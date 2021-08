4 choses que nous avons apprises de la bande-annonce finale

Après une année 2020 incroyablement calme, Marvel fait beaucoup de bruit à la fois dans les maisons et dans les cinémas pour clôturer 2021.

En particulier, sur grand écran, nous aurons trois énormes films pour clôturer l’année : Shang-Chi et la légende des dix anneaux, The Eternals et Spider-Man : No Way Home.

Les fans sont ravis de voir ce qui se passera dans les trois, mais ils pourraient être plus curieux de savoir ce qui va arriver dans Les éternels. Ils sont si fascinants.

Les Éternels sont ces êtres célestes qui ont, apparemment, toujours été sur Terre avec ces incroyables pouvoirs. Mais nous n’en avons même jamais vu ou entendu parler… jusqu’à maintenant.

La dernière bande-annonce a plongé un peu là-dedans et a suscité le battage médiatique des fans.

“Quand vous aimez quelque chose, vous le protégez.” Regardez la toute nouvelle bande-annonce de #Eternals de Marvel Studios. Arrivée dans les salles le 5 novembre. pic.twitter.com/xpsfV6ypju – Eternals (@TheEternals) 19 août 2021

Ouf. Le 5 novembre ne peut pas arriver assez vite. Il se passe tellement de choses dans cette bande-annonce. Et nous avons appris tellement de choses à leur sujet en quelques minutes seulement.

Voici tout ce que vous devriez retenir de cette dernière bande-annonce avant de vous lancer dans le film.

La bande-annonce explique que les Eternals sont venus sur Terre il y a 7 000 ans, spécifiquement pour protéger les humains de ces créatures appelées “déviants”.

Nous ne savons pas exactement quels sont les déviants dans l’univers cinématographique à ce stade, mais dans les bandes dessinées, il s’agissait de ces êtres créés par des êtres célestes qui présentaient diverses mutations dans leur ADN. Il semble qu’ils plongent profondément dans les bandes dessinées avec celui-ci.

Le snap partie 2, apparemment. Au début de la bande-annonce, Ajak – joué par Salma Hayek – explique comment, il y a cinq ans, Thanos a anéanti toute la population de l’univers avec le snap.

Mais ensuite, les humains sur Terre les ont ramenés avec un autre claquement, qui a apparemment apporté suffisamment d’énergie “pour que l’émergence commence”.

Qu’est-ce que l’émergence ? Qui émerge ? Et qu’ont-ils à voir avec l’énergie à travers l’univers ? Ce sont des questions auxquelles nous aurons besoin de réponses. Mais, en ce qui concerne la raison pour laquelle les Éternels sont ici maintenant, cela semble être le cas. Ils protègent les humains de quelque chose.

Apparemment, on leur a dit de ne pas le faire. Sersi, un autre Eternal joué par Gemma Chan, a expliqué qu’on leur avait dit de ne pas s’immiscer dans les conflits humains à moins que des déviants ne soient impliqués.

Ils ont donc refusé de se lancer dans des conflits à cause de cette règle de leur créateur.

Grandes questions. La bande-annonce n’expliquait évidemment pas cela, car cela nous en donnerait probablement trop.

Mais c’était une question posée dans la bande-annonce. Et quand on lui a demandé, ce type est apparu.

On dirait donc qu’il pourrait s’agir d’Eson, le chercheur. C’est un assez grand méchant céleste dans les bandes dessinées connu pour détruire complètement les planètes.

Nous l’avons déjà vu dans Guardians of the Galaxy lorsque The Collector expliquait les Infinity Stones. Eson avait la pierre de puissance et a littéralement détruit une planète avec.

Il pourrait aussi s’agir de quelques autres célestes. Il est difficile de dire à travers l’image et l’apparence du design.

Arishem le juge, Jemiah l’analyseur, Eson le chercheur (a fait ses débuts dans Guardian of the Galaxy).

J’ai hâte de voir les autres célestes : Nezarr et Hargen#TheEternals pic.twitter.com/azbzXVzRaB – Eros 🍰 (@_erosuke) 19 août 2021

Donc, vraiment, nous n’avons aucune idée à ce stade.

Il y a encore tellement de questions et encore tellement de temps entre maintenant et la sortie de ce film, mais cela semble être incroyable.

Encore une fois, le 5 novembre ne peut pas arriver ici assez rapidement.