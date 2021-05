4 des stocks de mauvaises herbes les moins volatiles sur le marché aujourd’hui

Avec une possibilité croissante de légalisation du cannabis au niveau fédéral, les stocks de mauvaises herbes semblent être un bon thème d’investissement. Il convient de noter que dix-huit États contenant 40% de la population américaine ont déjà légalisé le cannabis. Cela présente déjà une grande opportunité de marché. Cependant, les stocks de mauvaises herbes vont probablement augmenter une fois que la légalisation fédérale aura lieu.

Dans le même temps, il convient de noter que les États-Unis ne sont pas le seul grand marché pour le cannabis. L’Europe et le Canada ont également un grand marché adressable. Le marché mondial du cannabis devrait valoir 84,0 milliards de dollars d’ici l’exercice 2028. Par conséquent, une part importante de la croissance est toujours imminente pour le secteur.

Bien que je sois optimiste sur les actions de mauvaises herbes, la plupart des actions du secteur ont été très volatiles au cours des 24 derniers mois. Par exemple, Cannabis Aurora (NYSE:ACB) a une valeur bêta de 3,18. De même, Les producteurs de cadrans solaires (NASDAQ:SNDL) a une version bêta supérieure à 6,0.

À mon avis, il est logique d’envisager une exposition à des actions à bêta relativement plus faible. Cette chronique traitera de quatre stocks de mauvaises herbes qui sont les mieux placés pour profiter des vents favorables de l’industrie dans les années à venir. Ces actions ont une volatilité relativement faible et les fondamentaux spécifiques aux entreprises semblent solides.

Examinons de plus près les facteurs qui rendent ces actions de mauvaises herbes attrayantes.

Croissance de la canopée (NASDAQ:CGC)

Groupe Cronos (NASDAQ:CRON)

Tilray (NASDAQ:TLRY)

Fonds Curaleaf (OTCMKTS:CURLF)

4 des stocks de mauvaises herbes les moins volatiles: croissance de la canopée (CGC)

Source: Yarygin / Shutterstock.com

Les actions de CGC font partie des actions de mauvaises herbes relativement moins volatiles. Depuis le début de l’année FY2021, le stock a été sur le côté. Avec la légalisation fédérale de la marijuana très probable, le stock de CGC semble attrayant.

Du point de vue de la croissance, les perspectives sont intéressantes pour Canopy. La société a enregistré une croissance de ses revenus de 23% à 152,5 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2021. La perte du BAIIA s’est également rétrécie à 68,4 millions de dollars, contre 97 millions de dollars sur une base annuelle.

Au cours des trois prochaines années (jusqu’à FY2024), la société s’attend à atteindre une croissance annuelle de son chiffre d’affaires de l’ordre de 40% à 50%. En outre, avec la réduction des coûts, la société a guidé pour un flux de trésorerie opérationnel positif au cours de l’exercice 2023. Un flux de trésorerie disponible positif est attendu l’année suivante.

Avec l’innovation de produit dans le segment du cannabis récréatif couplée à une concentration sur la santé et le bien-être, une forte croissance semble probable. Il convient également de noter qu’au troisième trimestre 2021, la société a déclaré 1,6 milliard de dollars de trésorerie et équivalents. Cela aidera probablement l’entreprise à naviguer dans la période de consommation de trésorerie.

De plus, une fois les marchés américains ouverts, la croissance des revenus devrait rester robuste même au-delà de l’exercice 2024. Ces facteurs ont fait en sorte que le stock de la CCG reste relativement résilient aux niveaux actuels.

Stocks de mauvaises herbes: Groupe Cronos (CRON)

Source: Shutterstock

Le stock CRON fait également partie des stocks de mauvaises herbes de qualité. Au cours des six derniers mois, le titre a été en mode consolidation (avec une certaine volatilité). Au cours de cette période, l’action n’a rapporté que 1,5%. Je pense qu’une cassure à la hausse semble imminente avec les vents réglementaires favorables.

FY2020, Cronos a déclaré un chiffre d’affaires de 46,7 millions de dollars, qui était en hausse de 97% sur une base annuelle. Un point important à noter est que les revenus de l’entreprise en provenance des États-Unis ont augmenté de 182%.

D’un autre côté, Cronos a déclaré une perte de BAIIA ajusté de 147,3 millions de dollars au cours de l’exercice 2020, contre une perte de 98,3 millions de dollars au cours de l’exercice 2019. Cependant, avec l’entreprise investissant dans la croissance, je ne serais pas inquiet de la consommation de liquidités.

