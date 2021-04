4 avantages d’un prêt immobilier pré-approuvé

Une offre pré-sanctionnée est la meilleure option pour de nombreux emprunteurs, car c’est le moyen le moins risqué de se retrouver dans un enchevêtrement d’admissibilité, lorsque vous dépendez d’un prêt pour acheter une maison.

«En tant que client spécial, nous voulons que vous ayez une vie vraiment prospère. Nous sommes donc heureux de vous informer que vous êtes éligible à un prêt immobilier pré-approuvé. » À quel point cela vous semble-t-il familier? Il est très probable qu’à un moment de votre vie, vous ayez reçu un courrier ou un SMS vous félicitant de votre éligibilité à un prêt pré-approuvé.

Un prêt immobilier pré-approuvé est accordé aux consommateurs éligibles qui ont une solide expérience financière. En termes simples, il s’agit d’une offre de prêt immobilier basée sur votre solvabilité. Sur la base du respect de certaines modalités et conditions prédéterminées, les institutions financières peuvent accorder de tels prêts à des emprunteurs potentiels.

Avant même que vous ne receviez une offre, la banque a déjà évalué vos antécédents financiers. Par exemple, si vous avez un compte salaire, la banque aura une évaluation de vos revenus et de votre trésorerie quotidienne.

Cependant, la pré-approbation ne garantit pas une offre. Il s’agit simplement d’un indicateur basé sur votre admissibilité à obtenir un prêt.

Pour faire approuver votre prêt immobilier, vos banques font des courses pour authentifier et vérifier correctement vos antécédents financiers et évaluer la propriété que vous allez acheter. Même s’il n’y a aucune garantie pour l’offre finale, un prêt immobilier pré-approuvé présente certains avantages et donne à l’emprunteur un avantage lors de la négociation avec le promoteur.

Un prêt immobilier pré-approuvé peut être très attrayant pour les emprunteurs pour ses divers avantages et caractéristiques. Comprenons pourquoi!

Meilleure position pour négocier avec le prêteur

Compte tenu du fait que votre prêt immobilier a déjà été approuvé par la banque, cela vous donnera le pouvoir de négocier avec le prêteur. Négocier devient facile ici car avec une lettre de sanction en main, la banque vous prend au sérieux pour l’achat. De plus, avant même de négocier avec le prêteur, des taux d’intérêt compétitifs pourraient vous être proposés.

En effet, la banque est assurée de vos finances et de votre capacité à rembourser et elle est plus susceptible de se convertir en acheteurs réels que de simples demandes générales. En plus des taux d’intérêt bas, vous avez également la possibilité de choisir la durée de remboursement du prêt qui permet des EMI faciles à trouver.

Le traitement des prêts devient simple et rapide

La demande d’un prêt immobilier pré-approuvé est plus rapide et plus simple qu’un prêt immobilier ordinaire. Étant donné qu’au stade de la pré-approbation, le prêteur a déjà vérifié les documents de revenu de l’emprunteur, le processus de dispersion du prêt devient facile et rapide.

Le seul processus restant avant le décaissement du prêt est la vérification des documents de propriété et d’autres aspects juridiques. Dès que ces documents sont vérifiés, le montant du prêt sanctionné est décaissé.

Recherche de propriété efficace

Il n’y a pas de pire sentiment que de ne pas pouvoir fermer la maison que vous avez envie d’acheter. Mais avec un prêt pré-approuvé, un emprunteur est dans une meilleure position pour rechercher une propriété convenable car vous êtes conscient de votre budget. Par exemple, une personne avec un prêt pré-approuvé de Rs 1 crore cherchera une maison dans les Rs 80-90 lakh.

Meilleure planification financière

Lorsque vous faites une demande de prêt immobilier, vous n’avez généralement aucune idée de l’éligibilité de votre prêt immobilier et vous vous retrouvez parfois avec une demande rejetée. Par exemple, selon les antécédents financiers d’une personne tels que le crédit, les revenus et d’autres facteurs, l’individu pourrait n’être éligible que pour un prêt immobilier de Rs 80 lakh, cependant, parfois, l’individu demanderait un montant de prêt immobilier plus important, tel que, dire Rs 1,2 cr.

De cette façon, vous êtes plus susceptible de vous retrouver avec une demande rejetée. Cependant, le prêt immobilier pré-approuvé vous permet de planifier vos finances en conséquence. Comme vous auriez la bonne idée de votre admissibilité, vous réduirez les options de propriété en conséquence.

Cela vous permet d’économiser du temps et des efforts qui auraient pu être gaspillés lors de l’inspection d’une propriété qui était hors du budget.

La ligne de fond

Une offre pré-sanctionnée est la meilleure option pour de nombreux emprunteurs, car c’est le moyen le moins risqué de se retrouver dans un enchevêtrement d’admissibilité, lorsque vous dépendez d’un prêt pour acheter une maison.

Outre de nombreux avantages, la meilleure partie est que vous êtes plus conscient de votre admissibilité au prêt immobilier et de votre limite de dépenses. De cette façon, cela vous assure non seulement d’obtenir votre maison dans le scénario actuel du marché, mais fait également de vous un acheteur hautement crédible que tout vendeur prendra au sérieux et proposera un accord.

(Par Atul Monga, co-fondateur et PDG, BASIC Home Loan)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.