4 choses que vous ne savez peut-être pas sur les applications de covoiturage

Depuis la pandémie, l’utilisation d’applications tierces pour faire l’épicerie et commander un dîner à livrer est naturellement devenue plus populaire, voire routinière. Comme diverses régions du pays se sont ouvertes, les gens peuvent heureusement à nouveau utiliser les applications de covoiturage.

Si vous êtes dans une situation où vous souhaitez gagner de l’argent supplémentaire, vous pouvez envisager de devenir chauffeur pour Lyft ou Uber. Cependant, il y a probablement quelques choses que vous ne savez peut-être pas sur ces sociétés de covoiturage.

Avant de vous inscrire pour devenir chauffeur, ou même si vous ne faites affaire avec eux qu’en tant que passager, jetez un œil à ces conseils d’initiés utiles.

Vous n’avez besoin ni d’un téléphone ni d’une voiture pour être conducteur

C’est vrai! Uber et Lyft proposent aux conducteurs différentes options pour louer une voiture, un téléphone ou même les deux, selon l’application. Les deux applications proposent des locations de voitures pour les conducteurs dans certaines villes.

Vous devez remplir certaines conditions pour louer une voiture en utilisant l’un des programmes de covoiturage tels que Lyft’s Express Drive. Uber est un peu plus flexible et propose une autre alternative à ses chauffeurs.

Vous pouvez financer un téléphone ou en louer un pour seulement 10 $ par semaine. C’est ainsi qu’Uber aide ceux qui ont besoin d’un soutien supplémentaire lorsqu’ils se lancent.

Être impliqué dans un accident peut vous coûter cher

Si vous êtes impliqué dans une collision en tant que conducteur pour Uber ou Lyft, vous devrez peut-être payer plus que prévu. Les deux applications ont une couverture et des politiques d’assurance différentes, qui peuvent varier en fonction de l’état dans lequel vous avez demandé à être conducteur.

Selon les sites Web de Lyft et d’Uber, la franchise pour tout accident est de 2 500 $. Cependant, si vous avez été impliqué dans une collision en utilisant l’une de ces applications de covoiturage, vous pourriez être admissible à un financement de pré-règlement en cas d’accident.

Cela peut alléger certains des coûts et dépenses supplémentaires que vous n’auriez pas prévus au départ.

Les trajets à l’aéroport ne sont pas les plus gros générateurs d’argent

Malgré ce que pensent de nombreux conducteurs, conduire des personnes vers et depuis l’aéroport n’est pas nécessairement le meilleur moyen de gagner de l’argent en tant qu’opérateur de covoiturage. Certes, les trajets à l’aéroport Uber ou Lyft peuvent couvrir une certaine distance, ce qui signifie que vous gagnerez plus au cours d’un trajet, cela ne signifie pas nécessairement que la personne que vous ramenez devra voyager jusqu’à la ville où vous avez commencé.

De plus, vous attendrez dans la file d’attente avec tous vos concurrents. De nombreux aéroports, par exemple, ont désigné des emplacements pour les applications de covoiturage. Vous devez littéralement faire la queue et rivaliser avec d’autres conducteurs pour obtenir votre prochain passager.

Cela peut parfois prendre beaucoup de temps. Pendant cette période, vous avez peut-être réservé plusieurs passagers qui avaient besoin de plus de trajets locaux.

En somme, les transferts depuis et vers l’aéroport sont un peu un pari. Pire encore, vous n’êtes pas payé pendant que vous attendez dans la file d’attente.

Une fois que vous avez reçu un passager et que vous avez examiné votre salaire global pour le trajet après qu’Uber ou Lyft ait pris sa part, il est peu probable que vous gagniez autant que vous auriez pu l’espérer. Cela n’a peut-être pas valu la peine d’attendre.

Les conducteurs ne savent pas où vont les passagers

Si vous vous demandez pourquoi certains conducteurs accepteront votre trajet et annuleront immédiatement, c’est parce qu’ils ne savaient pas où vous comptiez vous rendre. Ni Uber ni Lyft ne permettent au conducteur de voir où le passager s’attend à être déposé jusqu’à ce que le trajet soit confirmé.

Selon Time Magazine, un passager voulait prendre un Uber de Scranton, en Pennsylvanie, jusqu’à Buffalo, New York. Le voyage a duré un total de six heures et trois chauffeurs Uber avant que quelqu’un accepte finalement de s’attaquer à l’ensemble du trajet.

Sans oublier que ce chauffeur a dû faire le trajet de retour à Scranton sans recevoir de rémunération supplémentaire pour cela.

Si vous envisagez de devenir chauffeur pour Uber ou Lyft, assurez-vous de faire suffisamment de recherches pour apprendre des expériences des autres. Cela peut être un travail lucratif, mais vous devez également être conscient de certaines mises en garde essentielles.