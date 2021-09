4 choses à garder à l’esprit lors de l’achat d’une couverture santé

Comme les femmes sont plus susceptibles d’être diagnostiquées avec des maladies qui surviendront plus tard dans la vie, les experts disent qu’être trop préparé n’est pas une mauvaise chose.

Une couverture santé complète est devenue incontournable, surtout depuis le début de la pandémie. Les experts disent que les gens ont maintenant commencé à évaluer l’importance de l’assurance, compte tenu des factures hospitalières et médicales exorbitantes pour le traitement COVID.

Cela dit, lorsqu’il s’agit de choisir un plan d’assurance santé idéal disponible sur le marché, les gens devraient être plus prudents et choisir la bonne couverture santé.

Voici quelques-uns des paramètres à garder à l’esprit pour choisir le bon régime d’assurance-maladie :

Déterminer la couverture adéquate

La question inévitable est de savoir combien d’assurance médicale est « adéquate » ?

Dipika Jaikishan, cofondatrice et directrice de l’exploitation de Basis, déclare : « Il n’y a pas de réponse simple car plusieurs facteurs individuels affectent la réponse. Nous ne pouvons pas prédire les maladies futures, mais un guide rapide consiste à déterminer dans quel hôpital vous aimeriez vous rendre au cas où vous tomberiez malade, puis à vérifier ce que coûte un pontage cardiaque. Par conséquent, sur cette base, il faut prévoir d’avoir une couverture médicale pour ce montant au moins.

Antécédents médicaux personnels

Une autre façon de déterminer ce que devrait être votre couverture d’assurance médicale est de prendre en compte votre âge, vos antécédents familiaux de problèmes médicaux et votre mode de vie (qui est un facteur majeur contribuant à votre santé). En règle générale, les compagnies d’assurance maladie demandent ces informations à l’avance et vous devez fournir une divulgation complète pour vous assurer d’éviter tout problème futur.

Jaikishan souligne : « De plus, en tant que femmes, nous sommes plus susceptibles d’être diagnostiquées avec des maladies qui surgiront plus tard dans la vie, et donc être trop préparé n’est pas une mauvaise chose. Tenez compte du coût du traitement de la plupart des maladies courantes et assurez-vous que votre police les couvre. »

Couverture différente selon l’âge

Dans l’ensemble, les experts en assurance suggèrent qu’un adulte (de plus de 21 ans) devrait avoir au moins une couverture de Rs 10 lakh lorsqu’il est dans la vingtaine. En outre, le montant devrait augmenter à mesure qu’ils vieillissent.

Jaikishan dit : « On a besoin d’une assurance médicale même dans la vingtaine. Aussi, quand on est plus jeune et en meilleure santé, les primes sont moins chères. Au fur et à mesure que nous vieillissons et avec les maladies liées au mode de vie, celles-ci peuvent affecter non seulement notre santé, mais aussi les primes. »

La couverture change en fonction de la situation familiale

Lorsque votre situation familiale change, par exemple après le mariage, vous pouvez opter pour une police flottante familiale qui couvre les deux conjoints. Le type de flotteur familial que vous choisissez peut changer à mesure que votre famille s’agrandit.

Cela dit, Jaikishan ajoute : « Il est important d’avoir une couverture individuelle indépendamment du fait d’avoir un flotteur familial également. Si une femme n’a pas de politique individuelle et n’est qu’une personne flottante avec son mari, cela pourrait causer des problèmes si les choses se compliquent dans le mariage. Quel que soit le statut de votre relation, l’achat d’une police d’assurance maladie individuelle est fortement recommandé.

