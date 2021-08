4 Crypto Moonshots pour surfer sur la résurgence de Bitcoin

in

Ne dis pas que je ne t’ai pas prévenu — Bitcoin (CCC :BTC-USD) est de retour!

Source : Shutterstock

Depuis la rédaction de ce titre il y a deux semaines, nous avons vu le Bitcoin resurgir presque comme par magie à 45 000 $. Ethereum (CCC :ETH-USD), ma crypto-monnaie n°1 pour 2021, a fait encore mieux, augmentant de 32% et battant haut la main les gains de Bitcoin.

Et pourquoi ne monteraient-ils pas ? Malgré le malaise des investisseurs, les actions américaines atteignent des niveaux record avec des rapports sur l’emploi meilleurs que prévu, un dollar qui se renforce (oui, cela compte) et des achats d’obligations apparemment interminables par la Réserve fédérale.

Cependant, je n’achète toujours pas de Bitcoin. Malgré la domination de la crypto-monnaie, il y a une limite à sa croissance. 5x… 10x… 100x ? Même si la Fed ne cesse jamais d’acheter des obligations, Bitcoin devrait valoir plus que tous les biens immobiliers américains combinés pour générer ces rendements. De plus, BTC est un dinosaure technologique ; les mineurs ont essentiellement bloqué toutes les formes d’améliorations.

Au lieu de cela, j’ai un œil sur les petites crypto-monnaies. Les Moonshots comme Dogecoin ont facilement rapporté 5 000 % ou plus sur ma montre – une quasi-impossibilité pour Bitcoin d’y parvenir aujourd’hui. Et c’est quelque chose que les gens du Crypto Investor Network d’InvestorPlace examinent quotidiennement.

Aujourd’hui, nous allons jeter un œil à plusieurs altcoins qui semblent prêts à sauter sur la résurgence de Bitcoin.

Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Les jetons alternatifs augmentent à nouveau

Les lecteurs réguliers de Moonshot connaîtront ma règle n ° 1 pour les crypto-monnaies :

Partout où Bitcoin ira, le reste suivra (directionnellement, de toute façon).

C’est parce que la crypto est un marché axé sur le sentiment où l’altcoin moyen ne surperformera que si le grand frère augmente également.

Comme pour toute règle, il existe quelques exceptions notables. Un de mes choix, Monte plus haut (CCC :GUH-USD), a bondi de 4 500 % le mois dernier au cours de la même période, Bitcoin était en baisse de -11%. D’autres choix tels que BabyDoge (CCC :BABYDOGE-USD) et Shikoku Inu (CCC :SHIKO-USD) a gagné 250% et 56% respectivement sur la même période.

Mais je les ai choisis en nageant à contre-courant. Sur les 100 crypto-monnaies à plus grande capitalisation boursière au cours de cette période, une seule a augmenté, par CoinMarketCap.

Les trois stratégies de trading Altcoin

Maintenant que le vent a tourné, il est temps de revoir les trois stratégies que j’ai pour le trading de crypto.

Court terme. Une tactique gagnante consiste à utiliser le Stratégie de Momentum Master. En se concentrant uniquement sur les altcoins les plus dynamiques (et en les abandonnant à la minute où ils s’estompent), les investisseurs peuvent réaliser des gains de 30% ou plus en quelques jours. Répéter le processus peut potentiellement constituer un portefeuille par millions.

Moyen terme. La deuxième option consiste à acheter un jeton avec une certaine reconnaissabilité. Bien que ceux-ci aient encore généralement une valeur à long terme nulle d’un point de vue fondamental, les investisseurs ne devraient pas ignorer le facteur divertissement. Après tout, Dogecoin a transformé des milliers d’investisseurs en millionnaires.

Long terme. Enfin, il y a l’achat de pièces (comparativement) de meilleure qualité avec une utilisation réelle au-delà de la spéculation financière. j’ai souligné Cardano (CCC :ADA-USD), PCI (CCC :ICP-USD) et d’autres dans le passé comme des pièces qui pourraient moudre plus haut.

4 Altcoins pour profiter du succès de Bitcoin : idées commerciales à court terme

Veuillez noter : j’énumère ces choix non pas comme une approbation de la qualité fondamentale, mais comme un reflet des recommandations de mon système de trading.

CryptoBlades (compétence)

Après avoir chuté de 80% par rapport à son pic de juillet, ce jeu de blockchain NFT est de retour en force. Les prix ont régulièrement grimpé jusqu’à 60 $, ajoutant 25 millions de dollars de capitalisation au populaire jeton Binance. Cryptolames (CCC :COMPÉTENCE-USD) est un pari légèrement meilleur que la plupart en raison de sa grande communauté de fans. Vous n’accumulez pas 75 000 abonnés Twitter et près d’un demi-million d’adresses sans une implication sérieuse des investisseurs (ou des bots, dans certains cas).

