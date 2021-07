4 choses que mon téléphone de 3 ans fait mieux que certains produits phares de 2021

Il est difficile d’affirmer que les smartphones phares modernes ne sont pas des kits impressionnants. Entre le silicium de pointe, les écrans à taux de rafraîchissement élevé, les caméras ultra-haute résolution et les designs élégants, il y a certainement beaucoup à aimer.

En disant cela, certains téléphones phares sont toujours à la traîne par rapport à des appareils beaucoup plus anciens dans certains domaines. Ne me croyez pas ? Eh bien, je porte toujours un Huawei Mate 20 Pro de l’ère 2018, et voici quelques choses que ce téléphone fait mieux que certains appareils phares actuels.

Ce que mon ancien produit phare fait mieux que certains téléphones phares modernes

1. Charge filaire rapide

Le Mate 20 Pro a été le premier téléphone Huawei à proposer une charge filaire de 40 W, promettant des temps de recharge d’environ une heure et une capacité de 70 % en 30 minutes. Cela ne semble pas étonnant par rapport aux nouveaux appareils comme la série OnePlus 9, Oppo Find X3 Pro et Xiaomi Mi 11 Ultra, qui se rechargent tous plus rapidement.

Cependant, nous avons vu de nombreux téléphones phares offrir des vitesses et des temps de charge plus lents au cours des 12 derniers mois. Les appareils comme la série Samsung Galaxy S21, Google Pixel 5, iPhone 12 Pro, Asus Zenfone 8 et Sony Xperia 1 III mettent tous plus de temps à atteindre 100 %.

Des vitesses de charge plus lentes entraînent généralement une meilleure santé de la batterie, mais nous avons constaté que de nombreux OEM proposent une charge rapide ainsi que des fonctions de charge intelligentes pour ralentir la dégradation de la batterie. Et la possibilité de charger considérablement votre téléphone à tout moment (par exemple juste avant de sortir) est l’une de mes choses préférées sur les appareils à charge rapide.

2. Flexibilité de la caméra

LG et Huawei ont été les deux premières sociétés à proposer un système de triple caméra arrière vraiment flexible, proposant respectivement le LG V40 et le Huawei Mate 20 Pro. Cela permet des prises de vue standard, des clichés ultra-larges et des images téléobjectif, ce qui en fait une plate-forme polyvalente.

Nous sommes en 2021, et bien que nous ayons vu de nombreux téléphones phares offrir ce type de configuration ou même mieux, il existe également de nombreux appareils haut de gamme à la traîne à cet égard. Par exemple, le Pixel 5 et l’iPhone 12 utilisent tous deux des systèmes à double caméra (abandonnant la caméra téléobjectif), tandis que les Xiaomi Mi 11 et OnePlus 9 ont plus de caméras mais manquent de téléobjectifs.

Le Mate 20 Pro de l’ère 2018 offre un système de caméra plus flexible que certains téléphones phares modernes.

Certains appareils comme le Mate 20 Pro sont également équipés de caméras ultra-larges plus flexibles grâce à l’inclusion de l’autofocus. Non seulement la mise au point automatique ouvre la porte à des prises de vue de meilleure qualité en général, mais elle permet également des modes macro bien meilleurs que la plupart des appareils photo macro dédiés. Nous avons vu ces caméras ultra-larges polyvalentes arriver sur davantage d’appareils (par exemple, les séries Galaxy S21, OnePlus 9), mais Google, Realme et Apple n’ont pas encore pris le train en marche.

3. Résistance à l’eau et charge sans fil

Deux caractéristiques des produits phares haut de gamme ont tendance à être la résistance à l’eau et la charge sans fil, et nous avons vu ces fonctionnalités disponibles sur les appareils de LG, Oppo, Samsung, Sony, Google et Apple depuis des années. Mon pilote quotidien de l’ère 2018 n’est pas différent dans la prise en charge des deux fonctionnalités, étant le premier à proposer également la recharge sans fil inversée.

