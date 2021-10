4 clés du classement des Red Sox

Alors ce que je pense est 4 heures clés de la classification pour les Red Sox de Boston (Red Sox) aile Série de Championnat de la Ligue américaine Dans la saison 2021 des majors.

Le retour de Julio Daniel

JD Martinez n’a pas joué au match 1 de la Division Series en raison d’une blessure, mais est revenu pour le match 2 et a tellement inspiré l’offensive des Red Sox qu’ils ont frappé cinq (5) circuits dans ce jus, dont un pour Boston. record pour l’équipe avec le plus de circuits en séries éliminatoires.

L’offensive de Kiké Hernández

Le Portoricain Kiké Hernández a explosé offensivement lors du deuxième match de la série Division et a frappé sept coups sûrs consécutifs, dont deux circuits, égalant et battant des records.

Le tangage de Nathan Eovaldi et la gestion des releveurs par le manager Alex Cora

Nathan Eovaldi continue de briller en séries éliminatoires depuis les World Series 2018 et le pouls du Portoricain n’a pas tremblé pour prendre le ballon des partants et le donner aux releveurs et il en va de même pour le plus proche.

Le retour d’Eduardo Rodriguez

Le Vénézuélien s’est remis de son mauvais départ dans le match 1 de la Division Series et a répondu dans le match 4.

Image des Red Sox.