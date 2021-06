4 des meilleures actions bon marché à acheter en juin

Bien que de nombreuses actions soient chères, beaucoup ont été battues ce printemps et semblent très abordables à l’approche de l’été. La rotation des actions technologiques de croissance, surnommées « l’épave technologique à Wall Street », et la volatilité du marché ont fait baisser le cours des actions de nombreuses actions performantes, présentant d’excellentes actions bon marché à acheter pour les investisseurs avertis.

Pour 50 $ l’action ou moins, les investisseurs peuvent ajouter plusieurs actions à leur portefeuille qui ont beaucoup de potentiel de gains à long terme. Avec la reprise de l’économie au second semestre de l’année, on peut s’attendre à ce que de nombreuses actions surperforment. Dans cet article, nous examinerons quatre actions offrant de grandes opportunités d’achat en juin et susceptibles de générer des bénéfices futurs.

Mes quatre meilleurs choix sont :

Piecesauto24.com (NASDAQ :PRTS)

Dessins (NASDAQ :DKNG)

Sunrun (NASDAQ :COURS)

Nautile (NYSE :NLS)

Meilleures actions bon marché à acheter : Carparts.com (PRTS)

Carparts.com est un stock battu avec un énorme potentiel de hausse. La société basée à Torrance, en Californie, est spécialisée dans la vente en ligne de tous types de pièces automobiles, y compris des pièces pour moteurs. En affaires depuis 1995 et anciennement connu sous le nom de « pièces d’auto américaines », Carparts.com vend des millions de pièces et d’accessoires chaque année.

À environ 17 $ par action, l’action PRTS est en baisse de près de 30 % par rapport à son plus haut de 52 semaines de 23,26 $. Malgré la baisse, les analystes restent attachés à l’action avec un objectif de cours médian de 24,50 $, suggérant que le cours de l’action pourrait augmenter de plus de 40 % par rapport aux niveaux actuels.

L’action PRTS a été pénalisée par la rotation générale des titres technologiques vers les titres cycliques. Cependant, les fondamentaux et les performances financières de l’entreprise justifient un cours de bourse plus élevé. Carparts.com a déclaré des revenus de 144,8 millions de dollars dans ses bénéfices du premier trimestre, en hausse de 65% par rapport à l’année précédente et bien au-dessus des 117,5 millions de dollars attendus par les analystes. Le centre de distribution de la société au Texas est rempli à environ 60 % et en pleine croissance, avec des plans pour augmenter sa capacité totale à un million de pieds carrés.

L’avenir reste prometteur pour le marché des voitures d’occasion et les pièces nécessaires à sa pérennité. Selon JD Power, les prix des voitures d’occasion ont augmenté de près de 17% depuis le début de 2021. La pandémie mondiale pousse les Américains à acheter des voitures d’occasion plutôt que des voitures neuves car ils voyagent et font la navette moins souvent, une tendance qui pourrait se poursuivre après que Covid-19 soit derrière nous. .

Draftkings (DKNG)

Une autre action qui semble bon marché à son cours actuel est Draftkings, la société de paris sportifs en ligne et de sports fantastiques basée à Boston. L’action DKNG a clôturé à 50,99 $ le 2 juin, ce qui la place à 31 % en dessous de son plus haut sur 52 semaines de 74,38 $.

À son niveau actuel, l’action DKNG est bien en deçà des attentes des analystes. Les analystes ont fixé son objectif de cours médian à 74 $ par action. L’objectif élevé sur le cours de l’action est de 105 $. L’objectif de cours médian représenterait un gain de plus de 40 % par rapport à l’endroit où l’action se négocie actuellement.

L’action DKNG devrait décoller au second semestre de cette année avec la reprise du sport. Avec la prochaine saison de football de la NFL et un nombre croissant d’États américains légalisant les paris sportifs, Draftkings peut générer des revenus et couvrir les déficits budgétaires résultant de la pandémie de Covid-19.

L’entreprise continue de bien performer financièrement. Draftkings a enregistré des revenus de 312 millions de dollars dans ses bénéfices du premier trimestre. C’est près de 35% de mieux que les estimations des analystes de 231,5 millions de dollars et montre une croissance de 175% d’une année sur l’autre.

Meilleures actions bon marché à acheter en juin : Sunrun (RUN)

Sunrun, une société de panneaux solaires résidentiels et de batteries domestiques basée à San Francisco, a reçu une mise à niveau d’analyste après l’autre au cours des derniers mois. Goldman Sachs qualifie Sunrun de société solaire « de référence » et a relevé sa cote sur la société pour « acheter » à « neutre » avec un objectif de prix de 70 $ par action.

À son cours actuel de 42,87 $, l’action RUN est plus de 50 % inférieure à son plus haut de 52 semaines de 100,93 $ et semble très bon marché. La baisse du titre était principalement due à des problèmes d’approvisionnement que la société a résolus depuis.

Bien que Sunrun reste non rentable, il a annoncé une perte plus faible au premier trimestre et a relevé ses prévisions pour l’année entière pour 2021. La société a annoncé une perte nette de 23,8 millions de dollars, une nette amélioration par rapport à une perte de 28 millions de dollars un an plus tôt. Le chiffre d’affaires du premier trimestre a totalisé 334,8 millions de dollars, en hausse de 59 % par rapport à il y a un an. Sunrun a augmenté ses prévisions pour qu’elles se situent entre 25 % et 30 % pour l’ensemble de l’année, contre des attentes antérieures de croissance de 20 à 25 %.

L’objectif de cours médian sur l’action RUN est actuellement de 81 $, ce qui implique que le cours de l’action pourrait augmenter de plus de 80% par rapport à son niveau actuel. L’estimation basse de l’action est de 50 $, soit plus de 15 % de plus que le cours actuel de l’action.

Nautile (NLS)

À moins de 20 $ l’action, l’action de Nautilus semble extrêmement bon marché – encore moins chère par rapport à son rival peloton (NASDAQ :PTON), dont le cours de l’action est supérieur à 100 $. À son prix actuel de 17,52 $ par action, l’action du fabricant d’équipements de fitness est de 44% en dessous de son plus haut de 52 semaines de 31,38 $.

Les analystes semblent convenir que les actions de la société basée à Vancouver, dans l’État de Washington, sont sous-évaluées aux niveaux actuels. L’objectif de prix médian de l’action est de 26 $, ce qui implique une hausse de 48% à partir d’ici. La cible haute sur le stock est de 40 $.

Comme pour les autres actions présentées dans cet article, Nautilus a annoncé des bénéfices du premier trimestre beaucoup plus élevés que prévu. La société, qui possède des marques telles que Bowflex et Schwinn Fitness, a déclaré un chiffre d’affaires de 206,1 millions de dollars au premier trimestre de cette année, en hausse de 120 % par rapport à un chiffre d’affaires de 93,7 millions de dollars au cours de la même période de 2020. Le bénéfice par action (EPS) pour le premier trimestre est entré à 93 cents, en hausse de 1 229% par rapport à un BPA de 7 cents au premier trimestre 2020. Les résultats des bénéfices soutiennent définitivement un cours de l’action plus élevé.

A la date de publication, Joel Baglole détenait une position longue sur DKNG. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Joel Baglole est journaliste économique depuis 20 ans. Il a passé cinq ans en tant que journaliste au Wall Street Journal et a également écrit pour les journaux The Washington Post et Toronto Star, ainsi que pour des sites Web financiers tels que The Motley Fool et Investopedia.