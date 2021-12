4 Cryptos à acheter à un stade de croissance précoce

Tout comme les actions, les investisseurs peuvent avoir un portefeuille diversifié dans l’espace des crypto-monnaies. Il existe des cryptos établis à acheter qui offrent une stabilité en termes de retours. D’un autre côté, il existe des altcoins qui peuvent être considérés comme des investissements à bêta élevé.

Il n’est pas rare que les investisseurs en capital-risque obtiennent des retours sur investissement 100 fois ou 1000 fois supérieurs. Bien sûr, il y a des idées commerciales qui échouent. Cependant, même si un investissement offre des rendements multiples, il compense les pertes des autres.

Dans le monde de la crypto-monnaie, investir dans des projets à un stade précoce peut être similaire à un investissement en capital-risque. Il existe des projets non spéculatifs qui ont des plans ambitieux à long terme. Ainsi, considérer l’exposition à ces projets à un stade précoce et tenir avec patience est probablement la clé pour gagner beaucoup d’argent dans le monde de la crypto-monnaie.

Cette chronique parle de quatre cryptos à acheter qui semblent attrayants à conserver jusqu’en 2022. Je tiens à nouveau à souligner que même les bons projets peuvent échouer. Les investisseurs doivent donc avoir un portefeuille diversifié. Et bien que ces pièces/jetons soient attrayants, aller trop loin dans les projets à un stade précoce peut être risqué.

Dans l’ensemble, cependant, je pense qu’une certaine exposition peut être envisagée pour ces projets. À mon avis, tous ces projets peuvent générer des rendements multiples au cours des prochains trimestres.

Avec tout cela à l’esprit, examinons de plus près les cryptos à acheter à un stade de croissance précoce.

Véra (CCC :VERA-USD)

Cascade DeFi (CCC :WTF-USD)

MarchéMove (CCC :MOVE-USD)

BoutiqueSUIVANT (CCC :SUIVANT-USD)

Maintenant, allons-y et analysons chacun un peu plus près.

Cryptos à acheter : Vera (VERA)

Le mois dernier, Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) Le PDG a estimé que les jetons non fongibles (NFT) peuvent être gros ou plus gros que le trading de crypto. Si ce point de vue est vrai, les jetons de qualité dans l’espace NFT méritent d’être envisagés pour 2022. Et c’est l’une des raisons de considérer Vera parmi les meilleurs cryptos à acheter avec le projet encore à un stade précoce.

Le jeton Vera est entré sur le marché en septembre 2021 et a augmenté de plus de 300 % le mois dernier. Cela n’est pas surprenant compte tenu de l’intérêt pour le NFT.

Cependant, l’euphorie NFT n’est pas la seule raison de considérer le jeton Vera. En résumé, l’objectif du projet Vera est de faire fonctionner les NFT pour les investisseurs. Le projet permettra aux investisseurs de louer, prêter et hypothéquer des tokens non fongibles.

Par conséquent, Vera est peut-être le premier projet dans l’espace NFT qui permet au marché de générer une nouvelle source de revenus. Il est également intéressant de noter que le projet est soutenu par des investisseurs qui incluent Marques Animoca, un leader des jeux blockchain et des NFT. La société a déjà levé 4 millions de dollars avant la vente publique d’IDO.

Un autre point à noter est que le projet a initialement lancé des locations NFT dans le réseau principal Ethereum. Dans les prochains mois, le NFT hypothécaire et les locations devraient être lancés dans Binance Smart Chain, Polygone (CCC :MATIC-USD) et Solona (CCC :SOL-USD). Cela donnera au projet une visibilité nettement plus élevée.

Cascade DeFi (WTF)

Alors que les actifs bloqués dans le monde de la finance décentralisée augmentent, Waterfall DeFi est un projet intéressant. L’objectif de Waterfall DeFi est de fournir aux utilisateurs conservateurs de DeFi un rendement stable et prévisible. Dans le même temps, le projet permet aux utilisateurs qui prennent des risques de tirer parti de leur capital pour des gains plus élevés.

L’une des raisons d’aimer Waterfall est l’équipe derrière le projet. Le projet a des professionnels d’organisations qui incluent Banque d’Amérique (NYSE :BAC), JPMorgan Chase (NYSE :JPM), Crédit Suisse (NYSE :CS) et McKinsey.

