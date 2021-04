4 choses que le film Flash DCEU peut apprendre des scénarios multivers de la série CW

Le film Flash du DCEU devrait revoir la série CW et retirer le bénéfice du temps que la série Arrowverse a qu’il n’a pas dans un seul film. Les films de bandes dessinées ont tendance à suremballer ses héros et ses méchants afin de susciter l’intérêt des fans et de mettre en place un certain nombre de scénarios et de laisser ses films surchargés. À première vue, il peut sembler que The Flash de CW est surchargé, mais ce n’est vraiment pas le cas; il a eu la beauté du temps et de l’espace pour développer ses nombreux caractères. À mon tour, j’espère que le film dirigé par Ezra Miller le réalise et donne la priorité au développement de grands arcs sur beaucoup d’entre eux, en particulier en ce qui concerne le multivers, car cela peut être très déroutant.