4 éléments de conception clés de l’image de marque de l’entreprise

La conception et l’image de marque de votre entreprise sont des éléments clés du marketing et jouent un rôle important dans ce que les clients et les prospects pensent et ressentent avant de consommer l’un de vos supports marketing. Ceci est important car nous tirons souvent des conclusions sur une entreprise uniquement sur la base de la conception de ses supports marketing, de son site Web et de l’aspect général de sa marque. En fait, il faut moins d’une seconde à quelqu’un pour se faire une opinion sur votre marque en regardant uniquement votre site Web. Alors, pourquoi faire une bonne première impression est-il important? Votre temps est limité. Avoir les éléments essentiels de l’image de marque de l’entreprise peut vous permettre d’avoir une impression positive sur vos acheteurs et prospects.

Pour vous donner une idée de ce à quoi ressemble une image de marque d’entreprise cohérente et impressionnable, jetez un œil à l’un des projets de marque de notre portefeuille. Vous verrez qu’un élément central pour chacun d’eux était d’établir une apparence et une sensation cohérentes. Pour y parvenir, quatre éléments essentiels doivent être pris en compte lors de l’établissement d’une marque d’entreprise.

#1. Logo

Votre logo est peut-être l’élément le plus important de votre identité de marque. En tant qu’icône et marque de fabrique, c’est généralement l’élément le plus reconnaissable. Votre logo est généralement utilisé dans tous les supports, qu’ils soient numériques, imprimés ou sous une autre forme. Il existe de nombreux critères pour concevoir un logo, mais l’un des critères qui ressortent est que le logo doit être lisible dans n’importe quelle taille. D’une petite icône Web à une grande bannière lors d’un événement, le logo doit être clair pour tous. Une autre considération est qu’il doit également être lisible face à des restrictions de couleur. S’il y a un cas où vous ne parvenez pas à utiliser les couleurs de votre marque, cela fonctionne-t-il toujours lorsque vous ne pouvez utiliser qu’une seule couleur ou le noir et blanc? Gardez cela à l’esprit dans le processus de création de logo.

# 2. Couleurs

Les couleurs utilisées par une entreprise peuvent communiquer de nombreux messages différents et peuvent parfois être un facteur clé dans le processus de reconnaissance. Lors du choix de vos couleurs, de nombreux éléments peuvent être pris en compte. En voici deux:

Signification des couleurs: dans certains cas, certaines couleurs ont une histoire derrière elles et peuvent souvent susciter certains sentiments. Par exemple, le jaune est considéré comme une couleur vive, amicale et optimiste qui peut générer des sentiments positifs.

Couleurs contrastées: les couleurs peuvent souvent être étiquetées comme «chaudes» ou «froides» en fonction de leur emplacement sur la roue chromatique. Que vous souhaitiez avoir des couleurs «chaudes», des couleurs «froides» ou les deux, il est important de comprendre si elles contrastent bien ensemble.

Pour que les couleurs de votre marque s’associent à votre entreprise, il est important que les mêmes couleurs soient utilisées dans tous les matériaux. En sélectionnant Pantones et leurs couleurs RVB / CMJN correspondantes et en imposant leur utilisation, vous vous assurez que les couleurs utilisées dans toutes les pièces imprimées et numériques de votre entreprise restent cohérentes.

# 3. Polices

À l’instar des couleurs, il est important de sélectionner une ou plusieurs polices spécifiques à utiliser dans les documents de votre entreprise. C’est une bonne idée de limiter cette sélection à aussi peu de polices que possible. Une bonne pratique consiste à choisir une police serif pour le contenu du corps et une police sans empattement pour les en-têtes. En outre, il convient de sélectionner une police Web sécurisée correspondante à utiliser si vos polices d’entreprise ne sont pas déjà sécurisées pour le Web. Il existe de nombreuses polices parmi lesquelles choisir, dont les styles varient du traditionnel au moderne. Il est essentiel de choisir des polices qui reflètent l’image de votre entreprise et qui s’intègrent bien à votre logo et à votre style général.

# 4. Imagerie

L’imagerie est toujours un élément central de tout matériel marketing, mais son utilisation est devenue plus importante que jamais en raison de la transition vers l’environnement entièrement numérique. Vous devez vous attendre à utiliser de nombreuses images dans vos supports marketing. Pour lier ces images ensemble, il est nécessaire d’établir un thème ou un traitement commun qui sera mis à profit pour toutes les images que vous utilisez. Par exemple, si vous êtes une entreprise de technologie qui définit votre image, pensez à ce que votre marque incarne et décidez si des icônes graphiques, des photos d’archives ou autre seraient les mieux adaptées. Une fois décidé, utilisez ces images dans toutes les facettes de votre organisation pour assurer la cohérence

La cohérence de l’image de marque de l’entreprise est essentielle

Il y a plusieurs éléments qui entrent dans un paquet d’identité de marque. Un guide de style d’entreprise peut être utile pour conserver ces directives et éléments dans un seul endroit qui peut être accessible à l’échelle de l’entreprise. La chose la plus importante à garder à l’esprit lors du développement de l’image de marque de l’entreprise est la cohérence. En utilisant les mêmes éléments à plusieurs reprises, ils deviennent plus facilement liés à votre entreprise et reconnaissables par votre public.