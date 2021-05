4 équipes qui devraient échanger contre Julio Jones

L’échange de Julio Jones est une idée terrible et horrible pour les Falcons d’Atlanta qui semble aller à l’encontre de tout ce que l’équipe tente de réaliser, mais l’équipe semble néanmoins déterminée à y parvenir.

Atlanta a pris la décision consciente de ne pas sélectionner de quart-arrière lors du repêchage de 2021, réaffirmant son engagement envers Matt Ryan pour au moins un an de plus. Ne vous y trompez pas: ce n’était pas un mauvais choix. Honnêtement, je pense que Kyle Pitts pourrait finir par être le meilleur joueur de la période de repêchage – mais cela ne fait pas de l’échange l’un des meilleurs receveurs de la NFL une bonne décision, même si les Falcons peuvent obtenir un bon retour.

Telle est la vie, et les Falcons accepteraient des offres – et même après un repêchage lourd de receveurs, plusieurs équipes ne devraient pas réfléchir à deux fois avant de conclure un accord pour Jones.

Emballeurs de Green Bay

En haut de cette liste, et avec une balle, se trouvent les Packers. Green Bay est dans les limbes avec Aaron Rodgers et tente de convaincre le MVP de revenir. Pour ce faire, Rodgers devra voir des changements importants, et le trading pour Jones le représenterait certainement.

Les Packers étaient si proches de faire le Super Bowl l’année dernière et ont été rebondis principalement parce que les Buccaneers étaient capables de contenir Davante Adams et que les Packers n’avaient pas d’autres options. Ce manque d’armes a été encore plus mis en évidence, lorsque l’équipe a choisi de ne pas sélectionner de receveur au premier tour du repêchage – intensifiant le point de rupture entre Rodgers et l’organisation.

Je ne dis pas qu’un échange pour Jones suffirait à réparer le fossé entre les côtés, mais ce serait un début et pourrait suffire à transformer les Packers en une équipe du Super Bowl.

Ravens de Baltimore

Un point d’atterrissage similaire «pièce manquante», les compétences de Jones s’accordaient parfaitement avec Lamar Jackson. En surface, les Ravens ont peut-être ce dont ils ont besoin au poste avec Marquise Brown, Sammy Watkins et la recrue Rashod Bateman, mais cela fait beaucoup confiance à Watkins pour retrouver sa forme de partant ou que Bateman soit prêt dès le premier jour.

Le trading pour Jones approfondit immédiatement le corps de réception et laisse à l’équipe une marge d’erreur sur les récepteurs susmentionnés. À ce stade, les Corbeaux connaissent les talents actuels et futurs après des années de rédaction intelligente, ce qui leur donne le luxe de négocier des actifs futurs pour approfondir les séries éliminatoires, ou même revenir au Super Bowl.

Colts d’Indianapolis

Les Colts sont en train de réorganiser toute leur attaque autour de Carson Wentz et doivent lui donner un bon coup de pouce pour retrouver sa confiance. TY Hilton accueillera certainement un quart-arrière plus armé, mais il a également 31 ans et sort de l’une de ses pires saisons.

Largement considérés comme étant sur le marché pour un receveur de haut niveau ce projet, les Colts sont allés dans une direction différente, renforçant leur défense avec Kwity Paye. Julio Jones donnerait immédiatement un coup de pouce et renforcerait la volonté de l’équipe de prendre le contrôle de l’AFC Sud.

Dauphins de Miami

Il s’agit purement d’un mouvement qui prend en compte le fait que les dauphins se reconstruisent plus vite que quiconque ne le pensait, et à ce stade, ils ont un énorme capital de tirage. Bien que Miami ait investi un premier choix dans Jaylen Waddle et ait déjà DeVante Parker, il n’y a aucune raison pour laquelle ils ne devraient pas avoir un joueur comme Jones et pousser les factures dans la NFC Est.

Avec cette suite d’armes, l’équipe devrait être en mesure de reconnaître rapidement si Tua Tagovailoa est leur réponse à long terme au poste, et cela transformerait immédiatement l’équipe en un candidat majeur aux séries éliminatoires.

Mais à la fin …

Les Falcons ne devraient pas être idiots, et juste garder Jones. Il est trop bon, signifie trop pour leur attaque, et si Atlanta veut vraiment continuer à jouer avec ce qu’ils ont, alors il doit rester dans les parages.