Idées commerciales à moyen terme : Shiba Inu (SHIB)

J’ai longtemps eu des sentiments mitigés sur Shiba Inu (CCC :SHIB-USD). La monnaie ressemble beaucoup à Dogecoin (CCC :DOGE-USD) (c’est-à-dire que cela a commencé comme une blague), mais son augmentation de plus de 500 000 fois à 0,03 cents en mai dernier a rendu le jeton basé sur Ethereum trop cher pour moi. SHIB a depuis perdu 80% de sa valeur.

Mon tracker Momentum a cependant finalement inversé le cap sur SHIB. Compte tenu de sa résurgence de 20% au cours du week-end (couplée à la montée d’Ethereum et de Bitcoin), cet altcoin pourrait rapidement devenir la prochaine fascination de Reddit.

Je considère SHIB comme une extension du succès d’Ethereum. Au printemps dernier, le jeton a gagné en notoriété lorsque les investisseurs ont réalisé que la participation de 50 % du cofondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, valait près de 7 milliards de dollars (les jetons lui ont été offerts en guise de bâillon au lieu d’être “brûlés”).

Et bien que M. Buterin ait finalement brûlé les pièces lui-même, SHIB reste mon jeton Ethereum préféré pour son potentiel de décentralisation et la force de sa communauté.

Dogecoin (DOGE)

Je réitère ma recommandation sur Dogecoin. C’était intéressant à 20 cents, et encore plus à 25 cents.

Bien sûr, nous pouvons discuter toute la journée pour savoir si Dogecoin a une valeur fondamentale. Mais épargnons-nous la peine et admettons que cela n’a pas d’importance. Tout comme les dollars en argent de collection ou 90% des choses que vous voyez sur Antiques Roadshow, Dogecoin vaut tout ce que les gens sont prêts à payer.

Et il s’avère que les investisseurs Dogecoin sont quelque peu prévisibles – une caractéristique qui le rend idéal pour le trading Momentum Master. Ma stratégie a signalé que Dogecoin se vendait à 40 cents en juin et maintenant, il dit aux investisseurs de remonter sur la lancée du graphique des prix.

Idée commerciale à long terme : Ethereum (ETH)

je m’en tiens à mon 1er choix de crypto à long terme de 2021: Ethereum.

Le “London Hard Fork” de la semaine dernière était essentiellement une mise à niveau du code pour ETH qui a prouvé une chose : les parties prenantes d’Ethereum peuvent toujours travailler vers un bien commun pour ceux qui sont moins familiers avec le jargon crypto.

Contrairement à Bitcoin, où les mineurs ont entravé leurs efforts pour passer à des protocoles de « preuve de participation » économes en énergie, la communauté d’Ethereum semble se concentrer sur la survie du réseau, même si cela signifie se débarrasser de tous ses mineurs et de leurs machines énergivores.

Ethereum reste également dominant dans le monde des NFT, où le jeton ERC-721 reste l’étalon-or. Bien que les concurrents aiment Binance (CCC :BNB-USD) continuera à talonner Ethereum, la longueur d’avance d’ETH lui donne un net avantage dans un monde où tout le monde est gagnant du suivi des biens numériques.

Bien sûr, il y a des risques. La plupart des non-stablecoins n’ont aucune valeur fondamentale, et des alternatives – de Binance à Pay Pal (NASDAQ :PYPL) – pourrait rendre la vie difficile aux investisseurs ETH. Mais si vous recherchez une pièce réputée avec de nombreux fans, alors Ethereum est un bon pari.

Source : Source : Catalyst Labs / Shutterstock

Les Spamcoins ont dépassé leur apogée

S’il y a une dure vérité sur les crypto-monnaies gonflées, c’est que la plupart reviennent sur terre.

La semaine dernière, des pertes particulièrement graves ont été enregistrées parmi ce que j’appelle les « Spamcoins » – des jetons qui, je pense, utilisent la fraude au clic et les robots de trading pour donner l’illusion de l’intérêt des investisseurs.

Deux d’entre eux – RichQuack (CCC :QUACK-USD) et WolfSafePauvres (CCC :WSPP-USD) — méritent une mention spéciale. Et pas seulement parce que j’ai dit « les larguer » à la fin du mois de juillet. C’est parce que le lendemain de ce que j’ai dit, ils ont fait exactement ce à quoi vous vous attendiez :

Ils sont tombés de la carte.

RichQuack. Le compte Twitter du jeton Binance est passé de 5 à 8 mises à jour par jour à 1 à 2 à la fin juillet. Jusqu’à présent ce mois-ci, les développeurs de QUACK n’ont publié qu’une seule mise à jour.

WolfSafePoorPeople. Alors que le compte Twitter du jeton reste actif, le commerce de la crypto-monnaie est tombé d’une falaise. Les volumes se sont effondrés à 95% par rapport à leur pic.

