Une batterie externe ou powerbank n’est rien de plus qu’une grosse batterie qui a la propriété de stocker de l’énergie électrique, qui est prise à partir d’une prise. Il y a même ceux qui peuvent être rechargés par l’énergie solaire ou cinétique. Alors nous avons cherché 4 batteries externes d’Aliexpress afin que vous puissiez toujours avoir vos gadgets pleins et ne pas vous raccrocher.

4 batteries externes que vous pouvez acheter sur Aliexpress

Chargeur solaire 50000mAh

Rien de moins que 50000 mAh, un véritable scandale qui vous permet chargez un iPhone 12 Pro Max environ 10 fois. Nous avons aimé ces modèles car ils ont un panneau solaire, qui peut charger la batterie lorsque vous êtes à l’extérieur.

Il est également polyvalent, car jeComprend une lumière LED avec fonction SOS, et les bords sont renforcés avec du silicone. Et bien qu’il ne soit pas très utile, il dispose d’un mousqueton avec une petite boussole. Disponible en 6 couleurs, il a un prix d’environ 9 euros.

Batterie externe de 10000 mAh

Avec un poids de 216 grammes et une capacité de 10000 mAh, c’est la batterie externe idéale qui combine un poids adéquat pour le transporter dans votre sac ou sac à dos, ainsi que de bonnes performances. Il a 4 ports, 2 UCB-A, le normal, un USB-C et un micro USB. C’est une bonne proposition à considérer, disponible en noir et blanc et au prix de 10 euros. Nous avons beaucoup aimé.

Batterie de 2200 mAh

Cette batterie est, on peut le dire, le minimum qui est expédié, puisqu’elle a 2200 mAh. Autrement dit, vous ne pourrez pas recharger complètement votre téléphone, mais vous pouvez le réactiver. Gardez également à l’esprit que les batteries externes chargent de nombreux appareils. Il peut être utilisé pour votre caméra de sport, dont la batterie n’a pas beaucoup de capacité. Il est disponible en 2 couleurs, rouge et bleu, et dispose d’un port USB-A. Idéal pour le sac, son prix n’atteint pas 6 euros.

Mini batterie de 10000 mAh

Nous clôturons notre proposition avec une batterie de capacité moyenne, qui vous permet de recharger un téléphone standard presque 3 fois. Sa taille compacte le rend idéal pour ceux qui ne veulent pas porter de poids et l’utiliser quotidiennement. Malgré sa petite taille, il a 4 sorties différentes et 2 ports de charge. De plus, sa LED indique le pourcentage de capacité qu’il lui reste de charge. Pour couronner le tout, un design très élégant et un prix de 11,50 euros. Une proposition que nous avons adorée.

Ces 4 propositions pour batteries externes d’Aliexpress. N’oubliez pas que les délais de livraison depuis la Chine ont été considérablement raccourcis, vous pouvez donc avoir ces produits chez vous en quelques jours.