Initialement, Waterfall aura un ensemble fixe d’actifs de portefeuille DeFi. La tranche senior a un faible risque et un rendement inférieur. La tranche junior offrira un rendement plus élevé. Cependant, au fur et à mesure de l’avancement du projet, Waterfall permettra aux utilisateurs de sélectionner leur propre portefeuille de produits en tranches.

Waterfall DeFi est également attrayant compte tenu du programme de jalonnement. Actuellement, le projet offre un TAP de 100 % sur le jalonnement flexible. Par conséquent, même si le jeton reste sur le côté, les investisseurs sont positionnés pour obtenir des rendements sains.

Dans l’ensemble, avec la volatilité du marché des crypto-monnaies, Waterfall DeFi est susceptible d’attirer les investisseurs. Même si un portefeuille à faible risque est choisi, les rendements sont intéressants compte tenu du fait que les taux d’intérêt restent artificiellement bas à l’échelle mondiale.

Cryptos à acheter : MarketMove (MOVE)

Le mois dernier, j’ai discuté du token Move comme l’un des meilleurs cryptos à acheter pour 2022. Le prix du token est plus élevé de 346% depuis cette colonne. Même après le grand rallye, je pense que le jeton est positionné pour une nouvelle hausse.

Le projet MarketMove a été répertorié en septembre 2021. Le projet vise à aider les investisseurs à éviter les escroqueries dans le monde de la crypto-monnaie. Récemment, MarketMove a lancé un audit de sécurité complet qui permet aux investisseurs d’identifier les tirages de tapis et les pots de miel potentiels.

Au cours des prochains mois, MarketMove fournira aux investisseurs des fonctionnalités supplémentaires telles que les ordres stop-loss et limites pour les échanges décentralisés. De plus, le projet vise à lever 5 à 10 millions de dollars auprès d’investisseurs pour accélérer le développement de produits.

MarketMove a également annoncé un projet « Move X », qui, selon la direction, changera la donne. Alors que les détails sont toujours attendus sur Move X, le jeton devrait avoir une tendance à la hausse dans les semaines à venir à mesure que le livre blanc sera publié.

J’aime aussi le fait que le token soit hyper déflationniste. Initialement, MarketMove disposait d’un billion de jetons et 75% ont été brûlés au lancement. À chaque transaction d’achat et de vente, les jetons sont brûlés. Actuellement, 236,5 milliards de tokens sont en circulation. À mesure que le volume des transactions augmente avec une visibilité plus élevée, le jeton est susceptible d’être rare.

Dans l’ensemble, MarketMove semble avoir un cas d’utilisation solide et le projet utilise la puissance de l’intelligence artificielle pour aider les investisseurs. Avec une grande campagne de marketing imminente et une éventuelle cotation de Binance au premier trimestre 2022, les perspectives sont haussières.

ShopNEXT (NEXT)

La prochaine pièce, qui a récemment été répertoriée sur Gate.io, est un autre nom parmi les cryptos à acheter à un stade de croissance précoce.

Comme son nom l’indique, ShopNEXT est lié aux achats en ligne. C’est le premier site Web d’achat pour gagner où les utilisateurs sont récompensés en cryptos pour leurs achats en ligne.

Le projet a déjà des partenaires attractifs, parmi lesquels Binance Pay et Shopiness. Cette dernière est l’une des meilleures plateformes de cashback et de fidélité au Vietnam avec 700 000 utilisateurs. Le partenariat avec Shopiness a permis au projet d’intégrer le système de vente et de marketing avec plus de 600 marques.

En termes de feuille de route du projet, ShopNEXT a initialement lancé l’application mobile sur six marchés d’Asie du Sud-Est.

Au premier trimestre 2022, le projet vise à lancer des récompenses en magasin au Vietnam. De plus, le plan est d’augmenter la base d’utilisateurs sur d’autres marchés dans le monde d’ici le troisième trimestre 2022. De toute évidence, le projet semble ambitieux et bénéficie d’un fort soutien des investisseurs.

La Tokenomics du projet semble également séduisante. L’offre totale de NEXT coin est d’un milliard. Cependant, le calendrier de sortie des tokens est presque sur une période de quatre ans.

À la date de publication, Faisal Humayun était longtemps MarketMove (MOVE). Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions en mettant l’accent sur les secteurs de la technologie, de l’énergie et des matières premières.