Essentiellement, ces jetons fonctionnent sur le battage médiatique. Et parce que la Securities and Exchange Commission et FINRA ne surveillez pas (encore) les altcoins, les développeurs sont libres d’escroquer qui bon leur semble.

Cela rend ces pièces discutables d’un point de vue moral – quelque chose que j’ai longtemps considéré. Si vous savez que quelque chose ne vaut rien, est-ce mal de l’acheter pour 50 $, de le vendre pour 100 $ (en supposant que vous ne fassiez pas de fausses déclarations) et de regarder l’acheteur se retrouver avec quelque chose qui vaut 0 $ ?

Certains investisseurs seront certainement d’accord. Pour eux, même en achetant des actions en GameStop (NYSE :GME) à 4 $ et le vendre à un prix surévalué de 480 $ semble mal. Et je comprends ça.

D’autres investisseurs hausseront les épaules et diront que c’est un peu comme jouer au poker. Si tout le monde sait qu’il joue à un jeu à somme négative, qu’y a-t-il de mal à compter un peu de cartes tant que vous n’enfreignez aucune règle ?

Quoi qu’il en soit, la nouvelle récolte de Spamcoins cette semaine suivra probablement la même parabole : 2 à 3 jours de gains fantastiques, suivis d’une autre série de pertes « je vous l’avais bien dit ». Alors s’il vous plaît, ne gardez pas les Spamcoins trop longtemps.

Tokenomique 101

1 300 $ Le prix que l’auteur Allen Gannett a payé pour frapper une série de quatre NFT en mars. La hausse des prix de l’Ethereum GAS avait poussé les frais de transaction à des niveaux records. 15 $ Le coût actuel pour frapper un Ethereum NFT aux prix GAS d’aujourd’hui, en supposant que la transaction utilise 90 000 GAS. 4.6 Nombre maximal de transactions possibles par seconde sur le réseau Bitcoin. La plus ancienne crypto-monnaie du monde a maintenu des goulots d’étranglement qui favorisent les opérateurs miniers. 65 000 transactions par seconde qui Visa (NYSE :V) peut apparemment gérer. Les crypto-monnaies évolutives comme Internet Computer (ICP) cherchent à reproduire cette vitesse.

Lectures intéressantes

Bitcoin n’est peut-être pas un investissement 10x Moonshot, mais selon Luke Lango, il pourrait encore atteindre 100 000 $.

Les redditeurs pourraient aimer AMC (NYSE :AMC) stock, mais que se passe-t-il sous le capot de la chaîne de cinéma ? Louis Navellier examine les résultats de la société au deuxième trimestre et a un message fort pour les investisseurs fondamentaux.

Mark Hake passe en revue l’un de ses penny stocks les plus haussiers, Senseonics (NYSE :SENS). Bien que l’action ait déjà augmenté de 100 % depuis sa recommandation initiale, il continue de doubler.

Brendan Rearick recueille des prévisions de prix pour Dogecoin. Ne prenez pas les chiffres au pied de la lettre : prédire le prix DOGE est un peu comme deviner les numéros de loterie. Mais cela donne un aperçu de la façon dont les investisseurs haussiers sont devenus.

Ici, nous allons encore, encore.

Des amis me demandent souvent où je pense que Bitcoin ira ensuite.

La réponse simple que je donne est : « Eh bien, à quelle période pensez-vous ? »

Jour après jour. À court terme, Bitcoin est un actif à retour moyen. Depuis 2018, peu importe si le prix de Bitcoin a augmenté ou baissé la veille, il y avait 55% de chances qu’il fasse quelque chose de différent le lendemain.

Mois après mois. Pour des périodes plus longues, l’inverse devient vrai. Le rendement mensuel de Bitcoin continue dans la même direction 54% du temps.

Ceux qui échangent des crypto-monnaies pour gagner leur vie le savent déjà. Les traders d’arbitrage sont extrêmement doués pour détecter les inefficacités du marché, ce qui a tendance à atténuer les hausses de prix quotidiennes. Pendant ce temps, les commerçants de détail plus lents qui se lancent produisent un élan qui peut durer des semaines ou des mois.

Aucune stratégie unique ne correspond aux besoins de chacun. Les Spamcoins sont un jeu de day-trader, tandis que les cryptos de meilleure qualité sont meilleurs pour les personnes disposées à acheter et à conserver.

Quoi qu’il en soit, les altcoins sont un foyer d’investissements Moonshot. Une fois que vous aurez compris les inefficacités du « Far West » de la finance, vous découvrirez tout un monde de possibilités qui vous attend.

PS Voulez-vous en savoir plus sur les crypto-monnaies ? Penny actions ? Options ? Laissez-moi une note à moonshots@investorplace.com ou contactez-moi sur LinkedIn et faites-moi savoir ce que vous aimeriez voir.

À la date de publication, Tom Yeung n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est de simplifier le monde de l’investissement.