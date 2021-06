4 enfants tués dans un glissement de terrain massif au Mizoram

in

Trois occupants d’un autre immeuble, situé en contrebas, ont réussi à s’échapper lorsqu’ils ont entendu le grand bruit du glissement de terrain. (Image représentative)

Quatre enfants ont été tués et deux autres blessés alors qu’un glissement de terrain massif a emporté un bâtiment à Aizawl dans le Mizoram, a annoncé samedi la police. L’incident s’est produit vendredi vers 21h30 dans le quartier de Thuampui, dans la zone du poste de police de Bawngkawn, dans le nord-est de la ville, ont-ils déclaré.

Un immeuble de type Assam, dans lequel vivait une famille de sept membres, a été emporté par le mur de soutènement qui s’est effondré à cause d’un glissement de terrain, déclenché par les pluies, a indiqué la police.

Six des sept membres de la famille étaient présents dans la maison au moment de l’incident, ont-ils déclaré. Quatre enfants, âgés de trois à 16 ans, sont décédés sur le coup. Le chef de famille, Lalbiakzuala (75 ans), s’est échappé des décombres et un autre membre a été sauvé vivant, a indiqué la police.

Les corps ont été récupérés dans les débris lors de l’opération de sauvetage lancée par la police et des volontaires locaux peu après l’incident.

Le dernier corps retrouvé est celui d’une jeune fille de 16 ans, qui a été tuée avec sa sœur jumelle, vers 6 heures du matin samedi, a indiqué la police. Trois occupants d’un autre immeuble, situé en contrebas, ont réussi à s’échapper lorsqu’ils ont entendu le grand bruit du glissement de terrain.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.