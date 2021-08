4 choses à savoir sur la mise à jour de la crypto-monnaie Ethereum | La technologie

Sous le nom de code EIP-1559, Ethereum procédera demain à une mise à jour approfondie de son réseau. Le changement a enthousiasmé certains investisseurs, car les devises étrangères commenceront à être détruites ou “brûlées”. Business Insider compile les 4 choses que vous devez savoir sur la mise à jour qui maintient les marchés à l’écoute.

Ce jeudi arrivera la mise à jour tant attendue du réseau ethereum, initialement prévue pour aujourd’hui, qui va changer le fonctionnement des frais de transaction et qu’il impliquera la destruction des crypto-monnaies.

Le changement est techniquement connu sous le nom Ethereum Enhancement Protocol 1559, ou EIP-1559, et sera inclus dans une mise à jour réseau appelée “London hard fork”.

Voici les 4 clés que vous devez connaître :

EIP-1559 vise à rendre les frais de transaction plus prévisibles

Le passage à ethereum va essayer de faire le les frais de transaction sont plus prévisibles, ce qui rendra le réseau plus facile à utiliser.

Les tarifs sont très volatils, en grande partie parce que le réseau utilise un système d’enchères. Les utilisateurs se font concurrence pour que leurs transactions soient traitées et vérifiées par d’autres utilisateurs, les mineurs.

Les frais de transaction peuvent monter en flèche lorsque le réseau est occupé. Mais le principal problème, selon les développeurs, est que le le système d’enchères à l’aveugle rend les frais très volatils et imprévisibles.

Après EIP-1559, les utilisateurs paieront des « frais de base », qui sera déterminé algorithmiquement par le réseau en fonction de son niveau de charge, au lieu de présenter des offres. Ils pourront également payer un “pourboire” à un mineur pour que sa transaction soit traitée plus tôt.

L’idée est que le taux de base du réseau est toujours clair pour les utilisateurs lorsqu’ils entrent des transactions, sans sauter de minute en minute. Si le taux est très élevé, les utilisateurs peuvent attendre qu’il baisse.

Il détruira les pièces et peut augmenter l’éther

La mise à jour EIP-1559 a été reçue avec l’enthousiasme des investisseurs car cela va détruire ou “brûler” l’éther, la crypto-monnaie du réseau ethereum.

Avec cette destruction des crypto-monnaies, les mineurs pourront arrêter de congestionner le réseau pour maintenir des taux élevés.

Certains investisseurs pensent que le fait que l’approvisionnement en éther soit limité par la combustion pourrait provoquer une profonde croissance des prix.

Mais l’influence sur le prix est loin d’être certaine, disent les développeurs. Cela dépendra également de facteurs tels que les volumes de transactions, qui déterminent le montant des frais ou la quantité d’éther détruite.

“Jusqu’à ce qu’il soit mis en œuvre, nous ne savons pas exactement quels seront les effets de la combustion d’éther.”explique Ben Edgington, développeur Ethereum chez ConsenSys.

Les frais de transaction ne seront pas nécessairement moins chers

Les frais de transaction sur le réseau ethereum peuvent baisser car des frais de base plus prévisibles sont susceptibles d’aider les utilisateurs à payer moins souvent qu’un système basé sur le gain du plus offrant.

Mais EIP-1559 n’est pas destiné à réduire les frais de transaction, mais seulement à les rendre plus prévisibles. Le taux de base lui-même variera. Augmentera lorsque le réseau est le plus occupé et cela diminuera lorsque les choses seront plus calmes.

Des changements plus importants arrivent sur le réseau ethereum

La La mise à jour EIP-1559 est petite par rapport à Ethereum 2.0, un examen de l’ensemble de l’infrastructure réseau que les développeurs prévoient d’achever d’ici le début de 2022.

Ethereum 2.0 verra le réseau passer d’un système de “preuve de travail” à un système de “preuve de participation”. Sous preuve de travail, les mineurs utilisent de grandes quantités de puissance de calcul pour vérifier les transactions. Mais sous la preuve d’enjeu, les utilisateurs présenteront des éthers pour obtenir le droit de vérifier les transactions et ainsi gagner des crypto-monnaies.

Les développeurs travaillent également à étendre le réseau Ethereum en ajoutant plus de réseaux secondaires et en les reliant entre eux. Les initiés d’Ethereum espèrent que cela réduira la congestion et les coûts de transaction.

Cet article a été publié dans Business Insider Spain par Daniel Martín.