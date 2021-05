4 conseils pour trouver l’atelier de carrosserie parfait

Photo de Dominika Kwiatkowska sur Pexels.com

Les ateliers de carrosserie sont un centime une douzaine, et il peut être difficile de les distinguer. Mais il peut y avoir des différences significatives dans le niveau de service que vous obtenez, leur expertise et le montant que vous pouvez vous attendre à payer. Certains ateliers de carrosserie peuvent être meilleurs pour des travaux spécifiques ou certains véhicules, et certains vous coûteront plus cher même si cela ne se reflétera pas nécessairement dans la qualité de leur travail. Si c’est la première fois que vous vous rendez dans un atelier de carrosserie, vous devez savoir quoi chercher. Jetons un coup d’œil à quelques conseils pour vous aider à trouver l’atelier de carrosserie qui vous convient le mieux.

Quelle est votre spécialité?

C’est une question très importante à poser à tout atelier de réparation automobile. Certains seront généralistes tandis que d’autres se spécialiseront dans certains domaines. Certains seront orientés vers des modèles de luxe ou de performance, par exemple, tandis que d’autres se spécialiseront dans les modifications.

Si vous avez besoin d’un petit travail, ou si vous avez un véhicule ordinaire qui a été endommagé lors d’une collision, opter pour un généraliste comme sandiegosautobody.com est probablement votre meilleure option. Les ateliers de carrosserie généralistes gèrent les travaux, petits et grands, et vous êtes plus susceptible d’obtenir un devis raisonnable d’un service comme celui-ci.

Bouche à oreille

Il serait également sage de demander aux personnes que vous connaissez si elles ont des recommandations. Si vous connaissez quelqu’un qui a eu une collision ces derniers temps, demandez-lui quel atelier de carrosserie il a utilisé et comment cela s’est passé. Comparez cela avec les avis de l’entreprise en ligne et voyez s’ils sont conformes.

Regardez leurs locaux

L’état d’un garage vous en dira long sur le niveau de qualité auquel vous pouvez vous attendre. Vérifiez si le garage a un signe réel sur le devant et pas quelque chose qui ressemble à un imprimé sur du carton. L’une des premières choses à vérifier lorsque vous entrez est la propreté de l’atelier. Cela peut sembler un petit détail, mais si vous voyez un magasin avec un beau sol en époxy propre par rapport à un qui semble ne pas avoir été nettoyé depuis des années, vous savez lequel est le plus susceptible de prendre votre travail au sérieux.

Choisissez le bon emplacement

Les prix peuvent différer considérablement selon l’endroit de la ville où se trouve le magasin. Vous devez également tenir compte de leurs frais généraux. S’ils sont situés dans un quartier chic de la ville, ils devront compenser les coûts supplémentaires quelque part. Ainsi, vous pourriez obtenir la même qualité d’emploi mais finir par payer beaucoup plus. Au lieu de cela, essayez de chercher des magasins dans les zones industrielles lorsque cela est possible et dans les zones où il y a déjà beaucoup de magasins d’automobiles. Cela signifie généralement que les magasins de cette zone obtiennent de bonnes affaires sur le loyer et vous permettent également de magasiner. Vérifiez également quelques magasins de la ville ayant une bonne réputation et comparez les devis.

Ce sont toutes des choses que vous devriez rechercher lors du choix d’un atelier de carrosserie automobile. Soyez prudent avec qui vous choisissez car une erreur pourrait potentiellement coûter des milliers de dollars.