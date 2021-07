4 clés pour une armée de réseaux sociaux

Pour Ryan Holmes

Note de l’éditeur: Ryan Holmes est le PDG de Hootsuite, une plate-forme de médias sociaux utilisée par des millions de personnes, ainsi que par les plus grandes entreprises du monde, pour gérer leurs profils sociaux. Suivez-les sur @invoker et @hootsuite.

(CNNMexico) – C’est le dilemme de la poule ou de l’œuf de l’ère numérique. Les entreprises savent que les réseaux sociaux peuvent influencer le comportement d’achat des publics : plus des trois quarts des consommateurs déclarent que les messages sociaux influencent directement ce comportement. Mais vous ne pouvez pas influencer un public que vous n’avez pas. Les entreprises qui n’ont pas assez d’abonnés se retrouvent à crier dans le vide lorsqu’elles publient sur Twitter, Facebook et d’autres médias.

De nombreuses entreprises occupant ce poste sont déjà en train de revoir une ressource qui est sur leur masse salariale : leurs employés.

Les employés de l’entreprise peuvent représenter une armée de médias sociaux interne peu explorée et très puissante.

Un peu de maths révèle son vrai potentiel. Imaginons qu’une entreprise de taille moyenne, nouvelle dans les médias sociaux, puisse gagner une audience de 1 000 abonnés Twitter sur son compte d’entreprise – une masse importante mais peut-être pas la masse critique qui stimule les ventes. Imaginons maintenant que cette même entreprise compte 100 employés, dont chacun compte 100 adeptes. Si tous ces employés partagent les mises à jour de l’entreprise, la portée potentielle est de 10 000 utilisateurs de Twitter.

Dans une grande entreprise, les bénéfices sont plus spectaculaires (pensez par exemple à une entreprise Fortune 100 avec des centaines d’employés). Bien entendu, les employés ne devraient jamais être obligés de partager ces mises à jour sur les réseaux sociaux à partir de leurs comptes personnels. Ce type de pratique doit toujours être volontaire. En fait, cela fait partie de la raison pour laquelle il est extrêmement puissant. Les messages organiques de bouche à oreille de nos amis semblent plus fiables que les messages d’entreprise que nous voyons sur les réseaux sociaux. Lorsque les employés partagent les messages, en d’autres termes, les entreprises étendent non seulement leur portée sur les réseaux sociaux, mais génèrent également plus de confiance et d’interaction.

Pour les entreprises intéressées à transformer leurs employés en une armée de médias sociaux, voici quatre stratégies clés :

1. Préparez le terrain : Inviter vos collaborateurs à utiliser les réseaux sociaux au travail, et non les interdire, est essentiel. Oui, Twitter et Facebook peuvent être distrayants, mais ce sont aussi des armes commerciales assez puissantes. Une étude récente du cabinet de conseil McKinsey indique que l’utilisation des médias sociaux au bureau a le potentiel de générer une valeur de 1,3 billion de dollars pour les entreprises.

Mais inviter les employés à les utiliser ne suffit pas. Dans mon entreprise, chaque nouvel employé suit une formation de base au cours de ses premières semaines. Nous sommes, bien sûr, une entreprise de médias sociaux et ce contenu n’est pas strictement nécessaire dans tous les contextes. Mais les médias sociaux ne sont pas seulement compris intuitivement, la conséquence potentielle de leur utilisation de la bonne manière et d’éviter les pierres d’achoppement de leur mauvaise utilisation nécessite une sorte d’instruction. Nous avons par exemple créé une certification où les employés complètent des modules interactifs à leur rythme.

2. Ouvrez les comptes : Une fois que les employés ont compris comment utiliser les réseaux, les mises à jour peuvent être partagées de plusieurs manières. Une option consiste pour ces personnes à créer des profils liés à l’entreprise. Dans mon entreprise, la plupart de nos 700 employés ont des comptes Twitter affiliés à Hootsuite (avec des noms comme @HootPeter ou @HootMarc), et ils retweetent régulièrement nos messages.

D’autres choisissent de partager nos messages sur leurs comptes personnels. Cela ne fonctionne évidemment pas partout, mais dans les entreprises où l’identité de marque et l’identité des employés sont bien alignées, ce type de comportement se produit spontanément.

Encore une fois, n’oubliez pas que vous ne devriez pas obliger vos employés à partager les messages. Ce que nous cherchons, c’est à créer un contenu intéressant qui puisse trouver un écho auprès de nos collaborateurs, leur donnant la possibilité de le partager vers l’extérieur. Idéalement, il s’agit d’une voie à double sens : en partageant des informations pertinentes, nos employés nous aident tout en construisant leur propre base de fans et leur réputation sur le lieu de travail.

3. Ayez des mises à jour faciles à partager : La clé pour impliquer les employés dans le marketing des médias sociaux est de rendre le processus simple et direct. Comment? Faites-leur savoir quand vous avez des nouvelles importantes sur l’organisation via les réseaux sociaux et partagez des messages simples qu’ils peuvent partager. Voici un exemple :

L’année dernière, un millier de personnes sont venues dans nos bureaux pour postuler à 100 postes vacants. La file de candidats était de deux blocs. Ce n’est pas un hasard : à la veille du salon du recrutement, notre équipe Ressources Humaines a envoyé des mails demandant aux salariés de partager leurs informations de poste sur leurs réseaux sociaux.

Ces e-mails contenaient des tweets pré-approuvés et de courts statuts Facebook sur l’événement. En quelques clics, nos membres du personnel étaient prêts à partager cette nouvelle avec leurs abonnés, élargissant ainsi notre portée au-delà des murs de notre bureau.

4. Mesurez vos résultats : L’une des vertus des réseaux sociaux est qu’il n’est pas difficile d’extraire des données des campagnes que vous menez. Par exemple, grâce à des outils comme Hootsuite, vous pouvez voir à quelle fréquence le message d’un individu est retweeté ou combien de personnes sur Facebook ont ​​été atteintes.

Pour des données plus poussées, des outils comme UberVu permettent de mesurer les mentions en temps réel sur une dizaine de réseaux sociaux et de collecter les informations sous forme de graphiques et de rapports. Avec ces types de ressources, il est possible de voir immédiatement qui partage un message spécifique, combien de personnes atteignent le message et le sentiment général (de positif à négatif) à propos de la conversation.

Un marketing social efficace dépend de la fidélisation d’un public fidèle d’une taille raisonnable, ce qui peut être difficile et coûteux pour les startups de médias sociaux. Mais, dans de nombreux cas, les employés de ces entreprises ont déjà un public auquel accéder. En recrutant quelques collaborateurs désireux d’élargir les messages pertinents, les entreprises peuvent étendre instantanément – et par ampleur – leur portée sur les médias sociaux.

Plus d’actualités Opinion sur CNNMéxico.com