4 astuces de trading Bitcoin pour les débutants

Le day trading Bitcoin est une stratégie à haut risque et à haute récompense qui porte à la fois le frisson de la victoire et l’agonie de la défaite. C’est une forme de day trading qui consiste à acheter et à vendre des crypto-monnaies le même jour. Les day traders de Bitcoin achètent du bitcoin en prévision de l’augmentation de sa valeur au cours d’un ou deux jours et le vendent à un prix historiquement bas ou proche de celui-ci pour réaliser un profit. D’autre part, commerçants à long terme de bitcoins peuvent conserver leurs bitcoins pendant plusieurs mois (ou années).

Il existe quatre méthodes différentes qui sont disponibles pour le trading journalier du bitcoin, à savoir le trading intra-journalier, le scalping et le trading de position, le trading de gamme.

Négociation intra-journalière implique l’achat et la vente de bitcoins le même jour, généralement à quelques heures d’intervalle. Cette méthode nécessite qu’un trader fasse de nombreuses recherches pour s’assurer que le prix a atteint un nouveau pic ou atteint un plus bas historique avant d’effectuer une transaction. D’autre part, les traders intrajournaliers peuvent également utiliser des outils d’analyse technique tels que des graphiques en chandeliers et une analyse de régression pour prédire les tendances futures des prix.

Le trading est un investissement à très haut risque. C’est exactement la raison pour laquelle de nombreux day traders Bitcoin ont échoué et fermé leurs comptes de trading.

scalper implique de faire des visites rapides et courtes sur différents marchés pour acheter et vendre des bitcoins afin de maximiser les profits. Les scalpeurs entrent sur le marché lorsque le prix potentiel du bitcoin augmente. Ils entrent sur le marché à court terme et sortent une fois qu’il a atteint son plus haut ou son plus bas. Ils réaliseront généralement un profit de 30 à 50 pour cent, cependant, le risque lié au scalping est qu’ils ne seront peut-être pas en mesure de clôturer leur position de manière rentable à tout moment.

Les scalpers supposent que le marché se remettra bientôt de ses fluctuations habituelles et tendra à faire plus de bénéfices à long terme. Les scalpers peuvent également utiliser des indicateurs techniques pour conclure une transaction lorsque le prix a atteint un sommet ou un creux historique, ce qui signale une reprise imminente des bitcoins. Ils peuvent également suivre différents marchés d’autres crypto-monnaies ainsi que des échanges de devises pour prédire quand le bitcoin est sur le point d’augmenter ou de baisser en valeur.

Échange de positions C’est là que les commerçants achètent ou vendent des bitcoins à un prix spécifique, et les y conservent pendant un certain temps dans le but d’en tirer profit à long terme. C’est une technique populaire parmi les traders professionnels qui ne font pas de day trading mais qui utilisent une approche à long terme pour profiter des mouvements de prix du bitcoin.

Négoce de gamme : – Le day trading des crypto-monnaies est la stratégie d’investissement la plus excitante et la plus excitante aujourd’hui. La meilleure façon de trader une journée est d’utiliser le range trading.

Dans ce type de marché, vous constaterez que c’est très facile pour beaucoup de gens car la volatilité du day trading Bitcoin est faible, ce qui signifie qu’il a moins de délais avec des mouvements de prix déséquilibrés, ce qui signifie que les prix Bitcoin évoluent toujours d’une certaine valeur, mais à intervalles.

Cette stratégie peut être négociée toute la journée pendant les heures de bureau, mais pas pendant les heures de nuit, car le prix aura tendance à baisser considérablement d’environ 2 à 3% par heure lorsque les commerçants partent au travail ou à l’école du lundi au vendredi matin.

Un commerçant profiterait le plus s’il était capable de prédire correctement les tendances des mouvements de prix à l’avance. Les day traders utilisant cette méthode peuvent également utiliser des indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles, Fibonacci, la théorie des vagues d’Elliot, les niveaux de support et de résistance et les chandeliers. Ils sont susceptibles d’encourir des coûts de négociation élevés en raison de l’achat et de la vente fréquents de bitcoins. Le Application Bitiq fournit beaucoup de connaissances précieuses pour investir dans Bitcoin.

Les investisseurs à long terme de Bitcoin sont généralement ceux qui détiennent leurs bitcoins pendant de longues périodes dans le seul but d’en tirer profit à l’avenir en les vendant à un prix record.

Le trading est un moyen idéal de gagner de l’argent avec les crypto-monnaies car il permet aux traders d’acquérir une certaine expérience dans le day trading tout en profitant de l’excitation de profiter du bitcoin. Au fur et à mesure que la valeur du bitcoin augmente et que le nombre de day traders de bitcoin augmente, ces traders expérimentés profiteront de manière disproportionnée plus que s’ils ne détenaient des bitcoins que pendant une longue période, surtout s’ils n’utilisent pas de stratégie à long terme.

Les mouvements de prix de Bitcoin sont toujours erratiques et imprévisibles, il est donc préférable d’essayer différentes stratégies pour différentes périodes. La meilleure façon de réaliser des bénéfices est de suivre systématiquement une stratégie qui fonctionne bien dans le temps avec une forte probabilité de succès et qui ne vous oblige pas à consacrer trop de temps à la recherche chaque jour.

Si vous souhaitez trader quotidiennement des bitcoins, vous devez également investir dans un plateforme de trading bitcoin de haute qualité avec des taux en temps réel et des capacités de négociation sur marge. Les meilleurs permettront aux utilisateurs de placer des ordres stop et des ordres limités avec des frais peu élevés.

Conclusion: Il y a plusieurs raisons pour lesquelles le day trading Bitcoin est si populaire. Il peut s’agir d’une stratégie à haut risque, mais aussi à haute récompense, qui porte le frisson de la victoire et l’agonie de la défaite. Les day traders de Bitcoin achètent du bitcoin en prévision de l’augmentation de sa valeur au cours d’un ou deux jours et le vendent à un prix historiquement bas pour réaliser un profit. Si vous souhaitez également commencer votre propre parcours de trading de crypto-monnaie, voici quelques conseils utiles que nous avons recueillis auprès de nos experts sur la façon de trader des bitcoins avec succès : 4 astuces pour réussir un trade avec Bitcoin Day Trading 1) Commencez petit 2) Apprenez ce que vous faites 3) Gardez une trace des tendances et de l’historique 4) Soyez patient avec chaque investissement

Clark

Chef de la technologie.