilier locatif. Mais créer du contenu comme des livres électroniques et des cours en ligne peut également générer des revenus passifs.

“Le revenu passif n’est pas passif, jusqu’à ce qu’il le soit”, déclare Michelle Jackson, une entrepreneure numérique qui a écrit plus d’une douzaine de livres électroniques comme l’une de ses sources de revenus. “C’est beaucoup de travail en amont.”

Cela dit, une fois que vous avez travaillé, vous pouvez en récolter les fruits pendant longtemps. Par exemple, bien que chaque vente de livre électronique ne rapporte généralement à Jackson que quelques dollars, collectivement, ils ont rapporté près de 13 000 $ de revenus passifs depuis 2018.

Voici quatre activités secondaires de création de contenu à revenu passif à considérer.

Créez des feuilles de calcul Excel à vendre sur Etsy

Si vous maîtrisez un document Google ou une feuille de calcul Excel, envisagez de créer des modèles d’organisation à vendre sur des sites comme Etsy. ” des feuilles de calcul Google ou des feuilles de calcul Excel pour suivre des éléments tels que votre budget, vos revenus, [and] buts” sont en fait très populaires sur la plate-forme, explique Daniella Flores, experte en agitation latérale.

Certaines feuilles de calcul de budgétisation se vendent 15 $ chacune sur le site.

Rédiger un itinéraire de voyage

Le temps se réchauffe, les restrictions de Covid-19 sont levées et les Américains sont impatients de voyager. Près des trois quarts des Américains (72 %) prévoient des vacances d’été ou une escapade, selon le tableau de bord Travel Recovery Insights de la US Travel Association.

Si vous connaissez votre ville natale ou votre ville comme votre poche, envisagez de créer un itinéraire local que les voyageurs pourront acheter sur des sites tels que Wild Bum.

Les architectes du guide Wild Bum, comme on les appelle, facturent généralement entre 25 et 150 dollars pour chaque itinéraire. Ils gardent 50% des bénéfices de chaque vente de leur guide et ils obtiennent un lien d’affiliation vers le site à travers lequel ils peuvent gagner 25% de toute vente réalisée, y compris les ventes de guides d’autres personnes.

Créer un cours en ligne

“Tout le monde a quelque chose à enseigner”, déclare Chris Haroun, instructeur en ligne chevronné, qui a gagné plus d’un million de dollars en vendant ses dizaines de cours sur la plateforme d’apprentissage en ligne Udemy.

Peut-être que vous avez développé une recette de pain aux bananes alléchante, ou que vous avez un très bon sens de la décoration des chambres d’enfants. Considérez votre expérience de travail, vos passe-temps de longue date et les choses sur lesquelles vos amis et votre famille demandent votre aide, et voyez si vous pouvez créer un cours à partir d’eux.

À en juger par son site, de nombreux cours de Haroun se vendent actuellement entre 10 $ et 16 $ sur Udemy.

Écrire un e-book

La popularité des livres électroniques ne cesse de croître. Les revenus devraient atteindre 15 635 millions de dollars en 2021, avec un taux de croissance annuel attendu de plus de 3% entre 2021-2025, selon Statista.

Si vous êtes créatif et bien informé, il peut y avoir un public pour ce sur quoi vous voudriez écrire, des tutoriels sur la collecte de disques aux romans sur les invasions de zombies.

L’entrepreneur numérique Jackson, dont les œuvres publiées vont des romans d’amour aux guides de voyage, recommande de se tourner vers des plateformes de publication telles que Barnes & Noble, Amazon et Gumroad. Barnes & Noble facture des frais de commission de 15 %, tandis que Gumroad facture soit 8,5 % plus 30 cents par vente ou 3,5 % plus 30 cents par vente, selon le type de compte que vous avez.

N’ayez pas peur non plus de fixer un prix juste. “Je ne suis pas abonné au livre à 99 cents”, a déclaré Jackson à Grow. “Si vous pouvez vous permettre 3,52 $ pour une tasse de café à Denver, pourboire non compris, alors vous pouvez payer 2,99 $ minimum pour n’importe lequel de mes livres.”

L’article “4 activités secondaires de création de contenu qui peuvent produire des revenus passifs, avec des conseils de pros” initialement publié le Grandir+Glands.