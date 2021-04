4 critères d’éligibilité pour augmenter vos chances d’approbation de prêt personnel

Assurez-vous que vous établissez et maintenez une cote de crédit solide pour améliorer l’admissibilité au prêt personnel.

Le prêt personnel est l’une des options de prêt les plus préférées pour ceux qui ont besoin de fonds rapides. Cependant, sa nature non garantie conduit les prêteurs à adopter une approche prudente lors de l’évaluation des demandes de prêt. Cela peut conduire au rejet des demandes de prêt personnel.

Voici quelques-uns des facteurs cruciaux que les prêteurs prennent en compte lors de l’évaluation de l’admissibilité au prêt personnel:

Profil de crédit: La cote de crédit est l’un des premiers filtres pris en compte par les prêteurs lors de l’évaluation d’une demande de prêt personnel. En règle générale, les candidats ayant une cote de crédit de 750 et plus ont tendance à avoir une plus grande chance d’approbation de prêt car ils sont considérés comme plus disciplinés et, par conséquent, présentent un risque de crédit plus faible pour les prêteurs. Certains prêteurs offrent également des taux d’intérêt préférentiels aux demandeurs de prêts personnels ayant une cote de crédit plus élevée. Ceux qui ont une mauvaise cote de crédit sont soit rejetés, soit soumis à des taux d’intérêt plus élevés pour compenser le risque de crédit plus élevé pour le prêteur.

Assurez-vous de créer et de maintenir une bonne cote de crédit pour améliorer l’admissibilité au prêt personnel. Suivez des pratiques de crédit saines telles que le remboursement en temps opportun des EMI et des factures de carte de crédit, en limitant le taux d’utilisation du crédit à 30%, en surveillant les comptes de prêt garantis ou cosignés, en évitant de multiples demandes de prêt ou de carte de crédit dans un court laps de temps et en maintenant un mélange de crédit sain pour construire et maintenir une bonne cote de crédit.

Prenez l’habitude d’examiner votre rapport de crédit à intervalles réguliers, idéalement au moins une fois tous les trois mois. Cela vous laissera suffisamment de temps pour faire des efforts correctifs, si nécessaire, pour améliorer votre pointage de crédit. Cela vous permettra également de repérer des informations incorrectes ou des erreurs d’écriture qui réduisent votre pointage de crédit et de les signaler au bureau ou au prêteur concerné pour rectification. Un rapport de crédit rectifié augmentera automatiquement votre pointage de crédit. Vous pouvez obtenir un rapport de crédit gratuit chaque année auprès de chacun des bureaux de crédit. Vous pouvez également obtenir des rapports de crédit gratuits ainsi que leurs mises à jour mensuelles gratuites sur les marchés financiers en ligne.

Relation client existante avec les banques et les NBFC: De nombreuses banques et NBFC offrent des prêts personnels, avec des taux d’intérêt allant de 10% à 24% par an. De nombreux prêteurs offrent également des prêts personnels pré-approuvés à des taux d’intérêt préférentiels aux clients existants. Les relations existantes peuvent prendre diverses formes, y compris les comptes courants, d’épargne, de salaire ou de dépôt fixe / récurrent, les prêts existants ou les cartes de crédit.

Ceux qui cherchent à bénéficier d’un prêt personnel doivent d’abord contacter la banque et / ou les NBFC avec lesquels ils partagent une relation bancaire et / ou de prêt existante. Le taux d’intérêt et les autres caractéristiques de prêt qu’ils offrent peuvent être utilisés comme référence pour comparer les taux d’intérêt offerts par d’autres prêteurs. Visitez également les marchés financiers en ligne pour comparer les prêts personnels offerts par d’autres prêteurs en fonction de votre pointage de crédit, de vos revenus, du profil de l’employeur, du profil de l’emploi, etc.

Abordabilité EMI: Comme pour tous les types de prêt, les prêteurs tiennent compte de la capacité de remboursement d’un demandeur de prêt personnel lors de l’évaluation des demandes de prêt. Les prêteurs exigent généralement que les obligations de remboursement mensuel du prêt (y compris l’IME pour le nouveau prêt) se situent à 50% du revenu mensuel net. Ceux qui ont des obligations de remboursement plus élevées ont généralement moins de chances d’approuver un prêt personnel. Ces candidats devraient opter pour un mandat plus long, car cela réduirait la dépense EMI et, partant, augmenterait l’accessibilité et l’éligibilité aux prêts.

Profil d’emploi: Un autre critère d’admissibilité pris en compte par les prêteurs avant d’approuver les demandes de prêt personnel est le profil d’emploi du demandeur. Certains prêteurs tiennent également compte du profil d’emploi lors de la fixation des taux d’intérêt.

En règle générale, les prêteurs ont tendance à préférer les prêts aux employés salariés aux non-salariés en raison de la plus grande certitude de revenu des premiers. Parmi les demandeurs de prêts personnels salariés, ceux qui travaillent avec le secteur public ou des entreprises réputées sont préférés aux autres. Dans le cas des candidats non salariés, les professionnels tels que les comptables agréés et les médecins ont tendance à avoir plus de chances d’obtenir l’approbation de leurs demandes de prêt personnel.

(Par Gaurav Aggarwal, directeur et responsable des prêts non garantis, Paisabazaar.com)

