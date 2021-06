4 choses à savoir sur l’investissement dans les voitures classiques

Beaucoup de gens sont impliqués dans la collecte de voitures. Les investisseurs avisés avec un œil pour les objets précieux et rares ont quelques voitures classiques dans leur portefeuille. Certains les utilisent pour gagner des retours massifs, tandis que d’autres aiment entretenir et posséder le véhicule. Si vous envisagez d’investir dans des voitures classiques, voici quelques-unes des choses que vous devez savoir.

Recherche sur les voitures que vous pourriez acheter

Réduisez vos meilleurs choix, puis faites plus de recherches sur leur histoire et ce qui les rend uniques. Grâce à internet, vous pouvez facilement suivre les voitures qui vous intéressent. Vous trouverez des newsletters sur les voitures classiques et des outils d’évaluation que vous pouvez utiliser pour déterminer si la voiture vaut votre investissement. Le processus devrait être plus qu’un jeu de nombres. Si vous obtenez une voiture classique que vous aimez d’un modèle ou d’une marque que vous aimez, elle adoucira le coup si sa valeur diminue avec le temps. Considérez à quel point la voiture est rare avant d’acheter. Il vous dira ce que vaut la voiture et les chances que sa valeur diminue.

Combien de travail êtes-vous prêt à faire ?

Décidez si vous recherchez une voiture en parfait état ou si vous êtes prêt à effectuer des travaux. Cela affectera considérablement votre budget, vous devez donc y réfléchir attentivement. Réparer une voiture classique nécessitera de l’argent; si vous n’êtes pas disposé et capable de le superviser, optez pour celui en bonne forme. Vous devriez également l’obtenir auprès d’un concessionnaire de voitures anciennes réputé et fiable. Vous vous sentirez beaucoup mieux et en sécurité en mettant votre argent dans la voiture s’il provient d’une source reconnue. N’oubliez pas de prendre en compte l’assurance et l’entretien dans votre budget et de voir quelle voiture classique vous pouvez vous permettre confortablement.

Consulter un évaluateur agréé

À moins que vous ne sachiez ce que vous faites ou que vous ayez l’esprit technique, engagez un évaluateur indépendant. Ils vous aideront à décider d’un achat potentiel et s’assureront que vous obtenez une voiture classique qui restera précieuse pendant longtemps. Les experts vous aideront également à éviter certaines des erreurs commises par les collectionneurs de voitures débutants. Ils peuvent augmenter vos coûts globaux, mais ils en valent la peine. Vous ne devriez jamais acquérir un classique sur un coup de tête ou parce que quelqu’un que vous connaissez le propose à la vente. Vous connaissez peut-être le type de modèle que vous souhaitez, mais cela vous fera tellement de bien d’obtenir un deuxième avis d’un expert.

Méfiez-vous des facteurs de risque

Comme tout investissement, l’achat de voitures classiques peut être risqué. Un véhicule qui valait autrefois la rançon d’une reine peut se déprécier très rapidement. La voiture est toujours à risque de dommages, d’incendie et de vol. Être conscient des risques vous aidera à faire un bon investissement que vous ne serez pas écrasé même s’il ne rapporte pas. La voiture classique doit être assurée tant qu’elle est encore chez le concessionnaire. Avant l’achat, vous devez inspecter physiquement la voiture avec l’aide d’un mécanicien expert. Vous devez également déterminer où vous stockerez la voiture une fois que vous l’aurez achetée. Il doit être dans un endroit sec pour éviter la corrosion et prolonger la ferronnerie de la voiture.

Conclusion

Devenir collectionneur implique bien plus que d’entrer dans un magasin et de repartir avec une voiture classique MGB GT. Vous devez rechercher et assister autant que possible à des salons de voitures anciennes. Mais si vous êtes un passionné de voitures, vous l’avez probablement déjà fait. Cependant, lorsque vous achetez une autre pièce pour votre collection, n’hésitez pas à demander de l’aide.