4 équipes sélectionnées pour participer au tournoi d’après-saison

La saison régulière de football universitaire est terminée et quatre équipes ont été sélectionnées pour disputer le championnat national. Dimanche, le comité des éliminatoires du football universitaire a annoncé que l’Alabama, le Michigan, la Géorgie et Cincinnati participeront aux éliminatoires du football universitaire 2021. L’Alabama affrontera Cincinnati dans le Cotton Bowl tandis que le Michigan affrontera la Géorgie dans l’Orange Bowl. Les deux matchs se joueront le soir du Nouvel An.

La Géorgie, une équipe qui cherche à remporter son premier titre national depuis 1980, est la seule équipe des éliminatoires du football universitaire à ne pas remporter sa conférence. Samedi, les Bulldogs ont perdu contre l’Alabama dans le SEC Championship 41-24, et c’était leur première défaite de l’année. L’Alabama avait besoin de gagner pour décrocher une place en séries éliminatoires. Les Crimson Tide ont maintenant une chance de défendre leur titre et de remporter leur 19e championnat national et leur septième depuis 2009.

#BREAKING : Le classement final @CFBPlayoff a été révélé ! Bol de coton : n°1 de l’Alabama contre n°4 de Cincinnati Orange Bowl: n ° 2 du Michigan contre n ° 3 de la Géorgie pic.twitter.com/dXEYk6ZYLT – 247Sports (@247Sports) 5 décembre 2021

« Le match de championnat SEC est toujours un match difficile », a déclaré l’entraîneur de l’Alabama Nick Saban après le match de championnat SEC, selon 247Sports. « Vous regardez en arrière à travers les années, nous avons joué 1 et 2 quelques fois, 1 et 3 quelques fois. Donc ce n’est pas facile, et je pense que nos joueurs se sont vraiment bien préparés pour ce match et ont extrêmement bien exécuté, ont corrigé beaucoup de problèmes que nous avons eus.

« Donc, juste une victoire formidable, une victoire d’équipe. La défense a obtenu quelques revirements, quelques arrêts au quatrième rang qui étaient très importants. La ligne offensive a fait un très bon travail pour bloquer leurs pressions. A donné à Bryce l’opportunité d’opérer, ce qu’il a fait un travail magnifique toute la nuit. Donc une belle victoire d’équipe pour nous. »

Le Michigan participe pour la première fois aux éliminatoires du football universitaire. Les Wolverines ont remporté une grosse victoire contre Ohio State pour remporter la division Big Ten East. Et samedi, le Michigan a battu l’Iowa lors du match de championnat Big Ten. Le Michigan cherche à remporter son 12e championnat national et son premier depuis 1997.

Cincinnati joue également pour la première fois dans le College Football Playoff. Les Bearcats sont entrés dans l’histoire en faisant du tournoi la première équipe du groupe des 5 à participer aux éliminatoires du football universitaire. Des quatre équipes, Cincinnati est la seule à avoir un bilan parfait (13-0). La victoire la plus notable des Bearcats de l’année est Notre Dame, qui a eu lieu en octobre. Ils ont connu une saison régulière sans défaite et ont battu Houston lors du match de championnat de l’AAC samedi.