Pour l’exercice 2020, la société a déclaré des liquidités et des placements à court terme de 1,3 milliard de dollars. Le coussin de trésorerie offre une marge de manœuvre pour un investissement continu dans les ventes et le marketing.

Cronos Group possède un solide portefeuille de marques qui comprend des produits pour le bien-être, une utilisation premium pour les adultes et des produits grand public. La marque de bien-être de l’entreprise, Peace Naturals, est fortement présente sur les marchés à forte croissance du Canada, de l’Allemagne et d’Israël. Aux États-Unis, l’entreprise fabrique et distribue actuellement des suppléments et des produits cosmétiques dérivés du chanvre.

De toute évidence, la société est en train d’établir une présence sur les marchés clés. Une fois que la croissance du secteur du cannabis aura atteint son point d’inflexion, Cronos est en position d’en profiter.

Tilray (TLRY)

Source: Shutterstock

L’action TLRY a récemment clôturé la fusion avec Aphria et l’action semble attrayante pour la hausse. Après la fusion, Jefferies a attribué une cote «d’achat» à l’action avec un objectif de cours de 23 $. Cela impliquerait une forte hausse par rapport aux niveaux actuels de 15,35 $ à midi le 11 mai 2021.

La fusion créant la plus grande société mondiale de cannabis en termes de chiffre d’affaires, Tilray est bien positionnée pour la croissance. L’entité fusionnée occupe déjà une position de chef de file sur le marché du cannabis destiné aux adultes au Canada. Canopy Growth arrive en deuxième position.

En termes de régions spécifiques, Tilray dispose d’une installation de culture et de production de cannabis à faible coût EU-GMP en Europe. Cela aidera l’entreprise à répondre aux besoins du marché européen, qui vaudra probablement 3,9 milliards de dollars d’ici FY2025.

Aux États-Unis, Tilray a acquis Bière artisanale infrastructure de fabrication et de distribution. Une fois le cannabis légalisé, l’infrastructure aidera à renforcer la présence à travers le pays. La société vend déjà des produits de marque à base de chanvre et de CBD.

Un autre point important à noter est qu’Aphria a généré un EBITDA positif au cours des six derniers trimestres. Avec des synergies de fusion et une croissance soutenue, il est probable que la marge d’EBITDA continuera d’augmenter dans les années à venir.

Dans l’ensemble, l’action TLRY fait partie des actions de mauvaises herbes avec une faible volatilité et de bonnes perspectives en termes de croissance des revenus et des flux de trésorerie.

Fonds Curaleaf (CURLF)

Source: Shutterstock

L’action CURLF fait partie des meilleures actions de mauvaises herbes à faible volatilité. Au cours de la dernière année, le titre a affiché une tendance à la hausse de 219%. Avec une croissance robuste et une position de leader aux États-Unis, le titre reste attractif.

Pour le quatrième trimestre 2020, la société a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires de 186% à 233,3 millions de dollars en glissement annuel. Pour la même période, la société a enregistré une croissance de l’EBITDA de 290%. La forte croissance associée à l’amélioration de la marge d’EBITDA explique la raison de la hausse des stocks.

La société dispose déjà d’une solide plate-forme de distribution dans 23 États des États-Unis. La légalisation fédérale potentielle est susceptible d’avoir un impact significatif sur la croissance. De plus, en avril 2021, Curaleaf a finalisé l’acquisition de EMMAC. Cette dernière est la plus grande société de cannabis indépendante européenne.

Curaleaf se concentre également sur la croissance du segment du cannabis médicinal. La société a déjà deux partenariats avec des sociétés pharmaceutiques et des recherches précliniques sont en cours. Le secteur du cannabis médicinal manque toujours de produits fondés sur des preuves. La concentration sur la recherche clinique est susceptible d’être un facteur de différenciation pour l’entreprise.

Il convient également de noter que les activités de recherche et développement se sont traduites par le lancement de 32 nouveaux produits formulés au quatrième trimestre 2020. Alors que le portefeuille de produits augmente grâce à la croissance inorganique et aux investissements dans la recherche, la société a de bonnes perspectives à long terme.

A la date de publication, Faisal Humayun ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur aucun des titres mentionnés dans cet article.

Faisal Humayun est un analyste de recherche senior avec 12 ans d’expérience dans le domaine de la recherche de crédit, de la recherche sur les actions et de la modélisation financière. Faisal est l’auteur de plus de 1 500 articles spécifiques à des actions axés sur le secteur de la technologie, de l’énergie et des matières premières.