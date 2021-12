4 codes du travail susceptibles d’être mis en œuvre d’ici l’exercice 23, car de nombreux États ont préparé des projets de règles

Le Centre a déjà finalisé les règles en vertu de ces codes et les États sont désormais tenus d’élaborer des réglementations de leur part, car le travail est un sujet concurrent.

Les quatre codes du travail sur les salaires, la sécurité sociale, les relations industrielles et la sécurité au travail, la santé et les conditions de travail devraient être mis en œuvre d’ici le prochain exercice, car au moins 13 États ont prépublié des projets de règles sur ces lois, a déclaré un haut responsable.

Le Centre a déjà finalisé les règles en vertu de ces codes et les États sont désormais tenus d’élaborer des réglementations de leur part, car le travail est un sujet concurrent.

Un haut responsable a déclaré que les quatre codes du travail devraient être mis en œuvre d’ici le prochain exercice.

«Les quatre codes du travail devraient être mis en œuvre au cours du prochain exercice 2022-2023, car un grand nombre d’États ont finalisé un projet de règles à leur sujet. Le Centre a achevé le processus de finalisation du projet de règles sur ces codes en février 2021. Mais comme le travail est un sujet concurrent, le Centre souhaite que les États les mettent également en œuvre en une seule fois », a déclaré le responsable.

Le ministre du Travail de l’Union, Bhupender Yadav, dans une réponse à la Rajya Sabha plus tôt cette semaine, a déclaré que le Code de sécurité, de santé et de conditions de travail au travail est le seul code sur lequel le moins de 13 États ont prépublié le projet de règles.

Le plus grand nombre de projets de notifications sont prépubliés sur le Code des salaires par 24 États/UT, suivi du Code des relations industrielles (par 20 États) et du Code de la sécurité sociale (18) États.

Dans sa réponse à la Chambre haute, le ministre a expliqué que le travail figure sur la liste concurrente de la Constitution et qu’en vertu des codes du travail, les règles doivent être élaborées par le gouvernement central ainsi que par les gouvernements des États.

Le gouvernement central et certains États/UT ont des règles prépubliées en vertu des quatre codes du travail. Le gouvernement central poursuit avec les gouvernements des États restants pour encadrer les règles des quatre codes, avait-il déclaré.

Le gouvernement central a notifié quatre codes du travail, à savoir, le code des salaires, 2019, le 8 août 2019, et le code des relations industrielles, 2020, le code de la sécurité sociale, 2020, et le code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail au travail. , 2020 le 29 septembre 2020.

Cependant, le Centre ainsi que les États sont tenus de notifier les règles en vertu des quatre codes pour faire appliquer ces lois dans les juridictions respectives. En vertu des codes, le pouvoir d’élaborer des règles a été confié au gouvernement central, au gouvernement de l’État et au gouvernement approprié et il est obligatoire de publier les règles dans leur journal officiel pendant une période de 30 ou 45 jours pour consultation publique.

Selon la réponse du ministre, des projets de règles sont prépubliés par 24 États sur le code des salaires.

Ces états sont Madhya Pradesh, Bihar, Uttarakhand, Karnataka, Uttar Pradesh, Gujarat, Odisha, Pendjab, Chhattisgarh, Tripura, Rajasthan, Jharkhand, Arunachal Pradesh, Himachal Pradesh, Haryana, Maharashtra, Goa, Mizoram, Manipurana, Assam, UT, du Jammu-et-Cachemire, de Pondichéry et du GNCT de Delhi.

De même, les 20 États qui ont prépublié des projets de règles sur le Code des relations industrielles sont le Madhya Pradesh, le Bihar, l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh, le Gujarat, l’Odisha, le Punjab, le Chhattisgarh, le Tripura, le Karnataka, le Jharkhand, l’Arunachal Pradesh, l’Haryana, l’Himachal Pradesh, Telangana, Manipur, Assam, Goa, UTs du Jammu-et-Cachemire et Pondichéry.

Pas moins de 18 États ont prépublié des projets de règles sur le Code de la sécurité sociale. Ces états sont le Madhya Pradesh, le Bihar, l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh, le Pendjab, le Chhattisgarh, l’Odisha, le Jharkhand, l’Arunachal Pradesh, l’Haryana, le Maharashtra, le Tripura, l’Himachal Pradesh, le Manipur, l’Assam, le Gujarat, Goa et l’UT du Jammu-et-Cachemire.

Pas moins de 13 États ont prépublié des projets de règles sur le Code de la sécurité, de la santé et des conditions de travail au travail. Ce sont l’Uttarakhand, l’Uttar Pradesh, le Madhya Pradesh, le Chhattisgarh, l’Odisha, l’Arunachal Pradesh, l’Haryana, le Jharkhand, le Punjab, le Manipur, le Bihar, l’Himachal Pradesh et l’UT du Jammu-et-Cachemire.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.