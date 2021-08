4 collaborations mode et bière sorties à l’été 2021 – WWD

Le monde de la mode n’est pas étranger à cette collaboration inattendue, les marques faisant régulièrement équipe avec des entreprises de plusieurs secteurs.

Alors que cette année a vu plusieurs marques de mode et créateurs se plonger dans l’industrie du vin, d’autres marques se lancent dans le monde de la bière avec de nouvelles collaborations pour les vêtements streetwear, athleisure et chaussures.

Ici, WWD examine certaines des collaborations les plus récentes entre les marques de mode et les brasseries. Lisez la suite pour en savoir plus.

modèle

Une image de campagne de la collection capsule co-brandée Modelo x 424. Avec l’aimable autorisation de Modelo

La société brassicole mexicaine Modelo vise le marché du streetwear avec sa collaboration de vêtements co-marqués avec des magasins de streetwear et de design haut de gamme à travers les États-Unis. jeans et une gamme de chemises recyclées arborant les logos des deux sociétés.

« Modelo a un avantage que nous avons trouvé se traduit bien par la vision des créateurs de streetwear emblématiques qui souhaitent créer des vêtements avant-gardistes avec la marque qui excite nos publics communs », a déclaré Rene Ramos, vice-président du domaine, du style de vie et du marketing expérientiel. chez Constellation Brands, la société brassant, important et commercialisant exclusivement des bières Modelo aux États-Unis

Modelo poursuit l’initiative avec plus de collections streetwear qui sortiront jusqu’à la fin de l’année. La société travaillera avec le fondateur et designer de KidSuper, Colm Dillane à New York ; Centre TX à Austin, Texas; RSVP Gallery à Chicago et Unknwn à Miami.

M.Gemi

Collaboration de M.Gemi avec Peroni. Photographie de Kate Haus

Pour célébrer leur héritage italien commun, la marque de chaussures M.Gemi et la société de bière Peroni se sont associées pour une collection capsule de baskets sortie le 24 août. Les baskets blanches sont faites à la main en Italie et comportent des détails en cuir bleu et un petit drapeau Peroni rouge. Les chaussures sont vendues au prix de 228 $ et sont disponibles en tailles hommes et femmes sur le site Web de M.Gemi.

Entrée

Pièces de la collaboration Budweiser de Starter. Avec l’aimable autorisation du démarreur

Starter, la marque de vêtements appartenant à Iconix Brand Group, a célébré son 50e anniversaire en août en s’associant à plusieurs marques mondiales, dont Budweiser et Coca-Cola, pour une collection capsule. La collection comprend des pièces qui reflètent des moments emblématiques des 50 dernières années, comme Coke enseignant au monde à chanter au sommet d’une colline et Budweiser’s Bud Bowl.

Starter, plus connu dans le monde du sport pour ses vestes, a lancé la collaboration en janvier avec une collection de t-shirts, sweat-shirts, vestes et chapeaux conçus avec le coloris et le logo rouge et blanc de Budweiser. Les pièces sont disponibles sur le site Web de la marque et varient entre 35 $ et 170 $.

Pacifico x Obey Vêtements

Styles de la collection de vêtements Pacifico x Obey

La société brassicole Pacifico s’associe à Obey Clothing pour une gamme de produits respectueux de l’environnement qui sortira le 30 août. La collection de produits comprend des t-shirts et des sacs fourre-tout ornés d’illustrations du logo de Pacifico. La marque reverse 100% des bénéfices de la collection à Surfrider Foundation, une organisation qui aide à protéger et préserver les océans du monde.

LIRE LA SUITE ICI :

Kylie Swim Is Coming : Tout savoir sur la nouvelle marque de Kylie Jenner

Théorie du design : comment Mona Assemi est devenue l’une des créatrices de bijoux incontournables de Beyoncé

« The Hype » propose une version modernisée du défilé de mode