Mais il existe encore une variété de téléphones phares sur le marché qui n’ont pas de charge sans fil et/ou une résistance à l’eau appropriée. Quelques exemples de téléphones dépourvus d’une ou des deux fonctionnalités incluent le Xiaomi Mi 11, le Vivo X60 Pro Plus, le Sony Xperia 5 III, l’Asus Zenfone 8 et le OnePlus 9 déverrouillé.

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles les fabricants pourraient ne pas vouloir adopter ces fonctionnalités, à savoir le désir de réduire les coûts ou des considérations de conception. Dans le cas du premier, la charge sans fil et la résistance à l’eau manquent souvent aux produits phares abordables. Dans le cas de ce dernier, les fabricants pourraient abandonner la charge sans fil pour une batterie plus grosse ou une conception plus mince (à part des facteurs de forme éclectiques comme les pliables).

4. Déverrouillage facial ou déverrouillage par empreinte digitale ? Pourquoi choisir?

Le Mate 20 Pro faisait partie de la première vague de téléphones à proposer un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran en 2018, et le scanner n’est pas trop mauvais. Ce n’est pas le plus rapide à déverrouiller, il y a des erreurs de lecture de temps en temps et la zone de numérisation réelle est assez petite. Mais c’est assez solide et pas si lent ou sujet aux erreurs qu’il soit ennuyeux.

De nos jours, presque tous les smartphones phares sont livrés avec un capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et presque tous sont plus rapides et/ou plus précis que mon appareil actuel. Mais le Mate 20 Pro dispose encore d’une autre forme d’authentification en 3D face unlock.

Mon téléphone de trois ans se démarque toujours des appareils modernes grâce à l’inclusion de la numérisation d’empreintes digitales et du déverrouillage du visage 3D.

Le déverrouillage du visage comme celui-ci est devenu moins important grâce au COVID-19 et au port du masque, mais c’est toujours une forme d’authentification généralement rapide et fiable qui s’avère parfois utile (par exemple si vous avez les mains sales). En fait, les derniers téléphones Mate de Huawei sont parmi les seuls téléphones modernes prenant en charge à la fois la numérisation des empreintes digitales et le déverrouillage du visage 3D.

Où cet ancien produit phare est à la traîne des nouveaux appareils

Eric Zeman / Autorité Android

En disant cela, il y a quelques domaines clés où mon téléphone phare de trois ans ne résiste pas bien par rapport aux appareils haut de gamme modernes. Le premier et le plus évident domaine est la performance, car le chipset Kirin 980 est toujours un bon interprète mais est à la traîne en ce qui concerne les repères et les tâches comme l’émulation. Les chipsets d’aujourd’hui comme le Snapdragon 888, l’Exynos 2100 et même les chipsets de milieu de gamme comme le Snapdragon 780G offrent tous plus de puissance dans l’ensemble.

Un autre domaine où le téléphone n’a pas résisté aussi bien est la connectivité cellulaire, car la 5G est rapidement devenue une évidence sur les appareils haut de gamme d’aujourd’hui. La 4G LTE est toujours assez rapide pour mes besoins lorsque je sors et la couverture 5G est inexistante dans ma région, mais cela signifie que le Mate 20 Pro n’est pas à l’épreuve du temps dans ce sens.

Ensuite, il y a la question des mises à jour logicielles, car le téléphone est toujours bloqué sur Android 10, malgré une mise à niveau vers le skin EMUI 11. Cela pourrait être un problème majeur si je garde le téléphone pendant quelques années de plus, car les applications cibleront progressivement les nouvelles versions d’Android.

Enfin, il existe une variété de petites fonctionnalités qui manquent ou doivent être améliorées sur mon ancien appareil, telles que le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran (les appareils de l’ère 2019 comme le Mi 9T Pro sont plus rapides), l’absence d’un rafraîchissement élevé et l’utilisation du stockage NM au lieu des cartes microSD.

Existe-t-il d’autres raisons pour lesquelles votre smartphone beaucoup plus ancien est meilleur que certains des appareils phares d’aujourd’hui ? Faites-le nous savoir via la section commentaires!